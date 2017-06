Häbi! Valitsuselt ei tulnud vastust ja Eesti võrkpallikoondis pidi MM-valikturniiri otsustava ringi korraldamisõiguse taotlemisest loobuma

Juuli teises pooles toimuv võrkpalli MM-valikturniiri otsustav ehk kolmas ring peetakse Belgias, sest Eesti võrkpalliliit ei saanud valitsuselt lisatuge.

Eesti sai kodus peetud teise ringi turniiril Venemaa järel teise koha ja pääses lisavalikturniirile, kus mängitakse välja viimane MM-pilet.

Kuna Eesti koondis on täna tugevam kui kunagi varem ja võimalus MM-ile pääseda seeläbi täiesti reaalne, olnuks koduseinte vahel otsustava ringi mängimine suur eelis. Eesti Võrkpalli Liit esitas seetõttu ka avalduse 18.-23. juulini toimuva valiksarja kolmanda ringi turniiri võõrustamiseks ja alaliidu juhatus pöördus korraldamise toetuseks Vabariigi valitsuse, Kultuuri- ja Rahandusministeeriumi poole rahastamise abipalvega. Jutt käis 120 000 - 130 000 eurost.

Kuna täna kell 9.00-ks, mil tähtaeg kukkus, polnud Vabariigi valitsuselt laekunud positiivset vastust, pidi võrkpalliliit taotlusest loobuma. "Väga kurb ja natuke ootamatu," ütles võrkpalliliidu pettunud peasekretär Helen Veermäe. „On tõeliselt kahju, et meil jääb kasutamata võimalus suurendada meeste rahvuskoondise võimalusi koduseinte abiga. Kahju, et Eesti spordi rahastamise juures puudub mehhanism, mis sellistes olukordades aitaks. Sarnast võimalust, kus populaarsel pallimängualal on Eesti täiskasvanute võistkond vaid ühe sammu kaugusel MM-ist, ei pruugi enam niipea tekkida”.

Delfis tehtud lugejaküsitlusel leidis koguni 96 protsenti vastajatest, et seekord oleks reservfondist raha eraldamine igati põhjendatud.

Otsustava ringi mängud peetakse seega 18.-23. juulini Belgias. Lisaks võõrustajatele ja Eestile asuvad viimast finaalturniirikohta püüdma Slovakkia, Hispaania, Saksamaa ja Valgevene.