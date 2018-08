Fotomälestus | Andrus ja Rain Raadik etendasid emale trenniskäimist, kuigi tegelikult istusid tunnikese pargipingil

Kes on see “Kevade” Tõnissoni ehk Ain Lutseppa noorpõlvepiltidel meenutav võrkpallur?

Õige vastus: Eesti koondise nurgaründaja Andrus Raadik (31) koos oma korvpallurist venna Rain Raadikuga (29). Huvitaval kombel on vendade koondisekarjäär kulgenud vastupidist rada pidi – kui Rain võeti korvpallikoondisse juba noores eas ja täna ta enam meeskonda ei kuulu, siis Andrus debüteeris võrkpallikoondises alles mullu, 30-aastaselt, ja mängib seal tänaseni.

“Isa Andres Raadik mängis võrkpalli, tädi Helju (nüüd Sutt, varem Raadik) oli heal tasemel. Ka vanem õde Annika (35) mängis koondises. Eks võrkpall oli seetõttu meie peres loomulik valik. Proovisin siiski enne ka korv- ja jalgpalli, aga need trennid lõppesid paari nädalaga. Võrkpallitrennis hakkasin käima algklassides, esimene treener oli Johannes Noormägi. Algus oli ka seal tegelikult vaevaline. Eks ema suunas meid Rainiga võrkpallitrenni, me ise oleks teinud parema meelega hoovis teiste poistega midagi muud. Sellega seoses meenuvad võrkpallitrenni algusajad legendaarses Pärnu spordikooli võimlas. Ema viis meid autoga kohale. Läksime Rainiga autost välja ja ootasime, kuni ema on silmapiirilt kadunud. Seejärel kõndisime hoopis kõrval asuvasse Koidula parki. Istusime seal siis tunni või poolteist ja selleks ajaks, kui trenn pidi läbi saama, läksime nagu õiged mehed kunagi võimla ette tagasi. Ema tuli rahuliku südamega järele – poistel trenn ju ikkagi tehtud – ja viis koju tagasi. Nüüd pole vaja kellelgi enam suunata ega utsitada, pigem peab tagasi hoidma, et liiga palju trenni ei teeks. Rainil piirdusidki võrkpallitrennid sisuliselt pargis istumisega, talle hakkas kohe korvpall meeldima,” meenutab Andrus naerdes.