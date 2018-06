Hea uudis: Eesti võrkpallikoondis paigutati Challenger Cupil nõrgemasse alagruppi

Challenger Cupi võita pole võimatu. Mõned riigid, kellest me võrkpallis palju kuulnud pole (Kasahstan, Tšiili), ei tohiks olla ülearu tugevad, teisalt on Kuuba mõistagi suur võrkpallimaa. Ühtlasi on loota, et selleks ajaks terveneb ka haigestunud Robert Täht.

"Võib-olla ka nemad pole seal Eestist suurt midagi kuulnud. Heal päeval võidame Portugali, halval... võib minna nagu Belgiaga. Nende kodus võib olla hoopis teine jutt," tõmbas koondise kapten Kert Toobal Challenger Cupile mõeldes veidi pidurit.

"Arvan, et Kuuba on tõesti väga kõva. Aga ka Eesti on kõva! No meil pole siin mingid mahlamütsid, kõva tiim on koos!" tallas libero Rait Rikberg samal teemal vesteldes hoopis uljalt gaasi.

Challenger Cupi ajakava veel selgunud ei ole. Alagrupimängud toimuvad 20.-22. juunil, poolfinaal on 23. ja finaal 24. Eeldada võib, et korraldaja Portugal valib puhkepäevaks kas 21. või 22. ning tellib avavastaseks Kasahstani. Aga see on pelgalt oletus.