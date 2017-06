Gheorghe Creţu pintsakust ja saladustest

Eesti võrkpallikoondise peatreener selgitab, kui oluline on mängu ajal infovahetust turvata.

Paljud on sel kevadel võrkpallimeeskonna treeneritepinki vaadates õhanud: lõpuks ometi on alaliit mehed soliidselt riidesse pandud. Kui meie korvpallitreenerite puhul on laitmatu ülikond harjumuspärane, siis võrkpallijuhendajad on siiani mugavalt dressides läbi ajanud.

Koondise loots Gheorghe Creţu ei varja, et pole sellest vaimustatud. Põhjus on proosaline: temperamentne rumeenlane on harjunud matši ajal energiliselt kätega vehkima ja pintsakus ei ole seda lihtne teha.