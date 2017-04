FOTOD: Tallinna Selver võitis kindlalt. Elus esmakordselt finaalist välja jäänud Keel: treenerite viga, mehed pole vormis

Tallinna Selver alistas võõral väljakul Pärnu VK 3:0 (22, 22, 17) ja võitis Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria 3:1. Pärnu loots Avo Keel jäi oma karjääri jooksul esimest korda finaalist välja.

Pärnu spordihallis suure publiku ees peetud kohtumine oli üllatuslikult ühepoolne. Avageimis juhtis Pärnu 12:7, kuid seejärel lubas Selveril teha 7:0 spurdi. Märksõnaks olid pärnakate endi vead. Selver sai võidetud geimi järel õige hoo sisse ja dikteeris edaspidi sündmusi kindlakäeliselt. Kolmandat geimi juhiti isegi 17:8.

"Pikkade seeriate mängimine on meile istunud," lausus Selveri loots Rainer Vassiljev. Tema sõnul toimis hästi meeskondlik bloki-kaitse taktika. Eraldi tõi ta välja hulle pommserve löönud Lincoln Williamsi ja temporündaja Siim Ennemuisti.

Williams tõi võitjatele 17 punkti, Ennemuist lisas 9 ning Karli Allik ja Rauno Tamme 8. Pärnu poolelt paistsid 10 punktiga silma Aleksanders Kudrjašovs ja Harri Palmar.

Keel on alates 2006. aastast finaali jõudnud 11 korda. Nüüd tuleb tema jaoks kevad teisiti - pronksiseeriaga. "Iga seeria saab läbi, ükskõik kellel," kostis Keel, kes kaotuse järel polnudki eriti pettunud moega või emotsionaalne. "Selge, et võistkond ei olnud vormis, see on minu ja füüsilise ettevalmistuse treeneri teema."

Miks siis võistkond nii tähtsate mängude ajaks vormis ei ole?

Keel: "Juhtub kõigil. Kes teevad, nendel juhtub. Ma ei oskagi praegu vastata sellele. Omast arust tõstsime koormusi ja siis võtsime maha, kuidagi sellel aastal see ei toiminud."

Seekord siis kehtib lause, et võidab meeskond, kaotab treener? Sa tunnistad et treener jäi hätta?

Keel: "Mina neid ju treenin. Nad ju teevad seda, mida mina trennis ütlen. Alati võib vaielda selles mõttes, et kuidas tehakse, aga üldpildi järgi me ei olnud heas vormis. Olime enam-vähem Harju keskmises vormis. Sellest ei piisanud nendeks mängudeks. See allatulek on hakanud peale sealt kaotatud Credit24 liiga finaali kaotusest."

Hinnanguga nõustus üldjoontes ka Vassiljev: "Julgen öelda küll, et olime kokkuvõttes paremas seisus. Ju oleme antud hetkel paremad."

ENNE MÄNGU

Selver juhib kolme võiduni mängitavat seeriat 2:1. Avamängu võitis Selver kodusaalis 3:2, Pärnus toimunud teises kohtumises sai kuurortlinn Hindrek Pulga ja Taavet Leppiku juhtimisel samuti võidu 3:2. Pühapäeval pani Rainer Vassiljevi juhitav Selver jõuvahekorrad maksma üsna veenvalt 3:1.

Seega on Pärnul täna selg vastu seina – kaotus tähendaks finaalist väljajäämist. Pärnut juhendava Avo Keele jaoks oleks see esmakordne kogemus, sest eelneval 11 hooajal on ta Selveri või Pärnu peatreenerina alati jõudnud Eesti meistrivõistlustel finaali, kusjuures 7 korda on sealt väljunud võidukalt.

Vassiljevil on hea võimalus Keele hiilgav seeria lõpetada, kõik trumbid tunduvad olevat tema peos. Mullu kohtusid samad meeskonnad omavahel finaalis ja tollest ülipõnevast seeriast väljus võidumehena just Vassiljev.

Avo Keele 11 finaali:

2006 Audentes/Selver – Tartu Pere Leib (treener Urmas Tali) 0:2 (seeria tulemus)

2007 Tallinna Selver – Tartu Pere Leib (Urmas Tali) 3:0

2008 Tallinna Selver – Tartu Pere Leib (Urmas Tali) 3:0

2009 Tallinna Selver – Tartu Pere Leib (Rainer Vassiljev) 3:0

2010 Tallinna Selver – Pärnu VK (Andrei Ojamets) 3:0

2011 Tallinna Selver – Tartu Pere Leib (Rainer Vassiljev) 3:0

2012 Tallinna Selver – Tartu Pere Leib (Rainer Vassiljev) 1:3

2013 Tallinna Selver – Pärnu VK (Urmas Tali) 3:2

2014 Tallinna Selver – Tartu Bigbank (Andrei Ojamets) 1:4

2015 Pärnu VK – Tartu Bigbank (Andrei Ojamets) 4:1

2016 Pärnu VK – Tallinna Selver (Rainer Vassiljev) 3:4

Seega Taliga on Keele finaalmängude seis 3:1 (mängud 9:4), Ojametsaga 2:1 (8:5) ja Vassiljeviga 2:2 (10:7). Selveri võidu korral jõuaks Vassiljev finaali viiendat korda. Kui Tartu viiendas mängus Rakvere üle mängib, saab finaalis debüüdi teha Oliver Lüütsepp. Vastasel juhul murrab Tali kullamängule viiendat korda ja kolmanda erineva linna võistkonnaga.