FOTOD, VIDEOD JA BLOGI | Kolmas aasta järjest võitjad! Eesti seljatas Kuldliiga finaalis Tšehhi 3:0!

Karlovy Varys peetud final-four oli muljetavaldav. Gheorghe Cretu hoolealused ei lasknud end sugugi häirida liidri Robert Tähe puudumisest, geimi lõppudes näidati suurmeisterlikku enesekindlust ja külma närvi, poolfinaalis ja finaalis ei loovutatud Portugalile ja Tšehhile geimigi! Finaal isegi väga tuliseks ei läinud, võõrustajad said geimides 21, 22 ja 21 punkti. Oliver Venno tõi 14, 100. korda koondisesärki kandnud Renee Teppan 13 ja viie blokiga vastaseid kostitanud Timo Tammemaa 12 punkti. Aga hästi tegutsesid ka Andri Aganits, Kristo Kollo, libero Rait Rikberg ning muidugi meeskonna kapten Kert Toobal. Alahinnata ei tasu Rauno Tamme rolli, kes käis tagaliinis Vennole puhkust andmas. STATISTIKA

Turniiri tähtede võistkonda nimetati meie meestest Toobal, Venno (nurgaründajana!) ja Aganits. Parima mängija auhind kuulus 24-aastasele Teppanile. Ta vääris seda igati, aga täpselt samamoodi oleks võinud selle saada ka Toobal või Venno.

„Tunded on kahetised. Võita on muidugi ülikõva, aga samas teame, et asi pole veel läbi (peab silmas järgmisel nädalal Portugalis toimuvat Challenger Cupi, kus hakatakse võitlema Rahvuste Liiga koha nimel – M. R.),” rääkis Teppan. „Täna saame nautida, aga oleme alles teel. Peame endale aru andma, et olemegi hea meeskond, rohkem end usaldama ja uskuma. Ka täna ei tundnud ma geimi lõpus 20:20 viigiseisul kordagi, et võiksime kaotada. Pärast eilset mängu teadsin kindlalt, et mängin finaalis hästi. Võib kõlada kummaliselt, aga nii see on. See ongi koht, kus Teppan on edasi läinud. Olen enesekindlam, üksik kehvem mäng mind endast välja ei vii."

„Kindlasti on see kuldmedal minu jaoks kõige väärtuslikum,” sõnas Aganits. „Kui hakkame mõtlema, mis mehed meil veel koju jäid. Võita Tšehhit nende kodus ei ole sugugi lihtne ülesanne. See on selle tohutu töö vili, mida oleme aastate jooksul teinud. Tehakse õiget asja toimival viisil ja see ongi olnud edu alus. Kindlasti peame aga nüüd mõtlema järgmise nädala turniirile ja pea külmana hoidma. Portugalis alustame samamoodi nullist ja ülesanne pole sugugi lihtne."

Challenger Cupil on Eesti ühes alagrupis Portugali ja Kasahstaniga. Teises grupis on Kuuba, Tšehhi ja Tšiili. Selle turniiri võitja tõuseb Rahvuste Liigasse, kus mängivad maailma 16 kõige paremat rahvuskoondist.

Kuldliiga pronksimängus alistas Türgi Portugali 3:2.