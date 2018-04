FOTOD | Mis see siis oli? Tartu võitis Pärnu vastu üheksa (!) geimi järjest

Eesti meistrivõistluste poolfinaal Pärnu VK ja Tartu Bigbanki vahel osutus oodatud põnevusseeria asemel ühepoolseks tampimiseks.

Pärnu võitis seeria esimese geimis kodusaalis 26:24, kuid kaotas mängu 1:3. Järgmises kahes mängus ei loovutanud väga suurt enesekindlust näidanud Bigbank enam geimigi, seega võitsid nad Balti liigas finaali jõudnud suvepealinna esinduse vastu üheksa geimi järjest. Täna alistas Tartu Pärnu 25:22, 25:21, 25:22.

Balti liiga põhiturniiril oli Pärnu Saaremaa järel teine, Tartu kolmas. Balti liigas kaotas Pärnu finaalis Saaremaale 2:3, Tartu langes mäletatavasti veerandfinaalis ja üllatuskaotus Rakverele läks treener Oliver Lüütsepale maksma töökoha, teda asendas Andrei Ojamets. Karikasarjas lülitas Tartu aga sel hooajal Pärnu kahe mängu kokkuvõttes välja ja jõudis finaali, kus alistuti Saaremaale 2:3.

Palju on juttu olnud sellest, et Pärnu poolel ei teinud lõppenud seerias kaasa nende liider Taavet Leppik. Kahtlemata avaldaski see meeskonna mängule suurt mõju. Samas, nagu märkis Bigbanki vedaja Alari Jõesaar, on unustatud, et Tartu kaotas vigastuse tõttu hooaja tähtsaimateks mängudeks austraallasest nurgaründaja Samuel Walkeri. "Ja tema on Leppikust parem mängija," sõnas Jõesaar.