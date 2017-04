FOTOD: Tartu Bigbank andis Rakverele korraliku nahatäie ja jõudis finaali

Kohtumise kangelaseks kerkis TÜ spordihallis 800 marulise pealtvaataja ees Bigbanki temporündaja Meelis Kivisild. Seljavigastuse käes vaevlev võrkpallur tegi meeskonna füsioterapeudi Ivar Vähi juhendamisel 1,5 tundi induviduaalselt soojendust ja seejärel veel tund aega koos ülejäänud meeskonnaga. Lisaks võttis ta sisse valuvaigisti ja oli avavile ajaks endalegi väikese üllatusena mängukõlblik.

Rakvere jäi jänni Bigbanki terava servi vastuvõtuga ja nii said tartlased hiilata blokis. Kokku sulustati vastaseid 19 korda! Neist 8 kanti Kivisilla arvele, Toms Vanags lisas 4 ja Robert Viiber 3 blokki.

Kivisild oli hoos ka rünnakul, 10 üritusest jäi maha 7. Kokku temalt 15 punkti (+13), Vanags tõi samuti 15 (+11) ja jalavigastusest taastunud Bradley Gunter 14 (+6).

Rakvere rünnakuliider Siim Põlluäär jäi hätta Tartu bloki murdmisega. Tema 26 rünnakust tõid punkti 6, 9 korda tabas ta blokki ja 4 korda lõi palli auti. Kokku tõi Põlluäär seekord 7 punkti, kuid eksimusi maha arvestades jäi 9 silmaga miinusesse. Rakvere suurimaks punktitoojaks osutus 11 punktiga Kevin Saar. STATISTIKA

Finaalis kohtub Tartu tiitlikaitsja Tallinna Selveriga. Rakveret ootab pronksiseerias Pärnu VK.

Finaalseeria (nelja võiduni)

Bigbank Tartu - Selver Tallinn

Pühapäev, 16. aprill 17:00 Audentese spordihoone

Kolmapäev, 19. aprill 19:00 Tartu Ülikooli spordihoone

Reede, 21. aprill 19:00 Tartu Ülikooli spordihoone

Pühapäev, 23. aprill 17:00 Audentese spordihoone

vajadusel

Neljapäev, 27. aprill 19:00 Tartu Ülikooli spordihoone

Pühapäev, 30. aprill 17:00 Audentese spordihoone

Teisipäev, 2. mai 19:00 Tartu Ülikooli spordihoone

Pronksiseeria (kolme võiduni)

Pärnu Võrkpalliklubi - Rakvere Võrkpalliklubi

Pühapäev, 16. aprill 15:00 Pärnu spordihoone

Teisipäev, 18. aprill 19:00 Rakvere spordihoone

Neljapäev, 20. aprill 19:00 Pärnu spordihoone

Vajadusel

Laupäev, 22. aprill 17:00 Rakvere spordihoone

Kui vaja läheb ka viiendat mängu, selgub selle täpne toimumisaeg hiljem

ENNE MÄNGU

Seis selles paaris on 2:2, mõlemad meeskonnad on pannud siiani koduväljal paremuse maksma. Kas Rakvere suudab põhiturniiri võitjaid veel korra jahmatada või kindlustab finaalipääsu Tartu Bigbank? Kas Rakvere Balti liigas üllatuspommina kullale tüürinud Urmas Tali suudab seda taas või murrab teist hooaega Bigbanki tüüri hoidev Oliver Lüütsepp esmakordselt Eesti meistrivõistluste finaali?

Kui seeria võidab Tartu, jõuavad nad aastase eemaloleku järel taas esikohaduelli. Viimati oldi seal hooajal 2014/2015, kui tuli tunnistada Pärnu Võrkpalliklubi paremust. Rakvere jaoks lõppeks aga üks väga pikk seeria. Viimati mängiti meistrisarjas kuldmedalitele hooajal 1996/1997, mil toona liigat valitsenud Lääne-Virumaa klubi võttis oma kolmanda järjestikuse tiitli.

Tänavune neljamänguline seeria on pakkunud kaks teineteisega sarnast mängu Tartus ja kaks teineteisega sarnast kohtumist Rakveres. Emajõelinnas peetud matšid vajasid võitja selgitamiseks maksimaalset viit geimi, kus eduvõimalusi omasid mõlemad klubid. Seni on pikema kõrre tõmmanud ja tulised lõpud enda kasuks kallutanud Tartu.

Rakveres peetud mängudes koduvõistkond külalistele sõnaõigust ei andnud. Avamatšis ei pääsenud Tartu kahe esimese geimi jooksul kordagi juhtima, teises kohtumises oli nende ainsaks eduks Toms Vanagsi toodud matši esimene punkt.

Paari võitja kohtub finaalis Tallinna Selveriga, kes alistas mängudega 3:1 Pärnu Võrkpalliklubi.

Eesti Päevaleht ja Delfi on Tartu Ülikooli spordihallis kohal ja hoiab lugejaid sündmustega kursis.

Tartu Bigbank - Rakvere VK

Märt Roosna: Meelis Kivisild tõi 15 punkti ja pani 8 blokki!

Märt Roosna: 25:21. Gunteri löök lõpetab mängu. Kohtumine 3:0 Tartule ja seeria 3:2.

Märt Roosna: 24:21. Gunteri serviviga

Märt Roosna: 24:20. Saar lööb auti. Matšpall...

Märt Roosna: 23:20. Kaibaldi hanitus jääb maha

Märt Roosna: 22:20. Gunteri rünnak

Märt Roosna: Ja nüüd lööb Meelis Kivisild võrku - 21:20

Märt Roosna: Põlluääre plussmiinuse näit on -11...

Märt Roosna: 21:19. Uusküla blokeerib Gunteri löögi. Mängu on tekkinud uuesti pinge.

Märt Roosna: 21:18. Saar

Märt Roosna: 21:17. Naaber

Märt Roosna: 20:17. Saarelt serviäss!

Märt Roosna: 20:16. Põlluäär!

Märt Roosna: 20:15. Naaber teeb nüüd kauni toksu täpselt platsi ristnurka

Märt Roosna: 19:15. Viiberi serviviga

Märt Roosna: 19:14. Vanags ei lase asjadel põnevaks minna

Märt Roosna: 18:14

Märt Roosna: 18:13

Märt Roosna: 17:13. Saar hoiab Rakvere lootused elus

Märt Roosna: 17:12. Kaibaldi serviviga

Märt Roosna: 17:11. Põlluäär tabab Viiberi blokki

Märt Roosna: 16:11. Uusküla lööb vastu antenni

Märt Roosna: 15:11

Märt Roosna: 14:11. Punkt Rakverele. Lõpuks ometi ei jäänud Meelis Kivisilla rünnak maha

Märt Roosna: 14:10. Tartu serviviga

Märt Roosna: 14:9. Kaupo Kivisilla serviviga

Märt Roosna: 13:9. Gunter auti

Märt Roosna: 13:8. Põlluäär lööb... Meelis Kivisilla blokki.

Märt Roosna: 12:8. Gunteri rünnak

Märt Roosna: 11:8. Nüüd töötab ka Rakvere blokk

Märt Roosna: 11:7. Rakvere ülepall

Märt Roosna: 10:7. Põlluääre serviviga

Märt Roosna: 9:7. Saare rünnak. Kas selles geimis läheb lõpuks mänguks?

Märt Roosna: 9:6. Vanags

Märt Roosna: 8:6. Põlluäär

Märt Roosna: 8:5. Meelis Kivisilla rünnak, kokku on ta toonud juba 14 punkti

Märt Roosna: 7:5 Tartule

Märt Roosna: 7:4. Vanagsi blokk

Märt Roosna: 6:4. Meelis Kivisild!

Märt Roosna: Kolmas geim on alanud võrdselt, Tartu juhib 5:4.

Märt Roosna: Meelis Kivisillal on kirjas 11 punkti: 6 blokki ja rünnak 5st 5.

Märt Roosna: 25:14. Naaber lõpetab geimi. Tartu juhib 2:0.

Märt Roosna: 24:14. Saare rünnak

Märt Roosna: 24:13. Gunteri punkt

Märt Roosna: 23:13. Kaibaldi serviviga

Märt Roosna: 23:12. Haige värk - jälle Kivisilla blokk!

Märt Roosna: 22:12. Rakverele asetuseviga

Märt Roosna: 21:12. Meelis Kivisild!

Märt Roosna: 20:12. Õunpuu rünnak

Märt Roosna: 20:11. Ja takkapihta blokk - see mees on kuum!

Märt Roosna: 19:11. See on Meelis Kivisilla pidu - perfektne no-look rünnak

Märt Roosna: 18:11. Nüüd saab Põlluäär püssi paukuma

Märt Roosna: 18:10. Meelis Kivisild blokeerib Saare löögi

Märt Roosna: 17:10. Kaupo Kivisilla serviviga

Märt Roosna: 16:10. Caicsi hani

Märt Roosna: 16:9. Tartu on näidanud kindlasti oma viimaste aegade parimat mängu. Rakvere protokollis torkab silma kaks numbrit. Põlluäär -7, Uusküla -6. Nii ei saa rallit sõita! Rakvere peapommitaja Põlluääre rünnakuprotsent on kõigest 16.

Märt Roosna: 15:9. Super kaitsetöö Tartult, kuid Saar toob punkti Rakverele

Märt Roosna: 15:8. Gunter jälle

Märt Roosna: 14:8

Märt Roosna: 14:7

Märt Roosna: 14:6. Tartu on metropol, Lõuna-Eesti tõmbekeskus. Siit on pärit Andrus Ansip ja Rait Rikberg. Mis moodi see saab provints olla?

talinast: Täpsustaks, et Tartu on samuti provintsilinn, pealegi päälinnast oluliselt kaugemal kui Rakvere.

Märt Roosna: 13:6. Vanags

Märt Roosna: 12:6. Saare rünnak

Märt Roosna: 12:5

Märt Roosna: 11:5.

Märt Roosna: 11:4. Caicsi serviviga

Märt Roosna: 10:4

Märt Roosna: 10:3. Gunteri blokk

Märt Roosna: 9:3 Tartule

Märt Roosna: Tartu poolelt on kõige enam heas mõttes üllatanud Meelis Kivisild. Kolm blokki juba kirjas, rünnak 3st 3. Vigu teinud pole. Mida üks temporündaja veel teha saab?

Märt Roosna: 8:3. Gunter.

Märt Roosna: 7:3. Uusküla hanitus jääb maha

Märt Roosna: 7:2. Gunter. Tartu teeb tõelist purustustööd.

Märt Roosna: 6:2. Mart Naabri blokk lõpetab pika pallivahetuse

Märt Roosna: 5:2 Tartule

Märt Roosna: Ruudo, ma kahtlen, kas nendel mängudel oli nii palju publikut. Tartu hall on täis ja möll on kõva. 2016 Saja Liiga poolfinaalis midagi sellist ei olnud, see oli sellega võrreldes puhkekodu.

Ruudo: Rakvere ikka varem ka otsustavaid mänge mänginud. 2016 Saja Liiga Final 4, 2015 Eesti karika finaal...

Märt Roosna: 2:1. Vanagsi löök

Märt Roosna: 1:1. Kaupo Kivisild keskelt

Märt Roosna: 1:0. Saar võetakse blokiga kinni

Märt Roosna: 24:15. Priimägi keskelt

Märt Roosna: 25:15. Meelis Kivisilla ründelöök lõpetab geimi. Tartu juhib 1:0.

Märt Roosna: 24:14

Märt Roosna: 23:14. Kohtunik võtab Viiberile sooja palli

Märt Roosna: 23:13. Uusküla lööb Viiberi blokki

Märt Roosna: 22:13. Gunter

Märt Roosna: 21:13. Veel üks punkt Rakverele. On näha, et nad on nüüdseks mõistnud - "poolkõvaga" pole täna midagi teha. Võetakse riske

Märt Roosna: 21:12. Saarelt äss. Nüüd saab Rakvere veidigi mängu tagasi. Ega nad vist ei olegi sellise publiku ees mänginud. Ainult Balti liiga finaalturniiril.

Märt Roosna: 21:11. Saarelt hea serv, Kaupo Kivisild nopib üle tulevast pallist punkti

Märt Roosna: 21:10 Caicsi punkt

Märt Roosna: 21:9

Märt Roosna: 20:9

Märt Roosna: 20:8. Vanagsi serviäss

Märt Roosna: 19:8. Vanags! Tema on olnud siiani Tartu hing ja vedur.

Märt Roosna: 18:8. Viiberi serviviga

Märt Roosna: 18:7. Aga teeb servivea otsa

Märt Roosna: 17:7. Platsile tulnud Õunpuu rünnak

Märt Roosna: 16:6. Vanagsi löök

Märt Roosna: 15:6

Märt Roosna: 15:5. Põlluäär auti

Märt Roosna: 14:5. Gunteri tark löök

Märt Roosna: 13:5

Märt Roosna: 12:5. Töötab nii Tartu serv, blokk kui ka rünnak. Meeskond on tulnud sellele mängule tõesti väga hea häälestusega.

Märt Roosna: 10:4. Gunteri löök

Küsimus: Kust kohast saab seda vaadata?

Märt Roosna: Tartu blokk paneb Kevin Saare kinni ja seis on juba 8:3. Külm dušš Rakverest kohale sõitnud ma ütleks sadadele vaatajatele. Aga see on alles algus.

Märt Roosna: 6:3 Tartule.

Märt Roosna: Kohtumine on kohe algamas ja lärm meeskondade tutvustamisel on kõva. Hiljem saame vast teada ka täpse publikunumbri, aga rahvast on palju, seda võib öelda.

Märt Roosna: Tere, vollesõbrad! Ülikooli spordihalli on kogunenud ja kogunemas meeldivalt palju publikut ja täna tuleb kindlasti vinge mäng. Otsustavaks saab see, kelle närvid pingele vastu peavad. Hea uudis on kõigile Kevin Saare vallatute kiharate austajatele - täna hommikul ilmunud uudis, et Saar ajas end peatreener Tali käsul kiilakaks ostus klubi PR-trikiks. Juuksed on endiselt seal, kus vaja - mängumehe peas!