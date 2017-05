FOTOD: Tehtud! Eesti võrkpallikoondis kindlustas MM-valikgrupist edasipääsu!

Eesti võrkpallikoondis alistas täna Kalevi spordihallis Ungari 3:1 ja kindlustas MM-valiksarja alagrupis vähemalt teise koha.

Eesti kaotas avageimi 20:25. Seejärel rahustas kapten Kert Toobal nooremaid kaaslasi: hakkame mängu nautima! Ja oma mängu leidnud Sinilõvid võitsidki järgmised geimid 25:15, 25:20, 25:14. Sellega on teine koht alagrupis garanteeritud. Homme mängitakse Venemaaga grupi esimese koha peale. Grupi võitja pääseb otse MMile, teise koha omanikud peavad juulis lisaturniiri, kus mängitakse veel üks pilet välja. Üldse mängitakse Euroopa valikturniiridel välja kõigest seitse kohta.

"Meie esialgne eesmärk sai täidetud, aga see ei tulnud üldse lihtsalt," sõnas kapten Kert Toobal, kelle sõnul sai meeskond palju tuge kodupublikult. "Hetkel võib öelda, et oleme MMile lähemal kui kunagi varem - ühe võidu kaugusel. Samas olgem realistid. Homme on vastas Venemaa, siia polegi vaja midagi öelda."

Libero Rait Rikberg soovitas homset kohtumist Venemaaga võtta kui suurt boonust - kaotada pole midagi, võita aga oi kui palju.

Nurgaründaja Andrus Raadik usub, et kuigi venelased on hirmkõvad, siis väike võiduvõimalus on ometi olemas. "Mine tea... Meie lähme võitlema ja võitma. Kui on punkt-punkti mäng, äkki läheb Olku (Oliver Venno) ja lööb kolm ässa? Kõik on võimalik," sõnas Raadik.

Tänases mängus hiilgasid eestlased rünnakul - realiseeriti koguni 64 protsenti võimalustest. Oliver Venno tõi 20 punkti (kasutegur+15; rünnak 58%; 5 ässa!), Robert Täht 16 (+11; 60%), Andrus Raadik 14 (+7; 55%), Timo Tammemaa 12 (+10; 3 blokki; 100%!), Andri Aganits 6 (+6; 83%), Kert Toobal 1. STATISTIKA

Täna ei teinud kaasa eile kergelt kaela vigastanud Ardo Kreek, keda asendas edukalt Tammemaa. "Seis on s**t," lausus Kreek. "Kael on valus, väga liigutada ei saanud. Usun, et homseks on see siiski korras. Eks ikka on vahel sama asja juhtunud, aga mitte nii hullusti."

Teised tänased mängud:

Rumeenia - Montenegro 3:1

Venemaa - Kosovo (käib alles, aga Venemaa võidab 3:0, see on päevselge)

Tabeliseis pärast tänaseid mänge:

1. Venemaa 4 võitu (12 punkti, geimid 12:0)

2. Eesti 4 võitu (12 punkti, geimid 12:2)

3. Rumeenia 2 võitu (6 punkti, geimid 7:8)

4. Ungari 1 võit (4 punkti, geimid 6:9)

5. Montenegro 1 võit (2 punkti, geimid 4:11)

6. Kosovo 0 võitu (0 punkti, geimid 1:12)

ENNE MÄNGU

Kui koondis on sarnaselt kolmele eelmisele päevale võidukas ka täna, siis oleme kindlustanud alagrupis vähemalt teise koha ning pühapäeva õhtul kell 20:30 algavas matšis selgitame Venemaaga kumb võidab alagrupi ja pääseb otse järgmise aasta septembris toimuvale MM-finaalturniirile ja kumma jaoks jätkub piletijaht tänavu suvel kolmandas valikringis. See on aga homne ooper, täna on esmalt ees matš Ungariga.

„Peame olema täielikult keskendunud, sest Ungari on väga raske vastane ja mängib väga kiiret mängu. Kindlasti vajame ka fännide tuge nagu eilses võidumatšis Montenegro vastu,” rääkis rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu.

Ungari võrkpall pole viimasel ajal suursaavutustega hiilanud. Lõppenud EM-valiksarjas ei pääsenud koondis edasi avaringistki ja Euroopa edetabelis hoitakse 30. positsiooni (Eesti on 14.). Endise Argentiina koondise abitreeneri Juan Manuel Barriali juhendamisel ja Lõuna-Koreas suurepärase hooaja teinud diagonaalründaja Krisztián Pádári tuules loodetakse sel aastal samm edasi astuda. „Esimest korda on Ungaril välismaalasest peatreener ja palju tähtsaid mängijaid on tulnud koondisesse tagasi. See on justkui uus start,” rääkis Barrial.

Tallinnas peetaval turniiril alistasid madjarid avaringis 3:0 Kosovo, siis kaotasid ülimalt haaravas mängus 2:3 Montenegrole ja eile õhtul jäädi kindlalt 0:3 alla Venemaale. „Kui suudame Oliver Venno suurepäraste servidega hakkama saada, siis usun, et võime teiega punkt-punktis mängida. Loomulikult peame selleks ka ise oma parima taseme lähedase partii esitama,” lausus koondise loots tänase mängu kohta.

Paremusjärjestuse määramisel vaadatakse alagrupis esmalt võitude, seejärel punktide arvu (3:0 ja 3:1 annavad võitjale kolm punkti, 3:2 edu võitjale kaks ja kaotajale ühe punkti). Nende kahe näitaja võrdsuse korral on järgmisteks kategooriateks geimide ja punktide suhe ning viimaseks kaalukeeleks omavahelise kohtumise tulemus.