FOTOD: Teppan Kosovo võrkpallikoondise pilbastamisest: muidugi oli neist kahju, täie jõuga ma lööma ei läinudki

Võrkpalli Eesti rahvusmeeskond jätkab Kalevi spordihallis toimuvat MM-valikturniiri puhaste paberitega, alistades teises voorus täna Kosovo 3:0 (25:13, 25:15, 25:7). Mäng kestis napilt üle tunni.

MM-valikturniiriks andis Eesti üles 14 mängijat ning kui eile moodustas meie algkoosseisu n-ö põhiseitsmik, siis täna jooksis väljakule meie teine seitsmik koosseisus Andres Toobal, Karli Allik, Kristo Kollo, Timo Tammemaa, Henri Treial, Renee Teppan ja Denis Losnikov. Võitjas ei tekkinud kahtlust hetkekski - Eesti mäng oli kahes esimeses geimis küll rabe, ent turniiri debütantidest oldi selgelt üle igas elemendis. Kolmas geim võideti juba 25:7.

Suurepärase mängu tegi 25-aastane Tammemaa, kes kogus suisa 16 punkti (+14). Renee Teppan lisas 10 ning Kristo Kollo ja Karli Allik 8 punkti. Statistika.

"Kindlasti oli see kõige nõrgem vastane, kellega kohtunud oleme. Mingil määral oli see mulle tuttav, klubihooajal tuli ka Austrias nõrku vastaseid sekka, aga päris sellist hävitustööd - 25:7 - me ei teinud," rääkis Teppan, kes tunnistas, et suures eduseisus hakkas Kosovo poolproffidest isegi kahju. "Ikka hakkas kahju. Loomulikult. Kui ikka tühi võrk ees oli, siis päris täiega ei löönud. Võibolla nii ei tohiks mõelda, aga üritasin veidi pehmemalt neid asju teha."

Täna alles teise ametliku kohtumise pidanud Kosovo koondise kapten Valon Nikqi õnnitles Eesti meeskonda võidu puhul ja nentis, et kuidagi kipub nende mäng just kolmandas geimis lagunema. Tema sõnul Kosovos ühtki päris professionaalset võrkpallurit ei ole, küll aga poolprofessionaalid. Kosovo superliigas on kaheksa meeskonda, lisaks on ka teine liiga.

Eile jäi Kosovo 0:3 (13:25, 17:25, 9:25) alla Ungarile, Eesti võitis aga 3:1 (25:15, 25:21, 22:25, 25:16) Rumeeniat.

Eesti jätkab valikturniiri homme kell 18.00 Montenegro vastu. Kõigi eelduste kohaselt on tegu alagrupi teise koha ehk jätkuturniirile pääseja osas otsustava matšiga. "See on meie jaoks väike finaal, kõige olulisem mäng," sõnas Teppan.



Võrkpalli MM-valiksari: Eesti - Kosovo Statistika. Homme on Eestit ootamas aga ülioluline mäng põhikonkurent Montenegroga. Kellaaeg ikka 18.00. Kohtumiseni! 25:7 Läbi! Toobal lõpetab ise mängu ära! 3:0 tuli nii kindlalt, kui kindlalt üldse tulla sai! 21:4 Teppani rünnak on resultatiivne ning mäng saab kohe-kohe läbi. 16:3 Tammemaa järjekordne temporünnak viib Eesti teisele tehnilisele ajale ülisuures eduseisus. 7:2 Geimi alustasid Alliku teravad servid, nüüd tuleb ässpalling Treialilt. 25:15 Allik lõpetab teise geimi lihtsa, ent ilusa n-ö koksuga. Täna saame koju kolme geimiga. 21:14 Andres Toobalilt planeeriv pallinguäss! Vahepeal on meieni jõudnud avageimi statistika. Allik 4, Teppan ja Tammemaa 3 punkti. Rünnak meil 52 ja vastastel 30%. Vastuvõtt meil 55 ja vastastel 50%. 16:12 Ka vastased eksivad palju - serviviga. 12:10 Eesti n-ö teine koosseis ei suuda end kuidagi kokku võtta - üks omaviga ajab teist taga. Tasemevahe on meeletu, aga skoor üsna tasavägine. 8:5 Andres Toobal kavaldab kogu vastasmeeskonna üle, suunates palli kenasti ise üle võrgu punktiks. 6:4 Tammemaa temporünnak viib Eesti kahe punktiga ette. 25:13 Allik lõpetab geimi resultatiivse rünnakuga. 21:11 Alliku resultatiivne tagaliinirünnak viib Eesti nelja punkti kaugusele geimivõidust. 17:9 Teppan kavaldab vastase bloki kenasti üle. Siit pole täna mängu tulemas. 8:5 Vastased on seni puntke saanud sisuliselt vaid meie omavigadest. 4:2 Toobali planeerivate pallingute kättesaamisega on vastastel juba omajagu raskusi. Enne mängu asjatundjatega Kosovo soojendust jälgides oli üldine arvamus, et Kosovo peaks olema Eesti esiliiga tasemel meeskond. 1:2 Kosovo saab üllatuslikult mängu kaks esimest punkti, aga seejärel avab Treial eduka blokiga ka meie skoori. Seega, nagu eeldada võiski, peaks tasemevahe nii suur olema, et põhimehi pole vaja täna väsitada. Homme on ju ees ootamas mäng põhikonkurent Montenegroga. Eesti algkoosseis täna: Henri Treial, Renee Teppan, Karli Allik, Kristo Kollo, Andres Toobal, Timo Tammemaa, liberod Denis Losnikov ja Rait Rikberg. Kui Rikberg kõrvale jätta, pole algkoosseisus ühtegi meest, kes ka eilset Rumeeniaga mängu oleks alustanud. Ikevald Rannap on Eesti hümni rahvale esitanud. Kahjuks jäi esitus eilsele Ivo Linna omale selgelt alla, kuid pole hullu - peaasi, et meeskond väärt tasemel esineks. Tere õhtust! Meeskonnad teevad sooja, et veerand tunni pärast oma teise vooru kohtumist alustada.

24. mai

Montenegro – Venemaa 0:3 (21:25, 22:25, 18:25)

Eesti – Rumeenia 3:1 (25:15, 25:21, 22:25, 25:16)

Ungari – Kosovo 3:0 (25:13, 25:17, 25:9)

25. mai

15:00 Venemaa – Rumeenia 3:0 (25:18, 25:20, 25:21)

18:00 Kosovo – Eesti 0:3 (13:25, 15:25, 7:25)

20:30 Montenegro – Ungari

26. mai

15:00 Rumeenia – Kosovo

18:00 Eesti – Montenegro

20:30 Ungari – Venemaa

27. mai

15:00 Montenegro – Rumeenia

18:00 Ungari – Eesti

20:30 Venemaa – Kosovo

28. mai

15:00 Rumeenia – Ungari

17:30 Kosovo – Montenegro

20:30 Eesti – Venemaa