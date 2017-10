FOTOD | Tartu Bigbank seljatas kindlalt Selveri

Võrkpalli Balti liigas teenis laupäevases keskses kohtumises võidu Tartu Bigbank, kes alistas võõrsil 3:0 Tallinna Selveri.

Tartlased võitsid avageimi 25:18, teises oldi paremad 25:22 ning kolmandas vormistati võit tulemusega 25:23.

Nii Tartul kui ka Selveril on tabelis nüüd 2 võitu ja 1 kaotus. 3 mängust 3 võitu on teeninud Saaremaa Võrkpalliklubi ja Pärnu Võrkpalliklubi. Täiseduga on jätkamas ka lätlaste VK Biolars/Jelgava.