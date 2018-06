FOTOD | Tehtud! Ülikindlalt tegutsenud Eesti tampis Slovakkia maa alla ja jõudis finaalturniirile!

"Olime väga motiveeritud," lausus Robert Täht. "Kui nii mängime, lööb tasemevahe välja. Tegelikult on neilgi mitmeid mehi, kes mängivad heades klubides, aga meie koondise tase on kõrgem."



Eesti üleolek oli mäekõrgune ja see väljendus igas elemendis. Rünnak 67% vs 37%, servi vastuvõtt 51% vs 35%, blokk 11 vs 4, serviässad 9 vs 4. Täht kogus 17 punkti (kasutegur +14; rünnak 74%), Renee Teppan 16 (+14; 61%, 5 ässa!), Timo Tammemaa 9 (+7; 75%, 5 blokki), Aganits 8 (+5; 88%), Kollo 5 (-2; 44%) ja Kert Toobal 3 punkti. STATISTIKA

Eesti võitis alagrupi, kogudes viis võitu ja ühe kaotuse. Finaalturniiril osalevad veel Tšehhi, Türgi ning Portugal või Soome.

Eelinfo:

Eesti sai Kuldliigas sissejuhatuseks neli võitu järjest: võõrsil alistati Slovakkia 3:1, kodus Belgia 3:1, Rootsi kodus 3:1 ja võõrsil 3:0. Esimene kaotus märgiti turniiritabelisse pühapäeval Kortrijkis, kui Belgiale vannuti võitlusliku avageimi järel üsna näotu mänguga alla 0:3. Tolle mängu keskel vahetas peatreener Gheorghe Cretu sidemängija Kert Toobali ja veidi haige Robert Tähe välja.

Mis seisus on Eesti ühe võtmemängija tervis nüüd, kui ukse ees on ülioluline mäng. „Selgelt on paremaks läinud. Väike uss võib-olla on veel sees, aga midagi tegemata ei jää sellest. Esmaspäeval puhkasin, täna tegin treeningu kaasa,” rääkis Täht eile. Täna kinnitas ka meeskonna statistik Alar Rikberg üle: Täht on korras ja valmis mängima.

Muide, pealkiri pole sugugi vaid piltlik võrdlus. Mäng käib tõepoolest mõisa peale, mängus on rahalised auhinnad, Kuldliiga võitjale on ette nähtud 125 000 eurot.