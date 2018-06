FOTOD, VIDEOD JA BLOGI | Kolmandat aastat järjest võitjad! Eesti seljatas Kuldliiga finaalis Tšehhi 3:0

Kuldliiga pronksimängus alistas Türgi Portugali 3:2.

Kuldliiga finaal: Tšehhi - Eesti Märt Roosna, Karlovy Vary: http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/cretu-ma-pole-mitte-lihtsalt-onnelik-see-sona-ei-vota-taielikult-kokku-seda-mis-on-juhtunud?id=82655805 Siret Viiberg: Vägev! Märt Roosna, Karlovy Vary: Üks selline pilt siia õhtu lõpetuseks. Hea töö, Gianni! Märt Roosna, Karlovy Vary: Turniiri tähtede võistkonda nimetati meie meestest , Kert Toobal, Oliver Venno (nurgaründajana!) ja Andri Aganits. MVP auhinna sai Renee Teppan. Märt Roosna, Karlovy Vary: Oliver Venno tõi 14 (kasutegur +9; rünnak 54%), Teppan 13 (+9; 57%), Tammemaa 12 (+11; 56%, 5 blokki), Kollo 7 (+3; 64%), Aganits 7 (+5; 71%) punkti. Märt Roosna, Karlovy Vary: Renee Teppani vahetud kommentaarid: "Tunded on kahetised. Võita on muidugi ülikõva, aga samas teame, et asi pole veel läbi (peab silmas järgmisel nädalal Portugalis toimuvat Challenger Cupi - M. R.). Täna saame nautida, aga oleme alles teel. Peame endale aru andma, et olemegi hea meeskond, rohkem end usaldama ja uskuma. Ka täna ei tundnud ma geimi lõpus 20:20 viigiseisul kordagi, et võiksime kaotada. Pärast eilset mängu teadsin kindlalt, et mängin finaalis hästi. Võib kõlada kummaliselt, aga nii see on. See ongi koht, kus Teppan on edasi läinud. Olen enesekindlam, üksik kehvem mäng mind endast välja ei vii." Erni: VIKTORIA.Kõvad mehed.Kus eesti valitsuse silmad on kui riigi raha jagatakse???? Märt Roosna, Karlovy Vary: 21:25. Olemas! Serv oli audis! Eesti võitis 3:0! Märt Roosna, Karlovy Vary: 22:24. Hadrava äss. Või mitte? Eesti vaie... Märt Roosna, Karlovy Vary: 21:24. Veel korra saadakse Vennole blokk ette. Märt Roosna, Karlovy Vary: 20:24. Venno blokki. Märt Roosna, Karlovy Vary: 19:24. Venno veel kord! Märt Roosna, Karlovy Vary: 19:23. Aganits keskelt! Märt Roosna, Karlovy Vary: 19:22. Tšehhi temporünnak. Märt Roosna, Karlovy Vary: 18:22. Tammemaa vajutab ässa! Pagan, hästi mängitakse! Märt Roosna, Karlovy Vary: 18:21. Venno lööb palle maha rahulikult ja kindlalt nagu töömees naelu seina. Märt Roosna, Karlovy Vary: 18:20. Fingeri rünnak. Märt Roosna, Karlovy Vary: 17:20. Venno lööb ebamugava tõste ära! Märt Roosna, Karlovy Vary: 17:19. Bartoš auti. Märt Roosna, Karlovy Vary: 17:18. Dzavoronoki serviviga. Märt Roosna, Karlovy Vary: 17:17. Rikbergi tõste Vennole jääb madalaks ja tšehhid panevad bloki ette. Märt Roosna, Karlovy Vary: 16:17. Dzavoronok blokist auti. Märt Roosna, Karlovy Vary: 15:17. Fingeri serv võrku. Märt Roosna, Karlovy Vary: 15:16. Dzavoronoki rünnak. Märt Roosna, Karlovy Vary: 14:16: Zajiceki serviviga. Märt Roosna, Karlovy Vary: 14:15. Kollole lüüakse äss. Märt Roosna, Karlovy Vary: 13:15. Tšehhi temporünnak. Märt Roosna, Karlovy Vary: 12:15. Venno tagaliinist! Rikberg tõi eelnevalt tugeva ründelöögi üles. Märt Roosna, Karlovy Vary: 12:14. Vennol pole ühese blokiga mingeid probleeme. Märt Roosna, Karlovy Vary: 12:13. Mõlemalt poolelt servivead. Märt Roosna, Karlovy Vary: 11:12. Bartoš nurgast. Märt Roosna, Karlovy Vary: 10:12. Tammemaa põrutab ässa otsa! Märt Roosna, Karlovy Vary: 10:11. Tammemaa! Märt Roosna, Karlovy Vary: 10:10. Bartoš viigistab. Märt Roosna, Karlovy Vary: 9:10. Dzavoronoki serviviga. Märt Roosna, Karlovy Vary: 9:9. Finger kipub nüüd otsustama, kaks rünnakut järjest toob punkti. Märt Roosna, Karlovy Vary: 7:9. Finger auti. Märt Roosna, Karlovy Vary: 7:8. Tammemaa blokk! Märt Roosna, Karlovy Vary: 7:7. Venno tagaliinist. Märt Roosna, Karlovy Vary: 7:6. Finger võtab nüd serviga ette Kollo ja äss. Märt Roosna, Karlovy Vary: 6:6. Venno servi vastuvõtul hädas ja vastus tuleb kiirelt. Märt Roosna, Karlovy Vary: 5:6. Fingeri löök. Märt Roosna, Karlovy Vary: 4:6. Tammemaa blokk! Fännid hallis juba hulluvad. Märt Roosna, Karlovy Vary: 4:5. Märt Roosna, Karlovy Vary: 4:4. Tšehhi rünnak. Märt Roosna, Karlovy Vary: 3:4. Teppanilt täna Tšehhi blokk ei pea. Jälle pall maas. Märt Roosna, Karlovy Vary: 3:3. Teppani serviviga. Märt Roosna, Karlovy Vary: 2:3. Hea serv Teppanilt ja Aganits nopib kerge punkti. Märt Roosna, Karlovy Vary: 2:2. Tšehhi serviviga. Märt Roosna, Karlovy Vary: 2:1. Märt Roosna, Karlovy Vary: 1:1. Teppan jätkab tavapäraselt - blokist auti. Sobib. Märt Roosna, Karlovy Vary: 1:0. Märt Roosna, Karlovy Vary: 22:25. Kollo lõpetab geimi välkiire hanitusega! Eesti juhib 2:0! Märt Roosna, Karlovy Vary: 22:24. Hea serv, kuid Dzavoronok lööb palli maha. Märt Roosna, Karlovy Vary: 21:24. Meistriklassi tõste Toobalilt Aganitsale ja pall on maas. Keel tuleb servima... Märt Roosna, Karlovy Vary: 21:23. Zajicek keskelt. Märt Roosna, Karlovy Vary: 20:23. Sobotka serv auti. Venno pallima... Märt Roosna, Karlovy Vary: 20:22. Tšehhi rünnak. Tahaks rõhutada meie head kaitsetööd, võitlust on iga palli puhul. Märt Roosna, Karlovy Vary: 19:22. Teppan lõigi auti hoopis blokipuutest. Märt Roosna, Karlovy Vary: 20:21. Teppan auti. Meie vaie... Märt Roosna, Karlovy Vary: 19:21. Venno blokist auti! Märt Roosna, Karlovy Vary: 19:20. Venno blokk! Märt Roosna, Karlovy Vary: 19:19. Aganits keskelt. Märt Roosna, Karlovy Vary: 19:18. Finger toksab osavalt Teppani blokist auti. Märt Roosna, Karlovy Vary: 18:18. Venno nurgast. Märt Roosna, Karlovy Vary: 18:17. Märt Roosna, Karlovy Vary: 17:17. Kollo serviviga. Märt Roosna, Karlovy Vary: 16:17. Hea kaitsetöö Vennolt, Teppan raiub blokist auti. Märt Roosna, Karlovy Vary: 16:16. Tammemaa keskelt. Märt Roosna, Karlovy Vary: 16:15. Teppan auti. Märt Roosna, Karlovy Vary: 15:15. Tšehhid vastavad kiirelt. Märt Roosna, Karlovy Vary: 14:15. Kollo upitab palli üle bloki ja maha see jääbki. Märt Roosna, Karlovy Vary: 14:14. Aganits servib auti. Märt Roosna, Karlovy Vary: 13:14. Venno! Märt Roosna, Karlovy Vary: 13:13. Tšehhi rünnak. Märt Roosna, Karlovy Vary: 12:13. Kollo blokki. Märt Roosna, Karlovy Vary: 11:13. Zajicek keskelt. Märt Roosna, Karlovy Vary: 10:13. Venno lööb maha ja kukub vastaste poolele maha. Aga pall oli enne maas, meie punkt. Märt Roosna, Karlovy Vary: 10:12. Tšehhi rünnak. Märt Roosna, Karlovy Vary: 9:12. Vahva Venno keerab kenasti randmega blokist mööd piki piiri ja pall on maas. Märt Roosna, Karlovy Vary: 9:11. Finger teeb ründetööd jätkuvalt hästi. Märt Roosna, Karlovy Vary: 8:11. Teppani rünnak. Märt Roosna, Karlovy Vary: 8:10. Bartoši rünnak. Märt Roosna, Karlovy Vary: 7:10. Tammemaa kõrgelt! Märt Roosna, Karlovy Vary: 7:9. Ei jää maha Venno löök ega Teppani löök. Hoopis Finger saab sellega hakkama. Märt Roosna, Karlovy Vary: 6:9. Tšehhi rünnak. Märt Roosna, Karlovy Vary: 5:9. Märt Roosna, Karlovy Vary: Kaks sõna esimesest geimist. Meie rünnak oli 58%, Tšehhil 35%. Kusjuures meie servi vastuvõtt oli vaid 33, Tšehhil koguni 67%! Tammemaalt 3 ja Aganitsalt 2 blokki. Teppanil oli koos 7 punkti. Märt Roosna, Karlovy Vary: 4:8. Kollo! See on siiani olnud tema geim. Märt Roosna, Karlovy Vary: 4:7. Venno tagaliinist. Märt Roosna, Karlovy Vary: 4:6. Finger tulistab head servi, Rikberg saab hädavaevu kätte, kuid Kollo lahendab raske tõste. Hästi! Märt Roosna, Karlovy Vary: 4:5. Venno serviviga. Märt Roosna, Karlovy Vary: 3:5. Teppani rünnak. Märt Roosna, Karlovy Vary: 3:4. Veel üks rünnakupunkt Kollole. Märt Roosna, Karlovy Vary: 3:3. Kollo tagaliinist. Märt Roosna, Karlovy Vary: 3:2. Tšehhi rünnak. Märt Roosna, Karlovy Vary: 2:2. Eelmise geimi lõpus platsile usaldatud Bartoš toetab meid serviveaga. Märt Roosna, Karlovy Vary: 2:1. Tohoh! Vennole saadakse blokk ette. Märt Roosna, Karlovy Vary: 1:1. Finger lööb Teppani blokist mööda. Märt Roosna, Karlovy Vary: 0:1. Teine geim algab Tammemaa löögiga. Märt Roosna, Karlovy Vary: 21:25. Oligi blokipuude! Hea challenge meie treeneritelt. Eesti juhib 1:0. Märt Roosna, Karlovy Vary: Teppan lööb auti, meie vaie... Märt Roosna, Karlovy Vary: 21:24. Eesti blokk võrgus. Märt Roosna, Karlovy Vary: 20:24. Teppani ja Tammemaa blokk! Märt Roosna, Karlovy Vary: 20:23. Platsile on tulnud Hadrava, kes lõi blokist auti. Märt Roosna, Karlovy Vary: 19:23. Kollo sai vist esimese tõste... ja lööb ära! Märt Roosna, Karlovy Vary: 19:22. Tšehhi rünnak. Mainimata on, et Tamme annab tagaliinis Vennole puhkust ning on kaitses hästi seisnud. Märt Roosna, Karlovy Vary: 18:22. Teppani blokk! Mees mängib juubelimängu vääriliselt. Märt Roosna, Karlovy Vary: 18:21. Tšehhi blokeerijad üritavad kõigest hingest Teppanit kinni saada, aga puudutavad võrku. Märt Roosna, Karlovy Vary: 18:20. Dzavoronok (ei tea, kas Luule poeg?) eksib servil. Märt Roosna, Karlovy Vary: 18:19. Aganits teeb servivea. Märt Roosna, Karlovy Vary: 17:19. Teppan tambib tuima järjekindlusega kahesest blokist auti. Märt Roosna, Karlovy Vary: 17:18. Tammemaa blokk! Eesti juhib taas! Märt Roosna, Karlovy Vary: 17:17. Teppan blokist auti. Märt Roosna, Karlovy Vary: 17:16. Uhh! Lõpuks teeb Finger servivea. Märt Roosna, Karlovy Vary: 17:15. Dzavoronoki rünnak. Märt Roosna, Karlovy Vary: 16:15. Oi kurja! Finger tulistab veel ühe ässa, Venno saab vaid jala ette ja pall taas suure kaarega publikusse. See mees on palju kurja jõudnud teha poole geimiga. Märt Roosna, Karlovy Vary: 15:15. Teppan tabab blokki ja edu on sulanud nagu kevadine lumi. Märt Roosna, Karlovy Vary: 14:15. Veel üks hea serv Fingerilt. Märt Roosna, Karlovy Vary: 13:15. Finger tabab serviga Vennot ja nüüd lendab pall sealt publikusse. Märt Roosna, Karlovy Vary: 12:15. Zajicek teeb keskelt. Märt Roosna, Karlovy Vary: 11:15. Teppan! See mees tahab täna võita kogu hingest. Märt Roosna, Karlovy Vary: 11:14. Venno haamer tagumisest reast. Ilus! Märt Roosna, Karlovy Vary: 11:13. Aganitsa kaapelöök jääb õnnega pooleks maha. Tundub, et fortuuna on täna temaga. Märt Roosna, Karlovy Vary: 11:12. Nüüd ei saa Kollo hästi servi kätte, rünnakust asja ei saa ja tšehhid lahendavad kontra. Märt Roosna, Karlovy Vary: 10:12. Teppani serviviga. Aga eelnevalt lõi head pallingut. Märt Roosna, Karlovy Vary: 9:12. Eesti saab mitu korda blokis käed ette, viimaks paneb Aganits punktibloki. Märt Roosna, Karlovy Vary: 9:11. Teppan kahesest blokist mööda - mats! Märt Roosna, Karlovy Vary: 9:10. Dzavoronok nurgast. Märt Roosna, Karlovy Vary: 8:10. Tšehhid vajutavad keskelt tempot. Märt Roosna, Karlovy Vary: 7:10. Tammemaa rünnak. Esialgu jookseb rünnak küll ladusalt. Märt Roosna, Karlovy Vary: 7:9. Fingeri rünnak blokist auti. Märt Roosna, Karlovy Vary: 6:9. Teppan blokist auti. Märt Roosna, Karlovy Vary: 6:8. Michaleki rünnak. Märt Roosna, Karlovy Vary: 5:8. Tšehhi blokk võrgus. Märt Roosna, Karlovy Vary: 5:7. Dzavoronok servib kah võrku. Märt Roosna, Karlovy Vary: 5:6. Ja oligi blokipuude. Märt Roosna, Karlovy Vary: 4:7. Finger lööb ilusti kõrgelt... auti! Aga esitatakse vaie... Märt Roosna, Karlovy Vary: 4:6. Fingeri serviviga. Pallingut ei saada kuidagi sisse. Märt Roosna, Karlovy Vary: 4:5. Venno serviviga. Märt Roosna, Karlovy Vary: 3:5. Aganits sulustab üksinda vastaste temporünnaku! Märt Roosna, Karlovy Vary: 3:4. Sobotka serviviga. Märt Roosna, Karlovy Vary: 3:3. Tšehhi rünnak. Märt Roosna, Karlovy Vary: 2:3. Michaleki serviviga. Märt Roosna, Karlovy Vary: 2:2. Aganits lööb blokki. Märt Roosna, Karlovy Vary: 1:2. Sajandat koondisemängu mängiv Teppan saab kohe käe valgeks. Märt Roosna, Karlovy Vary: 1:1. Kollo serviviga. Märt Roosna, Karlovy Vary: 0:1. Michalek lööb auti. Märt Roosna, Karlovy Vary: Ka Tšehhi on samas koosseisus nagu eile. Läheb lahti! Märt Roosna, Karlovy Vary: Eesti koosseisus muutusi ei ole, kõik nii nagu kirjutasime. Märt Roosna, Karlovy Vary: Hümnid kuulatud, mehed jooksevad platsile. Märt Roosna, Karlovy Vary: Eile mängis Tšehhi poolfinaali koosseisus Jakub Janouch (sidemängija), Michal Finger (diagonaal), Petr Michalek ja Donavan Dzavoronok (nurgad), Vladimir Sobotka ja Adam Zajicek (tempod) ning liberoks Milan Monik. Eriti hoos oli Michalek, kes tõi 13 punkti (rünnak 69%). Märt Roosna, Karlovy Vary: Eesti algkoosseis on sama nagu eile: Kert Toobal, Renee Teppan, Oliver Venno, Kristo Kollo, Timo Tammemaa, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg. Märt Roosna, Karlovy Vary: Türgi võitis viiendas geimis Portugali 15:11 ja teenis Kuldliigas pronksmedali. Ajakava järgi peaks Eesti ja Tšehhi finaal algama kell 20, näis, kas pikaks veninud pronksimatš lükkab seda veidi edasi või mitte. Märt Roosna, Karlovy Vary: Jalgpallis on seis 2:0 Venemaa kasuks, nagu ma juba varem ütlesin. Põhimõtteliselt võib seis ju teise poolajaga muutuda, aga võitja on selge. Seega kõik, ka jalgasõbrad, saavad rahulikult kaasa elada meie võrkpallikoondisele. Märt Roosna, Karlovy Vary: Kuldliiga pronksimängus võitis Portugal neljanda geimi 25:22, viiendas on Türgi peal 7:6. Märt Roosna, Karlovy Vary: Türgi võidab pronksimängus kolmanda geimi 25:14 ja juhib 2:1. Märt Roosna, Karlovy Vary: http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/eesti-seljatas-portugali-ja-kohtub-kuldliiga-finaalis-tsehhiga-uhtlasi-kindlustati-koht-challenger-cupile?id=82636309 Märt Roosna, Karlovy Vary: Jalgpalli MMil läks Venemaa juhtima 1:0. No on ikka kergesti ennustatav ala, varsti löövad teise nii ja ongi nagu ütlesin - 2:0. Märt Roosna, Karlovy Vary: KV Arenal on pronksimäng täies hoos. Avageimi võitsid türklased kindlalt 25:16, teine kuulus aga Portugalile 25:21. Märt Roosna, Karlovy Vary: http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/100-koondisemangu-pidav-teppan-parast-cretu-narviminekut-ja-peapesu-tekkis-uhtlasi-minu-vastu-ka-austus?id=82651689 Märt Roosna, Karlovy Vary: http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/robert-taht-eluvaim-hakkab-sisse-tulema-kui-oleg-gross-helikopterit-laenaks-lendaksin-tsehhi?id=82649833 Märt Roosna, Karlovy Vary: http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/roomus-cretu-pakkus-koikidele-eesti-vorkpallisopradele-valja-ulemeeliku-kihlveo?id=82642149 Märt Roosna, Karlovy Vary: http://sport.delfi.ee/news/arvamus/lood/vorkpallikoondise-tee-voib-lopuks-sulgeda-miljoni-dollari-noue?id=82538201 Märt Roosna, Karlovy Vary: http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/hea-uudis-eesti-vorkpallikoondis-paigutati-challenger-cupil-norgemasse-alagruppi?id=82647697 Märt Roosna, Karlovy Vary: Tervitused, hea võrkpallisõber! Mänguni on veel veidi aega, vahepeal koondame siia põnevaid uudiseid, mida täna on juba avaldatud. Ühtlasi kordame Martti Juhkami poolt tehtud üleskutset huvilistel ühineda Facebookis Võrkpallifoorumiga, kus info liigub kiiresti. Muidugi on täna ka suur jalgpallipäev, MM-i avamängus lähevad vastamisi Venemaa ja Saudi Araabia. Kuna võrkpall ja jalgpall kattuvad osaliselt, siis ütleme teile kohe ära, et Venemaa võidab 2:0. Võrkpalli finaali tulemust me paraku ei tea, seega seda mängu tuleb vaadata ;)

Eilses poolfinaalis alistas Eesti Portugali 3:0 (24, 24, 18), võõrustajad tšehhid olid pisikese üllatusena samuti kolmes geimis paremad Türgist, andes neile 22, 25 ja 20 silma. Tegelikult see muidugi teab mis üllatus ei olnud, aga lõppenud alagrupimängud tekitasid petliku illusiooni. Nimelt võitis Türgi B-grupi, trügides konkurentsist ka ohtliku Hollandi, samal ajal jäi Tšehhi C-grupis kahe võidu ja nelja kaotusega viimaseks. Uurisime Tšehhi nimekalt diagonaalründajalt Michal Fingerilt, millest selline ümbersünd võrreldes alagrupimängudega.

„Alagrupi mängude eel oli teada, et oleme korraldana nagunii finaalturniiril. Tegime neis mängudes palju vahetusi, otsides parimat koosseisu. Keskendusime just final-fouri mängudeks, alagrupikohtumised olid meile pigem ettevalmistuseks. Saime eksperimenteerida ja proovida,” tunnistas Finger, et nendes mängudes polnudki Tšehhile võit nii oluline.

„Võib-olla tundus, et võitsime Türgit kergelt, kuid tegelikult tuli see väga raskelt.

Mul on hea meel, et nii palju inimesi tuli meid toetama (protokolli järgi 2000 – M. R.). Alustasime hea energiaga, see on alati oluline. Mängisime riskeerivalt, Türgi vastu ei saavuta turvaliselt mängides midagi. Ka õnn oli meiega,” jutustas Finger.

Kes on finaali eel favoriit? „See on finaal, siin polegi favoriiti. Kui oled jõudnud finaali, siis järelikult on tegu hea meeskonnaga. Eestiga oleme kohtunud korduvalt, aga meeskond on kõvasti muutunud, noori on juurde tulnud.”

Keda meie mängijatest tead? „Tean Teppanit, ta on diagonaalründaja, tean ka Vennot, suur kutt, tavaliselt samuti diagonaal, aga nüüd on olnud nurgas. Ülejäänud – pole õrna aimugi. Ma isiklikult ei tea neid. Mängides pole muidugi ka mingit vahet, kes on teisel pool võrku.”

Kuldliigas on ka korralikud rahalised auhinnad. Finaali võitja saab 125 000 eurot, teine 80 000, kolmas 60 000 ja neljas 40 000. Põhiturniiril sai iga võidu eest 2000 ja kaotuse eest 1000 eurot. Eesti teenis sealt seega 11 000 eurot, tänase võidu korral on auhinnasummaks kokku 136 000 eurot, kaotades 91 000.