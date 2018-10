FOTOD | Punane kaart ja segadus skoori osas ei murdnud Pärnut: hooaega väga halvasti alustanud Keele meeskond seljatas tiitlikaitsja Saaremaa

Mäng jätkus selles geimis võrdselt ja heitlikult: Pärnu oli ees 20:18, siis taga 19:21, siis ees 23:22, kuid lõpuks võitis siiski Saaremaa 25:23. Eriti pidurdamatu oli selles geimis seitse silma kogunud Saaremaa nurgamees Eddie Rivera.

Kuni pika vaidluspausini Saaremaast mänguliselt üle olnud Pärnu ei lasknud geimi kaotamisest end kõigutada, neljandas geimis juhiti algusest peale ja marsiti segamatult võiduka lõpuni: 9:3, 16:9, 21:9, 25:14.

Koguni kuus blokki kirja saanud ukrainlane Ilja Kovalov tõi Pärnule 23 punkti, Eduardo lisas 21 ja Taavet Leppik 9, rünnakul kimpu jäänud Saaremaa resultatiivseimad olid Rivera (15), Siim Ennemuist (8) ja Siim Põlluäär (8).

"Pärnu võitis igati teenitult," nentis Saaremaa juhendaja Urmas Tali. "Meil polnud midagi vastu panna, jäime nende tugeva servi vastu hätta. Kolmandas geimis nad veidi puterdasid, aga kolm ülejäänud geimi olid nende kontrolli all. Kui meie tahame pikematele meeskondadele vastu saada, peame saama servi hästi kätte ja mängima kiiret mängu. Plaani kedagi võistkonda juurde tuua meil ei ole, mängime nendega, kes on."

Pärnul on nüüd tabelis neli punkti, nädal tagasi Tartu Bigbankile kaotanud saarlastel on punkte kuus. Täisedu 12 punktiga on liidrikohal Riia Tehnikaülikooli meeskond. Kaotuseta võistkondi on veel vaid kaks: RTU ja täna Selverit võõrustav Tartu Bigbank.