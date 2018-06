Hea loos! Meeste võrkpallikoondis kohtub Kuldliiga poolfinaalis Portugaliga

Eesti meeste võrkpallikoondis läheb Kuldliiga finaalturniiri poolfinaalis 13. juunil vastamisi Portugaliga.

Kuldliiga finaalturniiri kaks edukamat pääsevad Challenger Cupile. Juhul, kui kahe esimese hulka tõuseb Portugal, peaks edasi saama ka kolmas tiim, sest Portugal on Challenger Cupi korraldajana seal koha nagunii taganud. Seega on Eesti jaoks poolfinaalis kasulik kohtuda just Portugaliga, kaotuse korral oleks ka pronksimatš väga oluline.

Rahvuste Liiga kvalifikatsiooniturniiriks olev Challenger Cup peetakse 20.-24. juunil Matosinhoses. Matosinhoses jagatakse kuus riiki kahte alagruppi. Seejärel peetakse poolfinaal ja medalimängud. Challenger Cupi võitja teenib koha Rahvuste Liigasse.

Eesti naiste koondis sai aga Hõbeliigas poolfinaalivastaseks Austria. Seal peetakse poolfinaalid 16. juunil.