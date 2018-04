FOTOD | Saaremaa mängis tiitlikaitsjaga hiirt ja kassi ning astus sammu finaali poole

Võrkpalli Eesti meeste meistrivõistlustel tehti algust poolfinaaliga. Saaremaa võitis kodusaalis valitsevat meistrit Tallinna Selverit 3 : 0 (22, 19, 23) ja juhib kolme võiduni mängitavat seeriat 1 : 0.

Käesoleva hooaja valitseja Saaremaa pingutas mulluse tiitlivõidu järel paljudest põhimeestest loobunud ja tänavu noortele panustava Selveri vastu täpselt nii palju, nagu oli vaja. Päris nugade peale ei läinud kordagi ning saarlaste super-jokker Hindrek Pulk seekord sekkuma ei pidanud.

Esimeses geimis paljastus kogu selle vastasseisu iseloom. Saaremaa juhtis 18:12 ja tundus, et asi on klaar. Ju hakkasid saarlasedki juba vaikselt mõtlema, et kas finaalivastaseks tuleb Pärnu või Tartu. Piisas kergest keskendatuse langusest (ja Renet Vankeri servidest), kui Selver oli hoobilt mängus tagasi – 18 : 18! Samas kui Saaremaa gaasi taas põhja vajutas, oli Selver võimetu. Täpselt sama oli ka kolmandas geimis, mis numbriliselt oli tasavägine, kuid tegelikult oli üsna kindlalt võõrustajate kontrolli all. Ja nii selles paaris ongi: kui Saaremaa oma taseme välja mängib, pole Selveril suurt midagi teha. Kui aga grammikesegi järgi annab, on noored ja näljased mehed kohe kõri kallal.