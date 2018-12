FOTOD | Saaremaa astus suure sammu karikafinaali poole, kuid kapten Põlluääre osalemine euromängus sattus kahtluse alla

Hurt on haigestunud angiini, teda asendas Mihkel Varblane, kes eelmisel hooajal tegutses hoopis keskblokeerijana. Mõistagi ei jätnud saarlased seda kasutamata ja kiusasid Vabrlast serviga, kokku löödi talle kuus ässa. "Võrreldes eelmise omavahelise mänguga tegutses Saaremaa kaitses hoopis paremini, me ei suutnud palli maha lüüa," viitas Selveri juhendaja Aapo Rantanen tõsiasjale, et kui Saaremaa resultatiivsus oli 50%, siis Selveril vaid 36%. "Tegime taktikalisi vigu, mitmel korral andsid nad palli niisama üle, kuid me ei suutnud seda ära kasutada. Sel tasemel on see lubamatu.

Põlluäärt asendanud Samuel Boehm tõi Saaremaale 17 punkti, Rauno Tamme 13, Harri Palmar 12 ja Eddie Rivera samuti 12. Selveri resultatiivseim oli 12 silma kogunud Oliver Orav.

Karikasarja teises poolfinaalis lähevad vastamisi Tartu Bigbank ja Pärnu VK, esimene mäng peetakse homme kell 16 Tartus.