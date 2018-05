FOTOD | Võrkpallimeeskond sai Rootsi üle väga raske võidu. Mida teatas Cretu meestele kohtumise järel peetud välkkoosolekul?

Cretu alustas koosseisuga Kert Toobal, Renee Teppan, Oliver Venno, Robert Täht, Treial, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg. Aga kuna kohtumise alguses meie rünnak ei toiminud, vahetas Venno asemel sisse Kristo Kollo. Hiljem sekkus Venno, vahetades välja Teppani.

Tegelikult oligi tal plaan palju vahetusi teha. Teises geimis tuli Toobali asemel platsile Markkus Keel, kolmandast saati asendas Rikbergi 19aastane Silver Maar. Lisaks sekkus pingilt Timo Tammemaa.

Mängust välja vahetamise järel mässiti Rikbergi jalg kõvasti kinni ja mees lonkas. Samas kinnitas koondise raudvara hiljem, et tegu pole mingi tõsise vigastusega. "On lihtsalt natuke hullem kui tavaliselt," ütles Rikberg ja kiitis Maari: "Poiss sai väga hästi hakkama. Tore, et tagala on olemas. On kindel, et mind ju väga kaua siin pole. Mul on siiralt hea meel, et meil on tagavaraplaan olemas."

Loe veel

Kuigi Maar mängis esimest korda Eesti koondise eest Slovakkias, oli Rakveres 1800 eestlase ees mängimine hoopis teine elamus. "Õige debüüt oli siin! Koondise eest kodupubliku silme all mängida on suurepärane tunne,“ sõnas Maar, kes sai peatreener Gheorghe Cretult juba enne matši info, et ta saadetakse täna väljakule. "Gianni tahtis mänguaega jagada ja olin valmis sekkuma. Suurt ärevust ma ei tundud, sain Pärnu klubis eelmisel hooajal ka eurosarja kogemuse. Kõige rohkem vajab harjumist mängu kiirus – servi kiirus, tõstete kiirus."

Küsimärk on tekkinud sidemängija Andres Toobali kohale. Vana põlvevigastus on välja löönud ja ta läheb esmaspäeval uuringutele. Cretu ei osanud öelda, kui pika vigastuspausiga võib tegu olla.

Kui eelmistes mängudes on Eesti hiilanud rünnakul (Belgiat 3:1 võites oli rünnakuprotsent koguni 64), siis täna oli rünnak Rootsiga võrdne - 45%. Seda hoolimata sellest, et meie vastuvõtt oli parem (58% vs 44%). Täht tõi 16, Treial 13, Venno 12, Tammemaa 8 ja Kollo 6 punkti. STATISTIKA

Eesti koondis on nüüd võitnud kõiki alagrupivastaseid (Slovakkiat, Belgiat, Rootsit) tulemusega 3:1. Juba järgmisel nädalal algab teine ring, võõrsil kohtutakse uuesti Rootsi ja Belgiaga.

Naised said valusa kaotuse

Eesti naiskond näitas alguses imeilusat võrkpalli, andes esimestes geimides Rootsile 17 ja 18 punkti. Juhiti ka kolmandas, ometi läks selle lõpp nugade peale. Ja kuigi Andrei Ojametsa hoolealustel oli kasutada seitse matšpalli, ei suudetud rootslannasid võita. Geim Rootsile 35:33. See oli kohtumise murdemoment, järgmised geimid kaotas Eesti 20:25 ja 7:15.

"Vihaseks ajab," tunnistas Eesti naiskonna kapten Julija Mõnnakmäe. "Meil oli seitse võimalust mängu lõpetada. Juhtisime ka geimi jooksul, asi polnud üldsegi vaid lõpus. Võtame kõik seda kui õppetundi. Turniir jätkub, nüüd tuleb keskenduda juba järgmisele vastasele."

Eesti naiskond alustas Euroopa Hõbeliiga turniiri 3:0 võiduga Kosovo ja 3:2 võiduga Šveitsi üle, nüüd kirjutati neile tabelisse esimene kaotus, Rootsi jätkab täiseduga.