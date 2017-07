FOTOD: Sinilõvid seljatasid Venno ja Tähe vedamisel Hispaania ja jätkavad MM-pileti jahti täiseduga

Eesti võrkpalli rahvusmeeskond alistas täna Belgias Kortrijkis Hispaania üsna veenvalt 3:0.

Avageimis olime tükk aega tagaajaja rollis (sh 11:16), kuid Kert Toobali servide ajal õnnestus vahe kinni nõeluda. Avageim meie 25:22, teine juba kindlalt 25:20 ja kolmas, tegelikult üsnagi põnev, 25:19.

Suurepärase mängu tegi Oliver Venno, kes tõi 16 punkti (kasutegur +10; rünnak 55%), Robert Täht oli samuti hoos - 15 punkti (+8; 55%). Teised punktitoojad: Ardo Kreek 9 (+6), Andrus Raadik 6 (-1), Andri Aganits 4 (+3). Vahetusi peatreener Gheorghe Cretu täna ei teinud. STATISTIKA

Venno: "Suutsime täna servi üle lüüa, see oli eilse mänguga suurim erinevus (Valgevene vastu tegi Eesti 22 serviviga, Hispaania vastu 10 - M. R.). Oli näha, et teises geimis polnud nad enam nii head kui esimeses. Mul endal oli täna hea värske tunne, aga pikk turniir on ees. Kergelt ei tule siin midagi. Homme peab hakkama treeningul natuke tagasi hoidma."





Sidemängija Kert Toobal: "Tegime parema mängu küll kui eile Valgevene vastu. Olime tänaseks kindlasti rohkem turniiri sisse elanud. Oleme Hispaaniat tänavu palju võitnud (neli korda - M. R.), tahaksin öelda küll, et nad sobivad meile. Ei tea, kas neil on tekkinud Eesti sündroom... Kui diagonaalründaja (Augusto Colito - M. R.) oli päev varem Saksamaa vastu väga hea, siis täna enam mitte nii hea. Tegime korraliku mängu algusest lõpuni."





Tänases esimeses mängus oli Saksamaa üle Slovakkiast 3:0 (23, 21, 24). Nurgaründaja Denis Kaliberda tõi võitjate resultatiivseimana 18 silma. Teises matšis purustas Belgia Valgevene 3:0 (18,12, 17). Eesti jätkab täisedu ehk kahe võiduga nagu ka Belgia. Üks võit on Saksamaal ja Hispaanial, Slovakkia ja Valgevene on nulli peal. Homme on meie vastaseks Saksamaa.

Toobal: "Sel turniiril on iga päev väikene finaal, vahet pole, kes on vastane. Saksamaa teab, et kui meile kaotavad, võivad edasi põhimeesteta mängida. Neil on selg täiesti vastu seina."