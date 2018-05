FOTOD | Saaremaa surus vihaselt võidelnud Eesti pikima võrkpalluri ja Tartu Bigbanki selili ning naaseb Kuressaarde eduseisus

"Ise lasime nad hea alguse järel mängu tagasi, ei suutnud samas rütmis edasi minna," nentis Tanila. "Kui Tartu mängu sisse saab, siis on nad head."

Nüüd on trumbid juba selgelt Saaremaa käes, sest nad juhivad nelja võiduni mängitavat seeriat 2:1, kaks järgmist kohtumist peetakse Kuresaares, lisaks on nad mäng-mängult läinud paremaks ja neil on pikem pink. "No enne finaalseeria algust arvati ka, et trumbid on Saaremaa käes," kinnitas Tartu juhendaja Andrei Ojamets, et püssi pole põõsasse visatud ja nad üritavad soosiku elu raskeks teha.

Eelinfo:

Tegemist on kolmanda finaalmänguga. Kolmapäeval suutis Tartu võõrsil soosikuks peetud Saaremaad Kuressaares üllatada, võttes 3:0 võidu. Reedel juhtisid nad kodusaalis 2:1, kuid Saaremaal õnnestus tänu pingilt sekkunud meestele (Siim Põluäär, Helar Jalg, Matej Hukel) mängu ikkagi võita 3:2.

Seeria mängitakse nelja võiduni, kuid Tartu jaoks on täna väga oluline kohtumine. Kaotuse korral on nende seis juba üsna keeruline, sest kaks järgmist matši peetakse Kuressaares.

