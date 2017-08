FOTOD: Võrkpallirindel muutuseta. Eesti sakutas EMile pääsenud Hispaaniat tänavu juba viiendat korda

Järgmisel nädalal Poolas algavateks Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv Eesti võrkpallikoondis alistas Tallinnas Tondiraba jäähallis peetud sõprusmängus Hispaania kindlalt 3:0.

Delfi püstitas tänase mängu eel mõned küsimused, millele Tondirabas vastuseid otsisime.

Kas Eesti hea seeria Hispaania vastu jätkub?

Jah. Eesti oli enne tänast mängu pidanud Hispaaniaga sel hooajal juba viis (!) matši. Hispaaniat võideti kuivalt nii Maailmaliiga finaalis kui ka MM-valiksarjas, lisaks saadi suhteliselt kindlalt jagu kahes kevadises sõprusmängus. Ainus 2:3 kaotus võeti vastu samuti kevadises sõprusmängus, kasutades vahetusmängijaid. Seega tegemist on Eesti jaoks mingis mõttes mugava vastasega. Seda kinnitas ka tänane mäng, Eesti võitis 25:22, 25:21 ja 25:22. Siiski ei tasu pidada vastast nõrgaks, sest Hispaania pääses samuti EM-finaalturniirile ja MM-valiksarjas suutis üllatada Saksamaad.

Kas mäng andis EMi eel enesekindlust juurde?

Kindlasti. Iga võit kasvatab enesekindlust, kuigi selles mängus polnud kõige tähtsam lõpptulemus, vaid treeneri poolt antud konkreetsete ülesannete elluviimine. Mäng ei läinudki kuigi põnevaks, Eesti kontrollis seda algusest lõpuni. Avageimis eduseisul 22:20 lõikas hispaanlaste lootuse läbi Kert Toobali blokk, teise geimi alguses küttis Robert Täht sissejuhatuseks mõned serviässad ja taas oli mugav eduseis 6:2 käes. Eesti valitses ka kolmandat geimi. Põnevaks läks vaid korra, kui Hispaania Andrus Raadiku servi vastuvõtu vigade järel viigini ja sai ettegi, aga Sinilõvid võtsid kohe ohjad enda kätte tagasi.

Tähe pommserv, mis lendas kiirusega 109 meetrit tunnis.



Kes kannavad põhikoormust EMil?

Üllatusi ei ole, Eesti mängis koosseisus Kert Toobal, Oliver Venno, Robert Täht, Andrus Raadik, Ardo Kreek, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg. Vahetusest käisid servimas Renee Teppan ja Andres Toobal. Eks sama tuumik peab ka Poolas kastanid tulest välja tooma.

Kes paistsid silma?

Täht. Vajalikel hetkedel lõi pallid maha ja oli servijoonel väga hea. Kokku servis 20 korda, vigu 4, ässasid 3. Aganits. Lõi punktiks kõik üheksa tõstet.

Eesti punktitoojad (ainult põhimäng): Täht 12 (+5), Kreek 9 (+5), Aganits 9 (+8), Raadik 8 (+3), Venno 6 (0), Kert Toobal 3 (+3).

Millised küsimärgid õhku jäid?

Tänase mängu järel on endiselt vastuseta küsimus, kui hea Eesti koondise vorm ikkagi on ja mida suudetakse siis, kui vastas on absoluutne tippmeeskond. See oli rutiinne ja näiliselt isegi mugav võit.

Kas publik leidis tee Tondiraba jäähalli?

Mitte eriti. Publikut oli vähe, nagu ka eelmisel nädalal peetud sõprusmängudes Hollandiga. Umbes 150 inimest. Ühest küljest arusaadav: tegu oli treeningmänguga ja võrkpalli on sel suvel niigi tulnud juba uksest ja aknast. Teisalt paneks südamele 1000 Poola EMile sõitvale fännile: teilgi on vaja kuskil sooja teha ja häälepaelad lahti hüüda! Eesti ja Hispaania mängivad Tondirabas ka homme algusega kell 18.30 ja pühapäeval kell 12.