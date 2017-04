FOTOD: Pärnu alistas neljandas mängus Rakvere ning võitis vollepronksi

Selle hooaja Eesti meistrivõistluste pronksmedalist on Pärnu Võrkpalliklubi, kes alistas seeria neljandas mängus Rakvere võistkonna võõrsil 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) ja pälvis vastasseisus 3:1 üldvõidu.

Rakvere, kes kaotas viimati koduväljakul 25. veebruaril, alustas ka pronksiduelli neljandat mängu hästi, juhtides geimi keskosas 18:13. Pärnu nurgaründaja Aleksandrs Kudrjašovsi hea serviseeria tõi aga suvepealinna võistkonna mängu tagasi ja pärast Hindrek Pulga realiseeritud kontrapalli haarati seisul 19:18 esmakordselt juhtohjad. Pärast seda jõudis Rakvere küll neljal korral viigini, ent ette enam ei pääsetud. Kui Kudrjašovs ja Harri Palmar ehitasid Kevin Saarele edukalt bloki ette, kärises vahe esmakordselt kahepunktiliseks (24:22). Hetk hiljem kavaldas pallima läinud temporündaja Toms Švans terve Rakvere vastuvõtuosakonna üle, kui näiliselt jõuservi lööma minnes tuli hoopis pehme kõks keset vastastse väljakut. Just vastuvõtul oligi kahe võistkonna avageimi suurim erinevus. Pärnul oli näitaja 75, Rakverel 40,9, raporteerib volley.ee.

Teise geimi alguses jätkus sama trend, kus Pärnu hea serv lükkas Rakvere vastuvõttu kaugele ja tablool särasid nende 8:4 edunumbrid. Koduklubi ei lasknud kiirest kaotusseisust ennast häirida ja võitles tabloole nii 11:11, 12:12 kui 13:13 viigiseisud. Ette siiski minna ei suudetud ja Sander Rätsepa kätest auti löödud rünnak lõpetas teise geimi. Hiilgavalt tegutses Pärnu rünnakul, kus 18 tõstest löödi punktiks 14 ehk 77,8 protsenti. Eksimusi ei kogunenud ühtegi, vaid korra raksatas pall vastaste blokki.

Kolmandat geimi alustas koduvõistkond bravuurikalt, minnes ette 7:2 ja 9:4. Ka teiseks tehniliseks mõtlemisajaks juhiti 16:14, ent Pärnu jõudis järele ja pärast Siim Põlluääre autilööki läks ka 20:19 ette. Järgnevalt oli Rakvere pidevalt kas ühe- või kahepunktilises kaotusseisus. Esimese matšpalli Põlluäär päästis ja teisel tõi Rakvere kaitses küll üles Hindrek Pulga tugeva ründelöögi, kuid pall tuli lihtsalt üle mängida ja hetk hiljem lõpetas Sander Rätsep võistkondade hooajad.

Matši lõikes oli Pärnul vastuvõtul ligi 23-protsendiline (72,9 vs. 50,0) ja rünnakul kümneprotsendilne edu (56,4 vs 46,2). Hindrek Pulk tõi võitjatele 20 punkti ja jäi 14ga plussi, Aleksandrs Kudrjašovs lisas 11, Toms Švans 10 ja Sander Rätsep üheksa. Rakverel hiilgas Kevin Saar, kes realiseeris 55,2 protsenti rünnakutest ja tõi 19 punkti. Siim Põlluäär lisas kümme silma.

Pärnu Võrkpalliklubi näitas selle hooaja kokkuvõttes kõige stabiilsemat minekut, jõudes ainsa võistkonnana kõigis kolmes sarjas medalile. Detsembris triumfeeriti Eesti karikavõistlustel, märtsi keskel tuli Baltikumi võrkpalliklubisid ühendava Credit24 Meistriliiga finaalis tunnistada Rakvere Võrkpalliklubi 3:2 paremust.

Täna teenitud pronksmedal on ühtlasi Pärnu juhendajale Avo Keelele esimene seda karva Eesti meistrivõistluste autasu saalivõrkpallis. Peatreenerina oli ta kõigil eelneval 11 hooajal juhtinud oma klubi meistrisarjas finaalmängudele, lisaks ei saanud ta koduses sarjas kordagi pronksmedalit kaela ka oma pika mängijakarjääri jooksul. Ainus „õnnestumine” selles valdkonnas tuli Kaido Kreeniga 1997. aasta rannavolle Eesti meistrivõistlustel.