FOTOD | Pulk sai viimaks sihiku paika ja Saaremaad lahutab esimesest Eesti meistritiitlist üks võit

Võrkpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeria Saaremaa ja Tartu Bigbanki vahel jätkus täna Kuressaares. Saaremaa võitis 3:0 ja juhib nelja võiduni mängitavat seeriat 3:1.

Kuressaares peetava neljanda matši võitis Saaremaa 25:20, 25:21 ja 27:25. Üleplatsimehena kogus saarlaste löögikahur Hindrek Pulk 26 punkti (efektiivsus +17; rünnak 67%; 4 serviässa). Seeria jätkub neljapäeval Kuressaares. Tartu kõige tulemuslikum oli 21 silma kogunud Curtis Stockton.

Esimene geim Saaremaale 25:20

Selles seerias siiani väga kahvatult tegutsenud Tartu kanadalasest leegionäri Brook Sedori heade servide abil pääses Bigbank ette 9:3, kuid saarlased ei olnud murdunud. Suurepärast mängu on tegemas saarlaste diagonaalründaja Hindrek Pulk, kellega saarlased on siiani hästi hakkama saanud. Avageimis kogus ta 11 punkti (kasutegur +10; rünnak 90%) ning lõpetas geimi kahe järjestikuse ässaga. Eks karta võis, et Pulga punktid ei jää terveks seeriaks paisu taha pidama.

Teine geim Saaremaale 25:21

Mäng oli väga võrdne seisuni 13:13. Siis jooksid Curtis Stockton ja Sedore korraga sama tõstet lööma ja pall lendas võrku. Järgmises olukorras tulistas Stockton auti, Saaremaa sai väikese edu. Kui Pulk kaks serviässa järjest lajatas, oli seis juba 21:17 ja Tartul enam kaotusseisust välja tulla ei õnnestunud.

Kolmas geim Saaremaale 27:25