Gheorghe Cretu MM-valikturniiri korraldusõigusest ilmajäämisest: Eesti-sugusel väikeriigil ei pruugi sellist võimalust enam kunagi tekkida

Eesti võrkpalliliit soovinuks korraldada MM-valikturniiri otsustava ringi mänge, kuid valitsuselt jäi 70 000 euro suurune lisatoetus saamata ning taotlust sisse ei antud. Mängud toimunuks Tondirabas.

Pärast valitsuse otsuse (või õigemini otsustamatuse) selgumist läks eile meedia vahendusel poliitikutel, sügisesed valimised silme ees, lahti naeruväärne üksteisesüüdistamine. Vastutust, nagu ikka, ei võtnud aga keegi.

Uurisime, milliseid tundeid tekitas taoline uudis Eesti koondislastes.

Meeskonna peatreener Gheorghe Cretu: "Selge see, et praegu on meil väga hea võimalus MM-valikturniirile pääseda ja kodupubliku toetus andnuks palju juurde. Eesti-sugusel väikeriigil võib sarnane võimalus tekkida parimal juhul nelja aasta pärast, aga võib-olla mitte kunagi. Minu ülesanne on tegeleda võrkpalli ja mitte poliitikaga, aga ühel põhjusel olen ma tõesti pettunud - publikul jääb nägemata suurepärane võrkpallipidu. Kujutage ette, kui palju oleks Tondirabas nende viie või kuue päeva jooksul rahvast olnud! Kõigi päevade peale kokku oleks publikuarv olnud 20 000 või rohkemgi. See oleks Eesti spordile suur asi olnud."

Koondise kapten Kert Toobal: "Minu jaoks on seda täna kõrvalt juba kurb vaadata. Võrkpallurid on sellesse segatud negatiivse varjundiga. Meie pole ju midagi halba teinud. See raha ei tule mitte ühegi võrkpalluri taskusse. Seda raha oli vaja, et korraldada turniir Eesti inimeste jaoks. Et anda neile häid emotsioone. Kui otsustati raha mitte anda, siis nii on ja meie mängime need mängud kuskil mujal. Eesti inimene peab neid mänge vaatama lihtsalt televiisorist. Kogu lugu. Kas see on poliitika või mitte, see pole meie asi. Meie ajame oma asja. Võrkpalluritega seoses on see rahaküsimine olnud teemaks juba mitu korda. See pole mingi mangumine või palumine, see on lihtsalt küsimine. Ja selle üle, kas tuleb jaatav või eitav vastus, otsustavad teised inimesed. Aga on igati loogiline ja normaalne küsida."

Nurgaründaja Andrus Raadik: "(Ohkab sügavalt.) Jah, ma ei hakka ilmselt seda välja ütlema, mis ma tegelikult arvan. Kahju on, et ei toetata. Meil on harukordne võimalus täiesti reaalselt MM-ile pääseda. Nägite ju isegi, kui metsikult publik meid kodus toetas ja aitas... Ma ei tea täpselt, mis põhjused seal olid, aga mõru maitse on suus küll. Aga ega me alla anna. Isegi kui valitsus ei toeta, meie hoiame ikka ühte!"