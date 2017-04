FOTOD: Tallinna Selver mängis Tartu Bigbanki üle ja tuli üheksandat korda Eesti meistriks

Selver läks seeriat 3:0 juhtima, kuid ei suutnud i-le täppi peale panna. Täna see siiski juhtus, tiitlikaitsja mängis Tartu kodusaalis üle ja võis lõpuks ometi juubeldada.

Selver tuli esimeses geimis tänu Lincoln Williamsi servidele välja kaotusseisust 22:24 ja võitis 27:25. Tallinlaste hea energia kandus ka teise geimi, mis võideti koguni 25:15. Williamsit toetas väga hästi enesekindlalt kohtumist alustanud Oliver Orav, kes pani mängu jooksul koguni 6 blokki.

Kolmandas geimis tõi Tartu teine sidemängija Ronald Järv ja kesktormaja Mart Naaber kohtumisse pöörde. Bigbank ei olnud sugugi alla andnud, ehkki nende liidril Bradley Gunteril oli väga halb päev. Tartu võitis kolmanda geimi 25:20. Neljas geim kulges võrdselt, kuid Selver tegutses kindlamalt ja jäi lõpuks siiski peale 25:20. STATISTIKA

Rainer Vassiljevi juhendatav Selver võitis seega finaalseeria 4:2 ja kaitses mullu võidetud tiitlit. Klubile on see kokku juba üheksas Eesti meistritiitel, varem on triumfeeritud aastatel 2005, 2007-2011, 2013 ja 2016. Ainsana on kõikides triumfides osalised olnud kaks inimest - abitreener Raul Reiter ja füsioterapeut Kristi Singi.

Võrkpalli finaal

Karl Rinaldo: 25:20 Williaaaaams! Läbi! Tallinna Selver on üheksandat korda tulnud Eesti võrkpallimeistriks! Täname jälgimast ja jääme nüüd huviga ootama koondisesuve!

Karl Rinaldo: 24:20 Järve serv toimib ja Dolgopolov jääb võrgu kohal palli surumisega tartlastele alla.

Karl Rinaldo: 24:19 Vanags lööb palli maha. Servima tuleb Järv.

Karl Rinaldo: 24:18 Ja veel Orav nurgast! Kuus matšpalli! Rahvas on saalis püsti tõusnud.

Karl Rinaldo: 23:18 Orav lööb kenasti Tartu kahese bloki vahelt palli maha! Kaks punkti veel.

Karl Rinaldo: 22:18 Williams läheb silmad kinni ründama, kuid blokikuningas Kivisild saab käed vahele.

Karl Rinaldo: 22:17 Tanila temporünnakust lendab pall õnnega pooleks üle võrgu ja otse põrandale! Öeldakse, et tugevamaid soosibki õnn!?

Karl Rinaldo: Tartlased elavnevad, kuid kas liiga hilja? Loetud minutite pärast oleme targemad.

Karl Rinaldo: 21:17 Allik ründab kindlalt auti.

Karl Rinaldo: 21:16 Järgneb Williamsi serviviga.

Karl Rinaldo: 21:15 Williamsilt kaval palling kohe võrgu taha - äss!

Karl Rinaldo: 20:15 Kaibald eksib servil ja Selveri poolehoidjate trummid kõlavad üha valjemalt.

Karl Rinaldo: 19:15 Kaibald blokist auti.

Karl Rinaldo: 19:14 Rannarilt planeeriv serviäss!

Karl Rinaldo: 18:14 Tanilalt täna juba viies blokipunkt ja Selver on meistritiitlist seitsme punkti kaugusel!

Karl Rinaldo: 17:14 Williams on täna kahvatult esinenud, kuid praegu lööb ta palli kindlalt maha.

Karl Rinaldo: 16:14 Orav servib võrku.

Karl Rinaldo: 16:13 Tartlastelt soe pall.

Karl Rinaldo: 15:13 Dolgopolov servib võrku.

Karl Rinaldo: 14:12 Orav blokeerib Michelau rünnaku.

Karl Rinaldo: 13:12 Tänase mängu seni säravaim mängija Orav mängib kahese bloki üle.

Karl Rinaldo: 12:12 Rekordkõrgus!? Naaber lööb vaata et lae alt temporünnaku maha!

Karl Rinaldo: 12:11 Michelau ei saa Tanila planeerivat pallingut kätte. Äss!

Karl Rinaldo: 11:11 Kivisild servib auti.

Karl Rinaldo: 10:10 Selverilt blokipunkt.

Karl Rinaldo: 10:11 Järv toimetab palli ideaalselt temposse Kivisillale, kes ei jäta kamraadi kena rünnakuga tänamata.

Karl Rinaldo: 9:10 Williams servib auti.

Karl Rinaldo: 9:9 Dolgopolov mängib Tanila võrgu kohale täiesti vabaks - efektne punkt.

Karl Rinaldo: 8:9 Ja siis võrku.

Karl Rinaldo: 7:9 Gunterilt veel üks serviäss!

Karl Rinaldo: 7:8 Orav ründab selgelt auti.

Karl Rinaldo: 7:7 Gunterilt serviäss.

Karl Rinaldo: 7:6 Michelau suunab palli osavalt blokist auti.

Karl Rinaldo: 7:5 Naaber servib võrku.

Karl Rinaldo: 6:5 Järgneb kohe Orava eksimus servil.

Karl Rinaldo: 6:4 Orav blokist auti.

Karl Rinaldo: 5:3 Rannarile temporünnakust punkt isiklikku kontosse.

Karl Rinaldo: 4:3 Selveri blokk on võrgus.

Karl Rinaldo: 4:2 Orav blokist auti.

Karl Rinaldo: 3:2 Michelau nurgast tulemuslikult.

Karl Rinaldo: 3:1 Järv teenib ise punkti tartlastele, suunates palli kavalalt üle võrgu.

Karl Rinaldo: 3:0 Gunter eksib taas - seekord rünnak võrku. Täna on kanadalane täiesti liimist lahti olnud.

Karl Rinaldo: 1:0 Gunter avab geimi rünnakueksimusega.

Karl Rinaldo: Naaber tõi kolmandas geimis tartastele märkimisväärsed 7 punkti (+7), Selveri tulemuslikem oli Orav 4 silmaga (+2).

Märt Roosna: 20:25. Gunteri rünnak lõpetab geimi ja vähendab Bigbanki kaotusseisu 1:2-le.

Märt Roosna: 20:24. Orava rünnak

Märt Roosna: 19:24. Järve serviviga

Märt Roosna: 18:24. Michelau rünnak

Märt Roosna: 18:23. Uuskari serviviga

Märt Roosna: 17:23. Alliku serviviga, viies

Märt Roosna: 17:22. Gunter lööb taas blokki

Märt Roosna: 16:22. Kivisild lööb palli auti

Märt Roosna: 15:22. Kaibald taas täpne rünnakul

Märt Roosna: 15:21. Alliku hanitus toob punkti

Märt Roosna: 14:21. Kivisild sulustab Williamsi rünnaku

Märt Roosna: 14:20. Kaibald teeb ilusa löögi pikki piiri

Märt Roosna: 14:19. Kivisilla käsi käib kiirelt

Märt Roosna: 14:18. Williamsi rünnak. Kas Selver suudab selle geimi päästa?

Märt Roosna: 13:18

Märt Roosna: 13:17. Naaber!

Märt Roosna: 13:16. Valting toob Orava löögi üles, kuid Rannar nopib võrgu kohalt punkti

Märt Roosna: 12:16. Naaber keskelt

Märt Roosna: 12:15. Williamsi rünnak

Märt Roosna: 11:15. Orav sulustab Gunteri löögi. Viies blokk tal juba!

Märt Roosna: 10:15. Michelau saab Selveri blokist jagu

Märt Roosna: 10:14. Kivisild eksib servil

Märt Roosna: 9:14. Hurt lööb Järve ja Naabri blokki

Märt Roosna: 9:13. Orav eksib teist korda järjest, nüüd riivab pall antenni. Orava asemele tuleb Hurt

Märt Roosna: 9:12. Naaber blokis!

Märt Roosna: 9:11. Nüüd tahtis Allik palli vist põrandasse põrutada, igatahes läks serv pikalt auti

Märt Roosna: 9:10. Allik blokist auti

Märt Roosna: 8:10. Allik võrgus

Märt Roosna: 8:9. Järv lükkab pikaks läinud vastuvõtu üle ja pall kukub täpselt vastaste platsi tagajoonele

Märt Roosna: 8:8. Allik viigistab

Märt Roosna: 7:8. Williams üllatab taas pehme serviga, mis toob ässa!

Märt Roosna: 6:8. Gunteri serviviga

Märt Roosna: 5:8. Orav lööb auti

Märt Roosna: 5:7. Rannari rünnak

Märt Roosna: 4:7. Kivisilla rünnak

Märt Roosna: 4:6. Naaber keskelt

Märt Roosna: 4:5. Nüüd lööb Orav Naaberi blokist auti

Märt Roosna: 3:5. Michelault hea serv ja Naaber nopib kerge punkti

Märt Roosna: 3:4. Naaberi blokipunkt

Märt Roosna: 3:3. Gunter raiub blokist auti

Märt Roosna: 3:2. Orava blokk! Ohvriks Michelau

Märt Roosna: 2:2. Williamsi rünnak, pool punkti hea tõste eest Dolgopolovile

Märt Roosna: 1:2. Michelau rünnak

Märt Roosna: 1:1. Tanila blokeerib Gunteri löögi

Märt Roosna: 0:1 Selver alustab serviveaga

Märt Roosna: Väga hästi on tegutsenud Orav, kes on toonud 12 punkti, Williams on lisanud 10 ja Allik 6. Tartu diagonaalründajal Gunteril on must päev, kasutegur koguni -5. Nüüd päästaks Bigbanki tõesti vaid ime.

Karl Rinaldo: 25:15 Gunter lööb palli auti ja Selverit lahutab Eesti meistritiitlist üks geimivõit.

Karl Rinaldo: 24:15 Alliku hanitus toob kodumeeskonnale üheksa geimpalli.

Karl Rinaldo: 23:15 Kivisillalt teinegi serviäss - seekord ohvriks Allik.

Karl Rinaldo: 23:14 Kivisild lööb veel ka planeeriva pallinguässa (Orav ei saa kätte).

Karl Rinaldo: 23:13 Kivisillalt efektne ja samas ka efektiivne temporünnak.

Karl Rinaldo: 23:12 Rannarile blokipunkt.

Karl Rinaldo: 21:12 Järv on tõstele minnes võrgus.

Karl Rinaldo: 22:12 Oravalt serviäss! Paistab, et see geim on tehtud.

Karl Rinaldo: 19:12 Vanagsi asemel hetk tagasi väljakule sekkunud Uuskari lööb palli maha.

Karl Rinaldo: 19:11 Williams mängib kindlalt kahese bloki üle.

Karl Rinaldo: 18:11 Tanila servib võrku.

Karl Rinaldo: 18:10 Orav eksib servi vastuvõtul, kuid heastab paar sekundit hiljem vea kena blokiga.

Karl Rinaldo: 17:10 Alliku serviviga toob tartlastele kümnenda punkti.

Karl Rinaldo: 17:9 Vanags on täna liimist väljas - auti. Ka Gunter on teises geimis nähtamatu olnud.

Karl Rinaldo: Selverit lahutab Eesti meistritiitlist poolteist geimi, ent nagu see seeria on näidanud, pole siin midagi kindlat enne viimase punkti lõppu.

Karl Rinaldo: 16:9 Orav lahendab ülikeerulise palli kolmese bloki vastu ära.

Karl Rinaldo: 15:9 Tanila blokk paneb Gunteri ründesuuna kinni.

Karl Rinaldo: 14:9 Samaga vastab ka Selveri diagonaal Williams.

Karl Rinaldo: 14:8 Gunter servib võrku.

Karl Rinaldo: 13:8 Tehniline praak (neli puudet) Selverilt.

Karl Rinaldo: 13:7 Täielik ebakõla tartlaste leeris. Kumb võtab kõrge palli - kas Kivisild või Kaibald? Kumbki ei võtnud.

Karl Rinaldo: 12:7 Allik suunab palli napilt auti.

Karl Rinaldo: 12:6 Orav servib napilt auti.

Karl Rinaldo: 12:5 Orav tagaliinist.

Karl Rinaldo: 11:5 Williams mängib kahese bloki üle.

Karl Rinaldo: 10:5 Võimas temporünnak duolt Järv - Kivisild.

Karl Rinaldo: Viiber ka kohe välja, eelmises mängus säranud Järv sisse.

Karl Rinaldo: 9:4 Soe pall Viiberile.

Karl Rinaldo: 8:4 Selveri blokk on Vanagsi löögi ajal võrgus.

Karl Rinaldo: 8:3 Alliku resultatiivne rünnak viib Selveri tehnilisele ajale viiepunktilises eduseisus.

Karl Rinaldo: 6:4 Gunter lööb suhteliselt raske palli kindlalt maha.

Karl Rinaldo: 6:3 Selverilt tehnilist praaki.

Karl Rinaldo: Kahel vastuvõtul järjest eksinud Michelau võetakse välja, Kaibald sisse.

Karl Rinaldo: 5:2 Tartlaste timeout ei aita - Allik lööb ässa!

Karl Rinaldo: 6:2 Allik lööb veel ühe ässa!

Karl Rinaldo: 4:2 Orav leiab kahese bloki vahelt suure augu üles. Neli-null vahespurt.

Karl Rinaldo: 3:2 Orav blokist auti.

Karl Rinaldo: 2:2 Williams lööb õnnega pooleks Naaberi blokist palli napilt punktiks.

Karl Rinaldo: 1:2 Michelau servib selgelt võrku.

Karl Rinaldo: 0:2 Ja Vanagilt kohe otsa ka blokk Williamsile.

Karl Rinaldo: 0:1 Vanags mängib Selveri kolmese bloki oskuslikult üle.

Karl Rinaldo: Williams tõi avageimis Selverile 6 (+2), Orav 5 (+3) ja Tanila 4 (+4) punkti. Tartu punktid jagunesid äärmiselt ühtlaselt, Michelau tõi parimana 4 (+3) silma.

Märt Roosna: 27:25. Orav paneb blokiga kinni Kivisilla ja lõpetab geimi. 1:0 Selverile.

Märt Roosna: 26:25. Tanila ei värista kätt ja lööb ära kõik, mis ette antakse

Märt Roosna: 25:25. Williams raiub nüüd servi võrku

Märt Roosna: 25:24. Punkt Tanilale, kiidusõnad hea servi löönud Williamsile

Märt Roosna: 24:24. Williams lööb nõrga servi ja see on äss!

Märt Roosna: 23:24. Williams põrutab palli maha!

Märt Roosna: 22:24. Rannar teeb servivea

Märt Roosna: 22:23. Williamsi rünnak takerdub Naabri blokki, kuid pall kukub siiski maha

Märt Roosna: 21:23. Naaber teeb Rannarile tagasi ja paneb Selveri temporündaja blokiga kinni! See oli väga oluline punkt.

Märt Roosna: 21:22. Pikk pallivahetus lõppeb Alliku löögiga auti

Märt Roosna: 21:21. Oi kurja! Kivisilla planeerib serv jääbki planeerima...

Märt Roosna: 20:21. Vanags vastab

Märt Roosna: 20:20. Nüüd ei jõuta korralikult Williamsile blokki ja mõistagi Selverile punkt juurde

Märt Roosna: 19:20. Orava löök ei jää maha, Vanags lööb blokist auti

Märt Roosna: 19:19. Kivisild surab palli kogemustega Selveri poolele maha

Märt Roosna: 19:18. Viiberi serviviga

Märt Roosna: 18:18. Michelau rünnak

Märt Roosna: 18:17. Alliku löök jääb maha. Nüüd tulebki pingutada, sest hallis vaatab kohtumist ka koondise loots Gianni Cretu!

Märt Roosna: 17:17

Märt Roosna: 17:16. Viiber lahendab kontrapalli ise ja hästi - punkt juures

Märt Roosna: 17:15. Williams pole servimasinat veel käima saanud - jälle auti

Märt Roosna: 17:14. Tanila realiseerib keskelt võimaluse kindlalt ja täpselt

Märt Roosna: 16:14. Gunter põrutab blokist auti

Märt Roosna: 16:13. Orava rünnak

Märt Roosna: 15:13. Allik ründab kolmese bloki vastu auti

Märt Roosna: 15:12. Nojah, selle jutu peale teeb Orav servivea...

Märt Roosna: Selver on tulnud platsile hoopis teistsuguse häälestusega ja eriti tähtis, et Orav on ennast käima saanud.

Märt Roosna: 15:11. Williams blokeerib Vanagsi rünnaku

Märt Roosna: 14:11. Orav!

Märt Roosna: 13:11. Gunter

Märt Roosna: 13:10. Ameeriklase teine serv läheb pikalt auti

Märt Roosna: 12:10. Michelault hea serv ja Vanags nopib võrgu kohal punkti

Märt Roosna: 12:9. Michelau lööki ei suudeta üles tuua

Märt Roosna: 12:8. Viiberi serv auti

Märt Roosna: 11:8. Michelau rünnak

Märt Roosna: 11:7. Tanila temporünnak

Märt Roosna: 10:7. Williams lööb servi võrku

Märt Roosna: 10:6. Tartu blokk võrgus

Märt Roosna: 9:6. Michelau tagaliinist

Märt Roosna: 9:5. Gunteri serv läheb pikaks

Märt Roosna: 8:5. Rannari ja Dolgopolovi koostöö ei klapi

Märt Roosna: 8:4. Rannari temporünnak

Märt Roosna: 7:4. Rannar paneb Naabri keskel kinni!

Märt Roosna: 6:4. Orav blokist auti

Märt Roosna: 5:4. Orav auti

Märt Roosna: 5:3. Gunter auti

Märt Roosna: 4:3

Märt Roosna: 3:3. Allik tagaliinist

Märt Roosna: 2:3. Williams auti

Märt Roosna: 2:2

Märt Roosna: 1:2 Bigbankile

Märt Roosna: Algkoosseisud. Selver: Dolgopolov, Williams, Orav, Allik, Tanila, Rannar ja kaks liberot - Tamme ja Losnikov. Bigbank: Viiber, Gunter, Vanags, Michelau, Kivisild, Viiber ja libero Rikberg.

Märt Roosna: Ahoi, suured ja väikesed võrkpallisõbrad! Alustame ülekannet finaalmängust, kus kaalul on ei midagi vähemat kui meistritiitel. Uudiseks nii palju, et Selveri poolel on Rauno Tammel seljas liberosärk ehk teda ei kasutata järelikult täna nurgaründaja kohal. Seega Karli Allik ja Oliver Orav peavad kahekesi kastanid tulest välja tooma. Kolleeg Mariel Gregor lisab naiseliku pilguga vaadates, et Rait Rikberg on vahepeal juuksuris käinud ja näeb välja seitse aastat noorem.