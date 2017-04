FOTOD: Põnev algus: Selver ja Bigbank rühmasid esimeses finaalmängus viis geimi

Kõik algas tartlaste jaoks kaunilt, Bradley Gunteri ja Toms Vanagsi vedamisel võideti esimesed geimid 25:20 ja 25:22. Kolmandas geimis äratas Selveri Lincoln Williamsi serviseeria. Kolmas geim kuulus Selveri 25:16 ja neljas 28:26. Viies taas Selverile 15:10.

Williams tõi võitjatele 26 punkti (kasutegur +11), hästi vahetusest sekkunud Oliver Orav lisas 16 (+9) ja Mihkel Tanila 14 (+11). Tartu vedurid olid Bradley Gunter 22 (+8), Toms Vanags 20 (+12) ja 8 blokiga hiilanud Mart Naaber 17 (+14).

Selveri võidurõõmu tuhmistas temporündaja Siim Ennemuisti hüppeliigese vigastus. Esialgu pole teada trauma tõsidus, kuid väheusutav, et mees sel nädalal platsile naaseb. Tema jaoks võib kogu seeria läbi olla.

Seeria peetakse nelja võiduni, kolmapäeval ja reedel mängitakse Tartu Ülikooli spordihallis.

Pärnus tehti täna algust ka pronksiseeriaga, Pärnu VK andis Rakverele geimides 14, 20 ja 21 punkti.

STATISTIKA

ENNE MÄNGU

Nelja võiduni mängitavas finaalis kohtuvad tiitlikaitsja Tallinna Selver ja põhiturniiri võitja Tartu Bigbank. Selver sai poolfinaalis mängudega 3 : 1 jagu Pärnust, Tartu oli 3 : 2 üle Rakverest.

Delfi teeb finaalmängust tekstipõhise otseülekande.

Selver vs Bigbank

Märt Roosna: 14:10. Orava serviviga

Märt Roosna: 15:10. Williamsi löök! 3:2 Selverile ja läksid seeriat juhtima.

Märt Roosna: 14:9. Tanila!

Märt Roosna: 13:9. Orav

Märt Roosna: 12:9. Williamsi serviviga

Märt Roosna: 12:8. Williamsi löök

Märt Roosna: 11:8. Williamsi äss! Kas nüüd on Bigbank murtud?

Märt Roosna: 10:8. Selver võitleb kaitses vapralt ja Orava lahendab võimaluse rünnakul

Märt Roosna: 9:8. Orava-Tanila blokk peab

Märt Roosna: 8:8. Dolgopolovilt hea sööt ja Williams lööb punktiks

Märt Roosna: 7:8. Soo blokk viib tartlased ette

Märt Roosna: 7:7. Vanags

Märt Roosna: 7:6. See oli isiklik - Williams pani Gunteri blokis kinni!

Märt Roosna: 6:6. Orava-poiss toob vajaliku punkti

Märt Roosna: 5:6. Alliku serv auti

Märt Roosna: 5:5. Allik viigistab

Märt Roosna: 4:5. Jälle Naaber keskelt

Märt Roosna: 4:4. Williams blokist auti

Märt Roosna: 3:4. Allik lennutab palli publikusse

Märt Roosna: 3:3. Naaber keskelt

Märt Roosna: 3:2. Naaber puudutab võrku

Märt Roosna: 2:2. Kaibald

Märt Roosna: 1:2. Soo serviviga

Märt Roosna: 1:1. Williamsi serviviga

Märt Roosna: 1:0. Williamsi äss Rikbergi vastu

Märt Roosna: Viies geim algab.

Märt Roosna: 28:26. Williamsi löök viib mängu viiendasse geimi! Seis viigis 2:2.

Märt Roosna: 27:26. Williams ei eksi. Selverile kolmas geimpall...

Märt Roosna: 26:26. Ja nüüd leidis Kaibald järsku pommlöögi üles!

Märt Roosna: 26:25. Vanags teeb lubamatu eksimuse ja servib auti

Märt Roosna: 25:25. Vanags viigistab

Märt Roosna: 25:24. Segadus Tartu poolel. Rikberg päästab löögi, aga see kukub meeste vahele maha!

Märt Roosna: 24:24. Ei ole läbi! Williams viigistab!

Märt Roosna: 23:24. Rannar keskelt

Märt Roosna: 22:24. Gunter toob Tartule matšpalli.

Märt Roosna: 22:23. Naaberi serviviga

Märt Roosna: 21:23. Vanags

Märt Roosna: 21:22. Kaibald eksib pallingul

Märt Roosna: 20:22. Naaber vajutab otse alla!

Märt Roosna: 20:21. Või siiski mitte, igatahes patustab ta servijoonel

Märt Roosna: 19:21. Gunter ei eksi, ta on suurte hetkede mees

Märt Roosna: 19:20. Tanila keskelt

Märt Roosna: 18:20. Tartu blokk on nagu müür!

Märt Roosna: 18:19. Williamsi serviviga

Märt Roosna: 18:18. Tanila viigistab ja pinge tahab Audentese hallil katust pealt tõsta

Märt Roosna: 17:18. Vanags söödab auti

Märt Roosna: 16:18. Vanags paneb Orava kinni

Märt Roosna: 16:17. Orava hanitus

Märt Roosna: Tähelepanelik lugeja on aidanud meil leida vea, muidugi ei kavaldanud Williams üle oma meeskonna blokki :)

Märt Roosna: 15:17

Kalle: Williams juba kavaldab üle Selveri blokki?

Märt Roosna: 15:16. Alliku serviviga

Märt Roosna: 15:15. Naaberi serviviga

Märt Roosna: 14:15. Viiber võtab vastu õige otsuse ja ründa ise edukalt

Märt Roosna: 14:14. Rannar viigistab

Märt Roosna: 13:14. Naaberi löök

Märt Roosna: Dolgopolov on saanud kollase kaardi, ilmselt ikka vaidlemise eest.

Märt Roosna: 13:13. Naaber sulustab Alliku

Märt Roosna: 13:12. Bigbank võitleb kaitses kõvasti ja Naaberi löök lõpetab pallivahetuse

Märt Roosna: 13:11. Gunter auti

Märt Roosna: 12:11. Williamsi löök

Märt Roosna: 11:11. Orava serviviga

Märt Roosna: 11:10. Ilus liigutus Williamsilt, kes mängib hanitusega üle Selveri bloki ja kaitse

Märt Roosna: 10:10. Gunter sätib palli osavalt Selveri kahese bloki ja võrgu vahele

Märt Roosna: 10:9. Gunter eksib rünnakul

Märt Roosna: 9:9. Gunter blokist auti

Märt Roosna: 9:8. Orava löök

Märt Roosna: 8:8 Rannar lõi auti

Märt Roosna: 8:7 Selverile

Märt Roosna: 8:6. Selveri blokk võrgus

Märt Roosna: 7:6. Vanagsi rünnak

Märt Roosna: 7:5. Williams blokist auti

Märt Roosna: 6:5. Naaber ei hoia end enam tagasi - mats ja maaühendus!

Märt Roosna: 6:4. Alliku löök

Märt Roosna: 5:4. Naaber paneb bloki ja laseb endast looma välja

Märt Roosna: 5:3. Aga nüüd on pall käes ja Naabri Mart surub nahkkera vastu maad

Märt Roosna: 5:2. Orava äss, Vanags ei saa kätte

Märt Roosna: 4:2. Selveri blokk on tihe-tihe

Märt Roosna: 3:2. Tanila paneb Kaibaldi kinni

Märt Roosna: 2:2. Williams blokist auti

Märt Roosna: 1:2. Soo serviäss

Märt Roosna: 1:0. Vanagsi serviviga

Märt Roosna: 25:16. Williams raiub palli maha ja Selver vähendab kaotusseisu 1:2-le.

Märt Roosna: 24:16. Williamsi serviviga

Märt Roosna: 24:15. Vanagsi serviviga

Märt Roosna: 23:15. Gunteri rünnak

Märt Roosna: 23:14. Orava löök

Märt Roosna: 22:14. Aga nüüd jätkab Allik hästi, punkt rünnakult

Märt Roosna: 21:14. Soo rünnak

Märt Roosna: 21:13. Alliku serviäss. Siiani pole tema mäng muidu klappinud, efektiivsusnäit -5.

Märt Roosna: 20:13.

Märt Roosna: 19:13. Alliku löök. Selver kontrollib sündmusi kindlalt.

Märt Roosna: 18:13. Vanags

Märt Roosna: 18:12. Rannar keskelt

Märt Roosna: 17:12. Kaibaldi löök

Märt Roosna: 17:11. Uuskari serviviga

Märt Roosna: 16:11. Orava serviviga

Märt Roosna: 16:10. Soo servib võrku

Märt Roosna: 15:10. Williamsi serviviga

Märt Roosna: 15:9. Williamsilt hea serv, Orav näpsab punkti

Märt Roosna: 14:9. Williamsi löök

Märt Roosna: 13:9. Gunter ei eksi

Märt Roosna: 13:8. Rannari serviviga

Märt Roosna: 13:7. Rannari löök

Märt Roosna: 12:7.

Märt Roosna: 12:6

Märt Roosna: 12:5. Williams lööb targalt nõrgalt blokist auti

Märt Roosna: 11:5. Vanagsi hani

Märt Roosna: 11:4. Williamsi ja Dolgopolovi rütm klapib kenasti, punkt rünnakult juurde

Märt Roosna: 10:4. Gunter blokist auti

Märt Roosna: 10:3. Tanila serviviga

Märt Roosna: 10:2. Dolgopolovi blokk

Märt Roosna: 9:2. Gunteri serviviga

Märt Roosna: 8:2. Gunteri rünnak

Märt Roosna: Saadame tervitusi tribüünil pähkleid vitsutavale Toomas Varale!

Märt Roosna: 8:1. Tanila löök

Märt Roosna: 7:1. Lõpuks eksib Williams servijoonel

Märt Roosna: 7:0. Dolgopolovi blokk. Tundub, et täna läheb ikka pikemalt...

Märt Roosna: 6:0. Orava löök. Williams jätkab super serviseeriat...

Märt Roosna: 5:0. Ja uuesti - Williams lööb Michelau vastu ässa. Kaibald tuleb tagasi.

Märt Roosna: 4:0. Platsile pääsenud Michelau ei saa servi kätte

Märt Roosna: 3:0. Selveri blokk

Märt Roosna: 2:0. Tartu blokk võrgus

Märt Roosna: 1:0. Gunter lööb auti

Märt Roosna: Gunter ja Vanags on toonud juba 13 punkti, Naaber on lisanud 7. Williamsi arvel on 9.

Märt Roosna: 22:25 Vanags lõpetab geimi. Bigbank juhib juba 2:0! Mis toimub? Selver on kodusaalis saamas selget kaotust. Milles asi?

Märt Roosna: 22:24. Kaibald ei saa Dolgopolovi servi kätte

Märt Roosna: 21:24

Märt Roosna: 20:24. Gunter!

Märt Roosna: 20:23. Gunter lööb blokist auti. Vahepeal näitas kaitsemängu oskusi Naaber, kes hoidis palli õhus õlaga.

Märt Roosna: 20:22

Märt Roosna: 19:22

Märt Roosna: 19:21. Gunteri löök

Märt Roosna: 19:20. Orava blokk!

Märt Roosna: 18:20. Williamsi serv läheb auti ja äärepealt oleks ETV kaunis püstolreporter Aet Süvari palliga näkku saanud

Märt Roosna: 18:19

Märt Roosna: 17:19. Vanags ei pühitse

Märt Roosna: 17:18. Järv teeb servivea

Märt Roosna: 16:18. Allik teeb servivea ja Bigbanki varumehed röögivad, nagu oleks nad tulnud olümpiavõitjateks

Märt Roosna: 16:17. Rannari löök

Märt Roosna: 15:17

Märt Roosna: 15:16. Williamsi rünnak

Märt Roosna: 14:16. Naaberi blokk

Märt Roosna: 14:15. Viiber hanitab osavalt ise vastase blokist auti - meistriklass!

Märt Roosna: 14:14. Vanagsi blokk toob tabloole viigi

Märt Roosna: 14:13. Gunter kõmmutab kõrgelt hüppelt

Märt Roosna: 14:12. Gunteri serviviga

Märt Roosna: 13:12. Orav tagaliinist auti

Märt Roosna: 13:11. Tanila keskelt

Märt Roosna: 12:11. Williamsi serviviga

Märt Roosna: 12:10. Williamsi löök

Märt Roosna: 11:10. Gunter hanitab

Märt Roosna: 11:9. Viiberi serviviga

Märt Roosna: 10:9. Orav auti

Märt Roosna: 10:8. Vanags blokist auti

Märt Roosna: Ennemuisti asendab Rannar

Märt Roosna: 10:7. Gunter lööb võrku. Ennemuist vigastas jalga ja ta kanti platsilt ära

Märt Roosna: 9:7. Alliku löök

Märt Roosna: 8:7. Vanagsi rünnak

Märt Roosna: 8:6. Williamsi rünnak

Märt Roosna: 7:6. Ennemuist keskelt

Märt Roosna: 6:6. Williams jääb hätta Tartu kolmese blokiga

Märt Roosna: 5:6. Gunter blokist auti

Märt Roosna: 6:4. Viiber teeb kaks puudet

Märt Roosna: 5:4. Orav viib Selveri juhtima

Märt Roosna: 4:4. Williamsi löök

Märt Roosna: 3:4. Kaibald lööb blokist auti

Märt Roosna: 3:3. Oravalt serviäss

Märt Roosna: 2:3. Orava löök

Märt Roosna: 1:3. Gunter

Märt Roosna: 1:2. Williamsi löök

Märt Roosna: 0:2. Teist korda järjest ei saa Allik lätlase planeerivat servi kätte

Märt Roosna: 0:1. Vanagsi serviäss

Märt Roosna: Bigbanki rünnakuprotsent oli 55, Selveril 38. Gunter ja Vanags on toonud juba 6 punkti, Naaber 5. Selveri resultatiivseim on Tanila 4ga.

Märt Roosna: 20:25 Vanagsi löök. Bigbank juhib 1:0.

Märt Roosna: 20:24. Kaibaldi serviviga

Märt Roosna: 19:24. Viiber hanitab

Märt Roosna: 19:23. Viiberi ja Naaberi koostöö ei toimi

Märt Roosna: 18:23

Märt Roosna: 17:23. Allik lööb blokki

Märt Roosna: 17:22. Naaber blokeerib Williamsi nõrga löögi

Märt Roosna: 17:21. Naaber keskelt

Märt Roosna: 17:20. Orava rünnak

Märt Roosna: 16:20 Soo näitab võrgu kohal võimu

Märt Roosna: 16:19. Orav saab käe valgeks

Märt Roosna: 15:19. Tartu blokk võrgus

Märt Roosna: Orav asendab Tammet

Märt Roosna: 14:19. Tamme blokki

Märt Roosna: 14:18. Vanags põrutab palli pikki piiri punktiks

Märt Roosna: 14:17. Viiber härrasmehena vastab samaga

Märt Roosna: 13:17. Alliku serviviga

Märt Roosna: 13:16. Tamme rünnak

Märt Roosna: 12:16. Dolgopolovi servviga

Märt Roosna: 12:15

Märt Roosna: 11:15. Ennemuist keskelt

Märt Roosna: 10:15. Taas Gunter. Kanadalane on heas hoos!

Märt Roosna: 10:14

Märt Roosna: 10:13. Naaber keskelt

Märt Roosna: 10:12. Tanila löök

Märt Roosna: 9:12. Gunter

Märt Roosna: 9:11. Bigbanki serviviga

Märt Roosna: 8:11. Naaber blokeerib Tamme

Märt Roosna: 8:10. Williamsi serviviga

Märt Roosna: 8:9. Selveri blokk peab

Märt Roosna: 7:9. Tanila pommlöök

Märt Roosna: 6:9. Gunter

Märt Roosna: 6:8. Vanags! Tartu leegionärid on kohtumist hästi alustanud

Märt Roosna: 6:7. Viiberi serv läheb kole pikaks

Märt Roosna: 5:7. Gunter jälle blokist auti

Märt Roosna: 5:6. Alliku löök

Märt Roosna: 4:6 Gunter põrutab blokist auti

Märt Roosna: 4:5. Vanags blokeerib Alliku löögi

Märt Roosna: 4:4. Vanagsi löök

Märt Roosna: 4:3. Kaibaldi serviviga

Märt Roosna: 3:3 Tanila serviviga

Märt Roosna: 3:2 Tanila löök

Märt Roosna: 2:2 Naaberi blokk

Märt Roosna: 2:1 Tamme löök

Märt Roosna: 1:1 Kivisilla asemel põhikoosseisu pääsenud Soo viigistab

Märt Roosna: 1:0 Williams

Märt Roosna: Kohtumine algab.

Märt Roosna: Kusjuures see meeskondade võrdluse lugu on nüüd täiesti tasuta - lugege ennast oimetuks :)

Tere, head võrkpallisõbrad ja muidu toredad inimesed! Kohtumine Audentese spordihallis algab kell 17, praegu on õige aeg üle lugeda meeskondade võrdlus positsioonide kaupa.