FOTOD | Ühtaegu valus, samas ka ilus! Eesti võrkpallikoondis jääb esimesena MM-finaalturniiri ukse taha

Eesti alustas kohtumist küll suurepäraselt ning läks heade Oliver Venno ja Robert Tähe suurepäraste ründelöökide toel 1:0 juhtima, kuid teises geimis anti paljude servivigade tõttu initsiatiiv kodumeeskonnale tagasi, lastes Belgial viigistada.

Kolmandas geimis oli eestlaste jaoks asi selge: see käis sportlikus mõttes elu ja surma peale, sest MMile viinuks Eesti vaid 3:0 või 3:1 võidud - seega tuli iga hinna eest kaks geimi järjest võita. Paraku seda ei suudetud - belglased said ka oma mängu käima ning pidevalt sees hoitud viiepunktiline vahe püsiski geimi lõpuni.

Kolmandas, juba pingevabas geimis tegid ka Belgia varumehed eestlastel selja prügiseks ning lõpetasid turniiri 3:1 võiduga. Järgmise aasta finaalturniirile pääsevad seega just nemad, Eestile üldjoontes häid emotsioone pakkunud lisavalikturniirilt teine koht.

Seega jäi Eesti Euroopa meeskondadest ülitiheda sõela järel MMi ukse taha esimesena: kuna Bulgaaria ja Itaalia finaalturniiri korraldavad ning tiitlikaitsja Poola sai samuti automaatse pääsme, jagati Vana Maailma koondistele valikturniiril välja vaid seitse piletit.

MM-VALIKMÄNG: EESTI - BELGIA

Einar Mäesoo: Tublid poisid,vaatamata ,et Eesti Valitsus ei suutnud toetada,olete väga südika esituse teinud-saab ka ilma Eesti riiigi toetuseta kaugele jõuda.

Mart Potter: Hea turniiri valguses on ikka küsitav, miks ei antud eile põhimesteele rohkem puhkust.. nt Venno, Kreek, Toobalid?

Märt Roosna, Kortrijk: 15:25. Belgia lõpetab ässaga. Belgiale 3:1, esikoht ja MM-i pilet. Meile teine koht, Euroopa valiksarja kokkuvõttes kaheksas kohta ja kuhjaga kogemusi. Täname jälgimast! Võrkpall on jätkuvalt võrratu. Ja fännid kogunege Võrkpallifoorumisse Facebookis.

Märt Roosna, Kortrijk: 15:24.

Märt Roosna, Kortrijk: 15:23. Teppan saab kirja veel blokipunkti.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:23. Pidu hakkab läbi saama. Aga olid suurepärased viis päeva.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:22.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:21.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:20.

Märt Roosna, Kortrijk: 13:20.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:20. Lõpp läheneb nagu saatus.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:19. Teppan auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:18.

Andrus: Absoluutne tunnustus meie poistele loog ju! Aga eks Belgiale jääb see nkn kripeldama, et Saksamaad nüpeldati nigu poisikesi ja siis Eesti käest saadi lakki! ;)

Märt Roosna, Kortrijk: 12:17. Kollo rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:17. Aga Belgia vastab temporünnakuga.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:16. Kollo ühekäeblokk!

Märt Roosna, Kortrijk: Lugu on siis nii, et Euroopa valikturniiril mängitakse välja seitse piletit. Seega Eesti lõpetab valikturniiri kaheksanda kohaga. Uhke värk! Muidugi on aus lisada, et valikturniiril ei osalenud tiitlikaitsja Poola ja korraldajad Itaalia ja Bulgaaria.

Märt Roosna, Kortrijk: 9:16. Ei suuda vahetusmängijad Belgiale hambaid näidata.

Märt Roosna, Kortrijk: 9:15.

Märt Roosna, Kortrijk: Mitte häbipost Belgiale, vaid tunnustus meile. Belgial pole häbeneda midagi. Kahjuks ei saa me kunagi teada, kuidas oleks turniir kulgenud Tondiraba hallis.

Andrus: Kle Märt, Valgebene, Slovakkia, Saksamaa - keegi ei suutnud Belgia vastu geimi saada ja siis tuleb üks väike Eesti ja võtab selle ära! Juba see on Belgiale häbipost ju!!!

Märt Roosna, Kortrijk: 8:13.

Märt Roosna, Kortrijk: 7:13. Teppan blokki.

Mart Potter: Kui meil on 21 servivea kõrval üks äss täna (Täht) siis Belgial on nii vigu kui ässasid 8!

Märt Roosna, Kortrijk: 7:12. Andres Toobali soe pall.

Märt Roosna, Kortrijk: 7:11. Orav saab käe valgeks. Tubli!

Märt Roosna, Kortrijk: 6:11. Mehed on muserdatud ega leia hoogu.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:10. Lecat tagaliinist.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:9. Belgia serviviga, autoriks van de Velde.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:9. Andres Toobali serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:8.

Andrus: Põhimõtteliselt on ju nii nagu Obinitsa kossusats oleks Kalev Cramot poolajaks võitnud!!! VÄGA VÄGA vingi igatahes!!!

Mart Potter: Kolmanda geimi statistika: servivead 8 (1 äss) Eesti vs 2 (4 ässa) Belgia, vastuvõtt 50% (14%) Eesti vs 58% (33%) Belgia, rünnak 54% Eesti vs 53% Belgia

Märt Roosna, Kortrijk: 4:8. Kollo ei saa servi kätte.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:7. Kollo auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:5. Van Walle serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:5.

Märt Roosna, Kortrijk: Ka belglased on teinud päris mitmeid vahetusi.

Andrus: MA pole küll mingi spordifänn, aga see, et Eesti poisid suutsid esimesena Belgialt geimi röövida on kindlalt üht korralikku kräu väärt!!!

Mario: Serv on standardne asi, nagu korvpallis vabavise! Sellel eksimine ei ole lubatud! No tõesti, mingi neetud servi taha jäi meie edasipääs...

Sigrifild: Uuel aastal uue hooga! Usume poistesse endiselt edasi!

Märt Roosna, Kortrijk: 2:4.

Mart Potter: Väga hea turniiril, võtame siit mängu võidu vähemalt mänguvõidu ära (Teppan, Kollo, Orav - nüüd on teie kord)

Märt Roosna, Kortrijk: 2:3.

Silver: Siiski arvan, et Eesti võrkpallurid on väärt suurimat kiitust. Ikkagi uskumatu et Eesti pallimängurid võivad nii lähedal olla MM-ile pääsemisele. OLete tõsiselt vinged mehed!. Ning olen jätkuvalt arvamusel, et kui turniir oleks toimunud meil, oleks asjade kulg võinud olla hoopiski teistsugune. Sügav kummaruds meie vabariigi valitsusele

Märt Roosna, Kortrijk: 1:3 Treiali serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 0:2.

Märt Roosna, Kortrijk: Eesti koosseis: Andres Toobal, Teppan, Kollo, Orav, Tammemaa, Treial ja Losnikov.

Märt Roosna, Kortrijk: Panin siin suurest kurvastusest korra tabloole numbrid valesti. Vabandan. AGA mäng jätkub ja Eestil on endiselt võimalus turniir lõpetada võiduga.

Märt Roosna, Kortrijk: Belgia juhib 2:1 ja Eesti koondis jääb ESIMESENA MM-finaalturniiri ukse taha. Ühtaegu ilus, samas nii valus. Oleme tõesti väga lähedal.

Märt Roosna, Kortrijk: 19:25. Tammemaa serv audis.

Märt Roosna, Kortrijk: Oeh...

Uips: Võidame vähemalt mängu!

saarlane: Müts maha Eesti võrkpalli taseme üle,nii pisikese raha eest,mis võrkpall saab,tehakse eesti suureks võrkpalli riigiks..

Andrus: No kui Eesti võttis esimesena Belgialt geimi...see on juba võit omaette!!! Väga hästi panete! ISegi kui täna ei õnnestu siis küll järgmine kord õnnestub!!! Mõelge ise nüüd - Eestis on 1,3 miljonit inimest ja meie koondises pole ühtegi leegionäri. Saksamaal, Belgias, Valgevenes, Slovakkias ja kusiganes on kordi rohkem inimesi! Ja kui me võrdleksime nüüd sellel turniiril olevate võistkondade eelarveid... Eesti on konkurentsitult ju viimane ja tegelt tuleme suure eduga kindlasti teiseks!!! Mida te vingute??? Eesti meeskond võttis esimesena Belgialt geimi!!!

Raiki Kruuk: Tundub et seekordne MM jääb meie poistele suletuks. Kurb aga siiski tõsi

Märt Roosna, Kortrijk: Tammemaa servijoonele...

Märt Roosna, Kortrijk: 19:24. Raadiku rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 18:24. Tammemaa löök lendab pikalt auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 18:23. Van Walle kütab ässa...

Märt Roosna, Kortrijk: 18:22. Tähelt serviviga. Kahjuks.

Mart Potter: Täht nüüd tagaliinis - kuue pealt on 'pipe' tulemas varsti :)

Märt Roosna, Kortrijk: Tuletan meelde, et aastal 2008. oli Eesti otsustavas geimis Poola vastu taga 7:12 ja võitis. No usume kõik koos!

eid_155728684e0b23: Aga kaheksa serviviga on palju,lihtsalt mittemillegi pealt kaheksa punkti ära anda...

Kaspar Krapivin: MM siit me tuleme.. kõik veel võimalik.

Mikk: Kreegi servivig oli siiski

Märt Roosna, Kortrijk: 18:21. Täht! Tema ei eksi.

Märt Roosna, Kortrijk: 17:21. Van Walle teeb imelöögi või imeliku löögi, aga maha see jääb.

Märt Roosna, Kortrijk: 17:20. Toobal teeb kauni tõste ja Täht lööb maha! No veel on võimalus. ON!

Märt Roosna, Kortrijk: 16:20. Tähe serviviga.

Mart Potter: Serviga peabki riskima - kui kaitse ei saa seda hästi kätte (sidele 2m peale) siis on rünnak kohe nõrgem ja meil võimalus kontraks

saarlane: Eestimaa võrkpall, võrreldes korvpalli ja jalgpalli tasemega on mäe kõrguselt taseme poolest üle..

Märt Roosna, Kortrijk: 16:19. Täht!

Märt Roosna, Kortrijk: 15:19. Täht on tõesti täna hea, kenasti lööb nüüd kätest auti.

eid_155728684e0b23: Keegi ei vingugi,lihtsalt kahju et sellisel momendil nii palju servivigu. Aga poistele tuleb au anda kindlasti.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:19. Verhees keskelt.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:18. Van Walle auti. Kas tõesti...?

Märt Roosna, Kortrijk: 13:18. Venno löök toidab lootusi. Ärge olge jah nii negatiivsed. Eesti on juba teinud hea turniiri.

Kyps: Mida te vingute. Uhke on vaja olla poiste üle. Mine mängi ise . Vat pole hea hiljem lugeda mis su kohta kirjutatakse. Eestlaste viga ongi see et kui ei võida sis elu läbi.

eid_155728684e0b23: Selliste servivigade juures oleks ime kui MM-le saaks

Märt Roosna, Kortrijk: 12:18. Deroo nurgast.

Mart Potter: Geim on ikka 25 punktini (peab olema 2 vahe) seega aega veel on

Andrus: Whatever tulemus ka tuleb on Eesti poisid teinud ikka MEGA seeria!!!

Märt Roosna, Kortrijk: 12:17. Raadik!

Märt Roosna, Kortrijk: 11:17. Kohtunik näitab, et Kollo puutus auti läinud servi ära. No ei tea...

mc: Ega jah, meil sinna MM-ile seekord asja ei ole.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:16. Tammemaa serviviga.

Leenu: Nii kahju:/

Märt Roosna, Kortrijk: 11:15. Täht tagaliinist! No ärge veel lootust kaotage :) Ja juua pole ka mõtet.

muhv: pidu läbi,vöib rahulikult magama minna.

Märt Roosna, Kortrijk: 10:15. Aga vastus on kiire ja selle toob tagaliini rünnakuga Deroo.

Märt Roosna, Kortrijk: 10:14. Täht veel usub ja suudab - pommserv ja segadusse sattunud belglased teevad sooja palli.

Kaspar Krapivin: Hakkan jooma parem

Märt Roosna, Kortrijk: 9:14. D'Hulsti serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 8:14. D'Hulsti planeeriv serv kukub rahulikult meie poolele... Tõesti väga raske hetk.

Mart Potter: Servivigadega on jah nii, et tähtis pole koondnumber kui vastased teevad kokkuvõttes sama palju vigu aga tähtis on neid vigu vältida geimi otsustavas faasis - teisalt just siis on serviäss magus - servi eksimus ongi üldjuhul tugeva servi riski tulemus.. planeeriva servi puhul seal eriti vabandust pole

Märt Roosna, Kortrijk: 8:13. Verhees keskelt.

Märt Roosna, Kortrijk: 8:12. Täht! Raadikut on asendanud Kollo.

Märt Roosna, Kortrijk: 7:12. Deroo tulistab ässa Raadiku vastu.

Märt Roosna, Kortrijk: 7:11. Verhees blokeerib Tammemaa rünnaku. Asi on väga hapu, aga lootus sureb viimasena.

muhv: kuisa palli platsile ei löö.pole sul midagi blokkida ka.

mc: Kui me ei lõpeta servivigade tegemist, siis ei ole meil mõtet isegi MM-ile minna!!!

Märt Roosna, Kortrijk: 7:10. Raadikul on ennegi olnud ebapuhtaid tõsteid, aga nüüd vilistati ära.

Märt Roosna, Kortrijk: 7:9. Van Walle lööb Toobali blokist auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 7:8. Täht nurgast.

Märt Roosna, Kortrijk: Alar Rikberg on sel teemal selgitustööd teinud http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/kogu-tode-vorkpalli-statistikast-ehk-kas-22-serviviga-ikka-on-katastroof?id=78945470

muhv: tundub körgem matemaatika olema,kuda yle vörgu servida piiridesse

Mart Potter: Teise geimi statistika: servivead 8 Eesti vs 2 Belgia, vastuvõtt 65% (17%) Eesti vs 58% (25%) Belgia, rünnak 44% Eesti vs 59% Belgia

Märt Roosna, Kortrijk: 6:8. Raadiku serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:7. Raadik nurgast!

Märt Roosna, Kortrijk: 5:7. Venno serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:6. Täht tagaliinist! Püsime mängus.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:6. Ai-ai... Tammemaalt hea serv, kuid Kreek tabas ühest blokki.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:5. Van Walle serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:5. Halb viga, Täht astus servides joonele.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:4. Tähelt serviäss! Nõrk palling, lühike.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:4. Täht!

Märt Roosna, Kortrijk: 1:4.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:3. Deroolt taas hea serv, õnneks Tammemaa saab blokipunkti.

Raiki Kruuk: Loodame, et Belgia meie poisse ära ei hirmutanud selle geimiga.

U. Abel: Eesti mäng on Venno, Tähe ja Kreeki peal, teistelt sellist toetust ei ole

Märt Roosna, Kortrijk: 0:3. Venno lööb hädatõste auti. Belgia on hoos ja saal toetab. Raske hetk.

Märt Roosna, Kortrijk: 0:2. Rikberg ei saa servi kätte, Deroo lahendab kontrarünnaku.

Märt Roosna, Kortrijk: 0:1. Kreegi serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: Selles geimis siis tegime 8 serviviga. Vennolt 6, Tähelt 5 punkti.

Andri Zee: loodame et tulevad nüüd vanad pausi pealt nagu oleks ümber sündinud

serg: Eesti!!!

muhv: belglased saavad ka need geimivöidud-meil nagu miski ei toimi.

Märt Roosna, Kortrijk: 20:25. Deroo rünnak lõpetab geimi. Seis viigis 1:1. Eesti ei tohi enam geimigi kaotada.

Märt Roosna, Kortrijk: 20:24. Vennolt hea serv, Deroo lööb auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 19:24. Valkiersi serviviga.

Mart Potter: Tuletame meelde, et Belgial on vaja turniirivõiduks kahte geimivõitu, meil 3:0 või 3:1 võitu

Märt Roosna, Kortrijk: 18:24. Deroo rünnak.

Kaspar Krapivin: Eesti tuleb siin setis veel tagasi

Märt Roosna, Kortrijk: 18:23. Täht tagaliinist täpselt joonele.

Märt Roosna, Kortrijk: 17:23. Raadiku blokist lükatakse pall auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 17:22. Kollo ei saa servi kätte. Raadik tagasi.

mc: See sett on läinud, nüüd vaja järgmises kahes setis kõvasti pingutada.

Märt Roosna, Kortrijk: 17:21. Tähe serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 17:20. Venno!

Märt Roosna, Kortrijk: 16:20. Van Walle täiesti tühja võrgu peale lööb ära.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:19. Venno rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: Hea küsimus. Ega mul tarka vastust ei olegi. Eks selle kasutamine on kulukas. Kvalifikatsioonis seda pole kasutatud siiani.

Mart Potter: Märt miks sel turniiril videokohtuniku kasutamise võimalust pole?

Märt Roosna, Kortrijk: 15:19. Van Walle palling põrkub Rikbergist publikusse.

Märt Roosna, Kortrijk: 15:18. Deroo tagaliinist.

Märt Roosna, Kortrijk: 15:17. Van Walle lööb auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:17. Kollo serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:16. Kreegi blokk!

Märt Roosna, Kortrijk: Ja nüüd väike reklaamipaus. Selle jooksul reklaamime Facebooki loodud gruppi Võrkpallifoorum. Ja kiidame eestvedajaid, sellist platvormi on võrkpallil vaja. Kes pole veel liitunud, siis tehke seda.

Märt Roosna, Kortrijk: 13:16. Venno teeb servivea. Kahjuks on neid selles geimis siginenud nüüd.

Märt Roosna, Kortrijk: 13:15. Õnnega pooleks jääb Raadiku hanitus maha.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:15. Aganitsa eksimus planeerival servil.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:14. Toobalilt ilus kiire tõste Vennole ja pall on maas.

Mart Potter: Esimeses geimis oli meie vastuvõtt 67% (28%) ja Belgial 70% (30%); rünnak meil 57%, Belgial 43%; meie tegime 3 blokki, Belgia mitte ühtegi. Loodame, et täna läheb paremini kui kodus Venemaa vastu kus alustasime ka geimivõiduga...

Märt Roosna, Kortrijk: 11:14. Deroo hanitab.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:13. Täht astub tagaliinist rünnates joonele... vist.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:12. Varjus olnud Deroo lööb palli maha.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:11. Venno!

Märt Roosna, Kortrijk: 10:11. Toobali serv läheb pikaks.

Märt Roosna, Kortrijk: 10:10. Van Walle lööb auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 9:10. Venno lööb blokist auti ja hoiame Belgiast hammastega kinni.

Märt Roosna, Kortrijk: 8:10. Kreegi serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 8:9. Täht hanitab ja leiab kahese bloki taga augu.

Märt Roosna, Kortrijk: 7:9. Raadikult serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 7:8. Super löök Tähelt! Täiesti tavaline nõrk löök, aga õigesse kohta. Peaga mäng!

Märt Roosna, Kortrijk: 6:8. Toobal usaldab Kreeki ja semu ei vea rünnakul alt - pall maas!

U. Abel: K. Puparti heast kaitsemängu tunneme puudust

Märt Roosna, Kortrijk: Esimeses geimis tõid Venno ja Täht mõlemad 5 punkti, rünnakuresultatiivsus 62 ja 67 protsenti. Raadik lisas 4. eesti rünnak 57%, Belgial 43%.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:8. Venno riskib, aga palling läheb auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:7. Kreek keskelt.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:7. Van Walle rünnak. Ta on hästi sekkunud.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:6. Belgia serviviga.

Mart Potter: Tänase mängu statistika: http://www.cev.lu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=30650

Märt Roosna, Kortrijk: 3:6. Van Wlle rünnak.

Aare: Belgia..on alistatav..kui hästi mängitakse ,kui rabistakse ..on kuri majas....pea selge ja löök täpne

Viljar: Võtke see Rosseaux välja

Märt Roosna, Kortrijk: 3:5. Raadik hädas vastuvõtuga, Venno paikab kaaslase vea hea rünnakuga.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:5. Van de Voorde keskelt.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:4. Täht!

Märt Roosna, Kortrijk: 1:4. Täht hädas vastuvõtul, van Walle rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:3. Rousseaux rünnak.

Juss: Avasin esimese õlle kui teine geim ära tuleb avan juba viina, mis siis et homme peab tööle minema, kui tuleb 3:0 või 3:1 ei lähe homme tööle ka !

Märt Roosna, Kortrijk: 1:2. Täht suudab võrgu peale lennanud palli kätest auti lükata. Belgia on alustanud vihaselt.

Märt Roosna, Kortrijk: 0:2.

Märt Roosna, Kortrijk: 0:1.

Raiki Kruuk: Ei ole see Belgia midagi nii alistamatu. Vaadake kes neil vastas :)

Märt Roosna, Kortrijk: Täismajast asi kaugel. Vast 1500 inimest on.

Mart Potter: Telekast ei paista päris täismaja, Märt kuidas kohapeal tundub?

Märt Roosna, Kortrijk: 25:22. Venno rünnak! Super algus! Belgia on kaotanud sel turniiril esimese geimi. Eesti juhib 1:0.

Märt Roosna, Kortrijk: 24:22. Kollo! Mees läheb julgelt ründama ja lööb ära.

Märt Roosna, Kortrijk: 23:22. Tammemaalt serviviga. Halb ajastus.

Märt Roosna, Kortrijk: 23:21. Tammemaalt väga vajalik blokk!

Märt Roosna, Kortrijk: Kollo tuleb Raadiku asemele.

Märt Roosna, Kortrijk: 22:21. Valus! Van Walle vajutab ässa, ohvriks Raadik.

Märt Roosna, Kortrijk: 22:20. Rousseaux rüünak.

Märt Roosna, Kortrijk: 22:19. Valkiersi serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 21:19. Rousseaux löök. Tammemaa tuli Aganitsa asemele.

Märt Roosna, Kortrijk: 21:18. Aganits lööb keskelt võrku. Halb viga.

Märt Roosna, Kortrijk: 21:17. Rousseaux löök.

Märt Roosna, Kortrijk: 21:16. Verhees keskelt.

Märt Roosna, Kortrijk: Kapten Deroo asemele tuleb Lecat.

Märt Roosna, Kortrijk: 21:15. Venno rünnak!

Märt Roosna, Kortrijk: 20:15. Deroo blokist auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 20:14. Täht!

Märt Roosna, Kortrijk: 19:14. Raadiku serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 19:13. Toobal tõstab võrgust kolme meetri kauguselt Kreegilt ja belglased vaatavad suu ammuli, kuidas pall maha lüüakse.

Märt Roosna, Kortrijk: 18:13. Kreek lööb võrku.

Raiki Kruuk: Venno ja Raadik täna hoos. Väga hea.

Märt Roosna, Kortrijk: 18:12. Venno!

Märt Roosna, Kortrijk: 17:12. Raadik nurgast!

Märt Roosna, Kortrijk: 16:12. Raadik ei saa servi kätte.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:11. Rousseaux' hanitus.

Märt Roosna, Kortrijk: 16:10. Raadiku rünnak! Mees, kes siiani on sel turniiril olnud kahvatu, on hästi alustanud.

Märt Roosna, Kortrijk: 15:10. Milline võitlus! Eestlased hüppavad üksteise järel palli järele, kuid päästa seda ei õnnestu.

Märt Roosna, Kortrijk: 15:9. Belgia on teinud veel vahetusi. Nüüd serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:9. Rousseaux' rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 14:8. Belgia on teinud vahetuse, halvasti alustanud van den Driesi asendab Gert Van Walle. Sissejuhatuseks lööb ta palli auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 13:8. Uskumatu! Jälle blokk! Aganits seekord.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:8. Kreegi serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 12:7. Venno blokist auti. Eesti on siiani teinud supermängu. Mehed on õigetel kohtadel, eksivad vähe.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:7. Oi-oi-oi! Raadiku kaarega serv läheb viis meetrit pikaks.

Märt Roosna, Kortrijk: 11:6. Kreegi blokk!

Märt Roosna, Kortrijk: 10:6. Kreegi blokk!

Märt Roosna, Kortrijk: 9:6. Sidemängija Valkiers karistab ära, et temalt rünnakut ei oodatud.

Märt Roosna, Kortrijk: 9:5. vennolt hea serv, Toobalilt veel parem tõste ja Venno lahendab olukorra tühjalt võrgult.

Märt Roosna, Kortrijk: 8:5. Raadik lööb blokist auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 7:5. Van de Voorde keskelt.

Märt Roosna, Kortrijk: 7:4. Van den Dries ründab auti.

Märt Roosna, Kortrijk: 6:4. Van den Driesi serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:4. Van de Voorde keskelt.

Märt Roosna, Kortrijk: 5:3. Toobal kavaldab bloki üle ja Täht virutab tagaliinist.

Märt Roosna, Kortrijk: 4:3. Raadik tagaliinist! Väga hea oleks talle kohe enesekindlust anda.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:3. Van den Driesi rünnak.

Märt Roosna, Kortrijk: 3:2. Täht lööb blokist auti. Belglased protestivad.

Märt Roosna, Kortrijk: 2:2. Deroo serviviga.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:2. Meie vastuvõtt läheb pikaks, Toobal teeb sunnitult ülepalli.

Märt Roosna, Kortrijk: 1:1. Kreegi teine serv lendab vastu Belgia peatreenerit...

Märt Roosna, Kortrijk: 1:0. Kreegilt hea serv, Täht lööb üle võrgu tuleva palli maha.

Märt Roosna, Kortrijk: Belgia koosseisus üllatusi pole.

Märt Roosna, Kortrijk: Rahvast on palju, kuid täismajast on asi kaugel. Ei tea, kellele need 2000 piletit siis eelnevalt välja müüdi...

Märt Roosna, Kortrijk: Mäng on kohe algamas. Belgia koosseisu tutvustasime eelnevalt, kui seal on muudatusi, anname teada.

Märt Roosna, Kortrijk: Eesti algkoosseis: Kert Toobal, Oliver Venno, Robert Täht, Andrus Raadik, Ardo Kreek, Andri Aganits ja libero Rait Rikberg.

Mart: Anu on eetris. Tehke lärmi

Märt Roosna, Kortrijk: Hallis käib soojenduse ajal HIRMkõva tümpsumuusika. Ju see käib siis asja juurde. Aga DJ võiks veidi playlisti üle vaadata.

Märt Roosna, Kortrijk: Eesti ja Belgia mängivad võidu peale, kolmandaks tuli Saksamaa, neljandaks Slovakkia, viiendaks Hispaania ja kuuendaks Valgevene.

Märt Roosna, Kortrijk: Soojendus käib, 25 minutit enne mängu algust on Lange Munte spordisaalis umbes 900 inimest. Aga umbes 70 belglast tungleb praegu baarileti ees ja üritab saada Duveli või Leffet.

Märt Roosna, Kortrijk: Tutvustame siis Belgia Punaseid Draakoneid. Sidemängijaks Matthias Valkiers (27a; 194 cm). Diagonaalründajaks eile Saksamaa vastu hirmsas hoos olnud Bram van den Dries (27a; 208 cm). Meeskonna kapteniks on Poola liigas ilma teinud nurgamees Sam Deroo (25a; 203 cm), teiseks nurgaründajaks Tomas Rousseaux (23a; 199 cm). Tempod Pieter Verhees (27 a; 205 cm) ja Simon van de Voorde (27a; 208 cm). Põhiliberoks Lowie Stuer (21a; 194 cm). Ehk tegemist on väga pika meeskonnaga ja kõik mehed on üsna samas eas. Kindlasti on vaja nende bloki vastu väga targalt mängida ja mitte hakata iga kord jõuga rammima.

:): See lindiga piiratu on seal Ratase valitsuse häbinurk - tänane otsustav mäng oleks võinud toimuda kodupubliku ees.

Märt Roosna, Kortrijk: Ühtlasi kutsume taas üles võrkpallisõpru liituma Facebooki grupiga Võrkpallifoorum. Tänaseks seal juba 493 liiget. EMiks 2000!

Märt Roosna, Kortrijk: Palusin turniiri parimal fotograafil Pärt Talimaal väikese klõpsu ka teha. Nagu näete, on eestlased aetud mingisse aedikusse. Kusjuures osad protestimeelsed ei soostu lindi taga olema :) Igatahes fännid avaldasid selle üle nördimust.

Märt Roosna, Kortrijk: Eesti koondis marsib halli ja paarkümmend "aedikus" olevat fänni võtavad nad häälekalt vastu. "Eesti! Eesti!"

Märt Roosna, Kortrijk: Kuna täna on oodata täismaja ehk enamvähem 2400 inimest, siis on otsustatud, et Eesti fännid on eraldatud kõikidest teistest :) Neil on oma spetsiaalne nurgake, kohti umbes 30. No õige kah, Eesti võrkpallifänn ongi eriti ohtlik liik :)))

Märt Roosna, Kortrijk: Arutame nüüd natuke ka turniiri ajakava üle. Nimelt see on alati täppisteadus ja miski pole seal juhuslik. Mul on üks väike spekulatsioon. Esiteks sättisid belglased muidugi ajakava nõnda, et neil oleks pikim taastumisaeg - esimene mäng oli neil kolmapäeval kell 16, viimane täna kell 21.40. Kindlasti ei olnud juhuslik see, et Eesti ja Saksamaa kohtusid reede hilisõhtul. Plaan oli pearivaalid ära väsitada. Seda tunnistas ka Belgia sidemängija Matthias Valkiers. Väike sõjakavalus läks täppi, eestlased ja sakslased madistasid viis geimi. Eile oligi Belgia vastas väsinud Saksamaa ja mänguks ei läinud. Saksamaad pidasid belglased ohtlikumaks vastaseks, seetõttu võeti enne eestlasi ette. Mida belglased aga ajakava kinnitades ette näha ei osanud, oli see, et slovakid andsid EMiks valmistuvatele põhimeestele puhkust ja tulid Kortrijki vahetusmeestega. Belgia plaani kohaselt pidi Eesti eile pidama tõsise mängu Slovakkiaga, paraku oli tegemist suhteliselt ühepoolse mänguga ja eestlased ei pidanud ülearu energiat raiskama. Seega lõikasid belglased veidi näppu.

Märt Roosna, Kortrijk: http://sport.delfi.ee/news/arvamus/lood/eesti-belgia-vollelahing-pidanuks-toimuma-tallinnas?id=78962780

lol: http://sport.err.ee/21619/eesti-vorkpallurid-alistasid-parast-kaotatud-avageimi-belgia-3-1 head mälestused.

Märt Roosna, Kortrijk: Avamängus alistas Slovakkia, keda Eesti eile nüpeldas, Hispaania 3:1.

Jahimees: Rünnakul tuleb Belgia heast klassist bloki vastu targalt mängida. Raskeid palle ei tasu raiuma minna vaid need tuleks kas siis mängus hoida või kuidagi blokist auti proovida koksata.

Märt Roosna, Kortrijk: Eesti koondis on igal juhul taganud juba teise koha ja see on väärt saavutus. Muidugi minnakse võitlema võidu ja MM-pileti nimel - pole ju siiani ükski olümpiala suurem pallimängukoondis MMile jõudnud -, kuid minu arust on täna selline seis, et kaotada pole midagi. Üksnes võita.

Märt Roosna, Kortrijk: Meenutuseks lugu, kuidas Eesti kaks aastat tagasi Draakoneid taltsutamas käis. http://epl.delfi.ee/archive/vorkpallikoondis-taltsutas-lohevoitu-draakoneid?id=72498839

Märt Roosna, Kortrijk: Belgia sidemängija usub, et neil on eelis selle arvelt, et on vähem pidanud mängima. http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/delfi-kortrijkis-belgia-koondise-mangujuht-meil-on-tana-eesti-ees-uks-eelis?id=78961410

Märt Roosna, Kortrijk: Mida kujutab endast Belgia meeskond, mis kannab Punaste Draakonite hüüdnime? Meenutuseks meie Iraani korrespondendi jutt. http://sport.delfi.ee/news/arvamus/lood/delfile-teheranist-maailmaliiga-esimese-grupi-tagumine-ots-pole-eestile-kattesaamatu?id=78521913

Märt Roosna, Kortrijk: Eesti mäng on täna viimane, algab kell 21.40. Hommikune treening oli vabatahtlik, spordisaali läks neli meest: Andrus Raadik, Oliver Orav, Henri Treial ja Denis Losnikov. Teised hoidsid muudmoodi toonust ja säästsid energiat.

Märt Roosna, Kortrijk: Tere-tere, võrgupere! Siin Kortrijk, siin hakkab lahti rulluma vihane võitlus MM-pileti nimel.