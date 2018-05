Gheorghe Cretu seadis võrkpallikoondisele selged eesmärgid ja ootused

B-koondis osaleb tugevatasemelisel turniiril

Sel suvel esmakordselt koostatud B-koondise plaanidesse kuulub ka 8.-10. juunil Tallinnas Audentese spordihallis peetav turniir Tallinn International Volleyball Cup. Turniirile pani õla alla ka Tallinna linn ja tänasel esitlusel allkirjastasid sümboolse lepingu Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf ning Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur. „Tahan tänada Tallinna linna, et Tallinn International Volleyballl Cup saab toimuda. Spordile on tänapäeval toetus raske leida ja mul on hea meel, et Rakvere (kus toimuvad koondiste Euroopa liiga mängud) ja Tallinn on võrkpallile õla alla pannud,“ kommenteeris Pevkur. „Tallinn armastab sporti toetada. Kui kuulsin, et Rakvere toetab koondiste turniire, siis polnud Tallinnal ju ka muud võimalust kui toetada,“ sõnas Kalle Klandorf läbi huumoriprisma.

Rakveres koos rahvusmeeskonnaga laagris oleva B-koondise turniiril osalevad lisaks Itaalia, Venemaa ja Iraani B-koondised ja Eesti saab end võrrelda kolme maailmatasemel võistkonnaga. B-koondise peatreener on Urmas Tali, ent kuni Tali on hetkel seotud Saaremaa meeskonnaga, juhendab ka järelkasvumeeskonda seni Gheorghe Cretu. Cretu sõnul on B-koondis äärmiselt oluline, tagamaks rahvusmeeskonnale vajalikku järelkasvu. „Ainult nii saame edasi minna ja kindlustada tulevikku. Usun, et tulevikus on ka naiste koondisel B-tiim. Igal pool mujal maailmas toimub see samamoodi,“ ütles Cretu.

Tallinn International Volleyball Cupi ajakava:



08. juuni

17:00 Itaalia - Venemaa

20:00 Eesti - Iraan

09. juuni

17:00 Iraan - Venemaa

20:00 Eesti - Itaalia

10. juuni

17:00 Iraan – Itaalia

20:00 Eesti – Venemaa