FOTOD | Siim Põlluäär euromängu eel: mängin, kui lastakse!

Saal on üsna omapärase arhitektuuriga, lagi meenutab veidi ümber keeratud paati, eestlastele see aga meeldis ja nad valdavalt kiitsid seda. „Väga hea saal. Tundub, et see ongi mõeldud ainult võrkpalli mängimiseks. Kui homme rahvas ka ümberringi istub, tuleb kindlasti sama hea fiiling nagu Saaremaal,” usub temporündaja Mihkel Tanila.

Rahvast peaks tulema palju, korraldajate hinnangul täismaja ehk 2000 inimest. Kusjuures mehi hotellist saali transportinud sohver kinnitas, et võrkpall ongi 87 000 elanikuga Poitiers’is jalgpalli ees spordiala number üks. Hea uudis on see, et Eesti võistkonnas said kõik treeningu kaasa teha. Eelkõige oli küsimärk kapten Siim Põlluääre kohal, kes nädal tagasi peetud euroduelli avavaatuses venitas kõhulihast. Ta kinnitas, et on mängukorras: kui lastakse, siis mängin!

Põlluäär pidas silmas seda, et võistkonnas on kaks diagonaalründajat ja see on treeneri otsus, kas alustab tema või austraallane Samuel Boehm. Tõenäoliselt siin siiski küsimust ei ole ja algkoosseisus tuleb platsile Põlluäär. Ilmselt ainuke tõsisem küsimärk on sidemängija valik. Eelmist mängu Poitiers’i vastu alustas poolakas Lukasz Makowski, kuid kolmandas geimis asendas teda Artis Caics ja just siis leiti uus hingamine.

Mäng algab homme Eesti aja järgi kell 21.00. Kahjuks otsepilti sellest ei toodeta, Delfi on sündmuspaigas kohapeal ja toob kõik olulise huvilisteni otseblogi vahendusel. Avamängu 2:3 kaotanud Saaremaa vajab 3:0 või 3:1 võitu, 3:2 võidu puhul tuleb parem olla ka kuldses geimis.

Saaremaa harjutuskord, esiplaanil Samuel Boehm. Märt Roosna





Saaremaa treenimas, Artis Caics on just sööstnud palli järele. Märt Roosna





Saaremaa treening. Märt Roosna