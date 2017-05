FOTOD ja VIDEOD: Võrkpalli rahvuskoondised andsid MM-valiksarja eel pressikonverentsi

Täna toimus Ülemiste Sportlandis MM-valikturniirideks valmistuvate võrkpalli rahvuskoondiste avatud pressikonverents.

Pressikonverentsil tutvustasid rahvusmeeskonna ja -naiskonna peatreenerid Gheorghe Cretu ja Andrei Ojamets alanud koondisetsükli eesmärke ja seda, kuidas peagi algavatele MM-valikmängudele vastu minnakse. Pressikonverentsil olid kohal ka kõik rahvuskoondiste mängijad.

Videointervjuu Andrei Ojametsaga:



Intervjuu Kert Toobaliga:



Intervjuu Ardo Kreegiga:



Lisaks traditsioonilisele küsimuste-vastuste osale tutvustas Eesti Võrkpalli Liit pressikonverentsil võrkpallifännide ametliku fänniühenduse tooteid, mis on alates tänasest Sportlandi Ülemiste kaupluses müügil. Selle nädala lõpuks jõuab koostöös FIFAA-ga loodud võrkpallifänni kollektsioon ka Sportlandi Pärnu Kaubamajaka, Tartu Lõunakeskuse, Rakvere Põhjakeskuse ja Tallinna Kristiine poodidesse.

Meeste MM-valikturniir toimub 24. kuni 28. maini Tallinnas Kalevi spordihallis, naiste turniir mängitakse 31. maist kuni 4. juunini Portugalis Viana do Castelos. Meeskonna vastasteks on kodusel turniiril Kosovo, Montenegro, Rumeenia, Ungari ja Venemaa. Mängude piletid on müügil Piletilevis. Naiskond kohtub võõrustajate kõrval Prantsusmaa, Saksamaa, Soome ja Sloveeniaga.

Enne valikturniiri algust peavad meie koondised mitmeid kontrollmänge. Mehed lendavad juba homme Portugali, kus kohtutakse kolmel korral Maailmaliiga 2. tugevusgruppi kuuluva Portugali koondisega, vahetult enne koduse valikturniiri algust mängitakse Tallinnas kolm mängu Hispaania ja üks Venemaa koondisega.

Naiskond kohtub 12.-14. mail kolmel korral võõrsil Taaniga ja 26. ning 27. mail sõidab koondis külla lõunanaabritele.