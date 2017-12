FOTOD | Täna esitleti Avo Keele avameelset elulooraamatut "Terava keelega"

Täna toimus Viru Keskuse Rahva Raamatu poes Eesti võrkpallikoondise endise peatreeneri Avo Keele avameelne elulooraamatu "Terava keelega" esitlus.

Eesti Päevalehe ja Delfi spordiajakirjaniku Märt Roosna kirjutatud raamat räägib haarava ja värvika loo, kuidas võrkpall Eestis uuesti võrratuks sai. Kõige õigem ongi seda käänakuterikast lugu jutustada läbi Avo Keele silmade. Ta on olnud nii patuoinas kui ka päästeingel. Ainus, kes on olnud osaline viimase nelja kümnendi tähtsamates sündmustes. Ta on hinnangutes õiglane, teritades vajadusel halastamatult keelt nii iseenda kui ka teiste kallal. Huumor on Keele puhul nagunii kohustuslik, samuti kõrvalepõige rannavollesse, kus ta jõudis koos Kaido Kreeniga olümpiamängudele.