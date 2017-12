FOTOD JA VIDEOD | Võimas finaal! Saaremaa ja Tartu pakkusid publikule tõelise maiuspala

Täna peeti Tartu Ülikooli spordihoones Eesti võrkpalli karikasarja finaalmängud. Naiste finaalis alistas Tartu Ülikool/Eeden ülipõnevas mängus Tallinna Ülikooli 3:2. Ka meeste finaalis läks vaja viit geimi, Saaremaa tuli välja 2:1 kaotusseisust ja seljatas Tartu Bigbanki umbes 1800 pealtvaataja ees 3:2.

MEESTE FINAAL

Mäng oli igati väärt finaali nime. Tase oli korralik, stsenaarium põnev ja ligemale 1800 võrkpallifänni kütsid Tartu Ülikooli spordihalli korralikult kuumaks.

Avageim Tartule 25:23, teine saarlastele 25:18. Ka kolmandat dikteerisid võõrustajad ja võitsidki 25:22. Aga just selles geimis tegi Saaremaa juhendaja Urmas Tali manöövri, mis võis lõpuks saada otsustavaks. Ta võttis geimi keskel välja diagonaalründaja Siim Põlluääre ja pani tema asemel platsile hiljuti hüppeliigese vigastusest paranenud Hindrek Pulga.

Kusjuures Põlluäär oli seni tegutsenud väga korralikult, 2,5 geimiga kogus ta 17 punkti (kasutegur +12; rünnak 56%). Kuid Pulk oli pisut veelgi parem. Saaremaa võitis neljanda geimi 25:15 ja 15:9. Pulk kogus selle ajaga samuti 17 punkti (kasutegur +15; rünnak 63%). Kenasti sekkus pingilt ka Helar Jalg, märkis Tali.

Temporündaja Mihkel Tanila arvele kirjutati 15 punkti (+12; 78%), Tomaš Halanda tõi 13. Tartu parim mees oli igasuguse kahtluseta temporündaja Meelis Kivisild - 21 punkti (+19; 80%). Curtis Stockton lisas 17, Mart Naaber 14 ja Samuel Walker 11 punkti. Ülesannete kõrgusel ei olnud täna kanadalane Brooke Sedore (kasutegur -8), keda asendas Markus Uuskari. STATISTIKA

"Ka eelmine kord Saaremaal oli samasugune üles-alla mäng, mille kaotasime 2:3," nentis Bigbanki juhendaja Oliver Lüütsepp. "Ka siis tuli Pulk täpselt samamoodi sisse. Aga mure oli pigem selles, et me ei saanud oma asjadega hakkama. Täna oli blokk olematu. Kui Pärnu vastu panime 19 blokki, siis täna saime vaid 4. Kindlasti tuleb siinkohal vaadata ka saarlaste sidemängija Alexander Tuschi poole, kes mängu hästi laiali harutas."

NAISTE FINAAL

Naiste finaalmäng kulges ootuspäraselt Ameerika mägedel ja võitja selgitamine nõudis viite geimi. Tartu võitis esimese vaatuse 25:19, Tallinn teise 25:17, Tartu kolmanda 25:20, Tallinna neljanda 25:19. Viiendas suutis Tartu vahetusmängijate toel välja tulla 4:9 kaotusseisust ja võita tänu marulisele lõpuspurdile 15:11. Viimati oli Tartu karika võitnud 20 aastat tagasi.

Kertti Külm tõi võitjatele 12, Ingrid Kiisk 11 ja Kertti Lääne 8 punkti. Tallinna resultatiivseim oli 17 punkti kogunud Dorit Heinastu. STATISTIKA

Karika võitnud Tartu Ülikool/Eedeni peatreener Andrei Ojamets: "Ega mäng palju ilu pakkunud, aga finaali puhul on tähtis võit. Õnneks see tuli ikkagi ära. Mul on hea meel, et tüdrukud vastu pidasid. Võidukogemust neil ju siiani pole. Kokkuvõttes võitis täna ikka terve naiskond. Meil oli pink pikem ja parem, hästi sekkusid nii Kadi Mägi, Ingris Suvi kui ka Renate Pikk. Mulle on iga tiitel ühtmoodi tähtis, aga eelkõige läheb mulle korda naiste areng."

Finaali napilt kaotanud Tallinna Ülikooli juhendaja Argo Arak: "Tegemist oli tavapärase naiste võrkpalliga, mis tihti kulgeb sedasi Ameerika mägedel. Naljaga pooleks võib öelda, et meil ei vedanud loosiga: ühel platsipoolel kiputi rohkem võitma. Etteheiteid mul tüdrukutele ei ole. Jah, viiendas geimis ründasime auti ja võrku, kuid võitlus oli super ja nad andsid endast parima."



Naiste finaal lõppes nõnda. Esiplaanil võidukad naised, tagaplaanil Andrei Ojamets ja Hendrik Rikand. Nüüd keskendume meeste finaalile, kus vastamisi Tartu Bigbank ja Saaremaa. Märt Roosna: Finaali napilt kaotanud Tallinna Ülikooli juhendaja Argo Arak: "Tegemist oli tavapärase naiste võrkpalliga, mis tihti kulgeb sedasi Ameerika mägedel. Naljaga pooleks võib öelda, et meil ei vedanud loosiga: ühel platsipoolel kiputi rohkem võitma. Etteheiteid mul tüdrukutele ei ole. Jah, viiendas geimis ründasime auti ja võrku, kuid võitlus oli super ja nad andsid endast parima." ENNE MÄNGU

Saaremaa meeskonna juhendaja Urmas Tali tõdes, et ootused on kasvanud. „Selles mõttes on klubis olukord muutunud. Kui algul räägiti, et võiksime ka midagi võita, siis nüüd arvatakse, et peame võitma,” lausus Eesti aasta võrkpallitreeneriks nimetatud Tali. Tema sõnul ei tasu siiski unustada, et Saaremaa võistkond on suvel täiesti tühja koha pealt kokku pandud.

Soosikukoormat ta ei pelga, kuid vihast lahingut ootab küll. „Tankiga üle sõitmist ei tule. Sellist tanki pole kummalgi, pigem tuleb kaevikutes lahingut pidada,” kaldus Tali olukorda kirjeldades sõjaterminoloogiasse. Muret teeb kahenädalane mängupaus ja Hindrek Pulga kolme nädala tagune hüppeliigese trauma. „Vahepeal käisid meist igasugu haiguslained üle. Kuuekesi pole kuigi lõbus trenni teha. Aga nüüdseks oleme haigustest üle saanud,” kinnitas Tali.

Platsil on tagasi ka võistkonna teine sidemängija Aleksander Eerma, kellel avastati väike südameprobleem. Mure kõrvaldati, kuid 22-aastane mängumees pidi paar nädalat puhkama. „Osaliselt on ta rivis tagasi,” ütles Tali. Tema sõnul pole karikasari võrkpallurite jaoks mingis mõttes teisejärguline võistlus. „Tahame järgmisel aastal osaleda eurosarjas, aga sinna saamiseks on vaja midagi ära võita.”

Ühtlasi väljendas saarlaste loots põnevat mõtet, kuidas karikasarja veelgi uhkemalt välja mängida: „Jalgpallis on Evald Tipneri karikas. Võib-olla kui võrkpalli karikas kannaks Viljar Loori nime, tuleks sinna veidi ka olümpiavõitja mekki juurde?”

Ootused avaldavad survet ka Tartu Bigbankile ja treener Oliver Lüütsepale. Viimati tunti võidurõõmu 2015. aastal, kui Robert Tähe eestvedamisel triumfeeriti Balti liigas. Juba mullu tekkis küsimus, kas klubi pikendab Lüütsepa lepingut või mitte. Nüüd käib nimisponsori lepingu viimane hooaeg ja jälle ühegi karikata jäämine oleks läbikukkumine. Eriti kui arvestada, et Tartu meeskonna nimekirjas on samamoodi neli leegionäri nagu saarlastel.

„Minul läheb Tartus kaheksas aasta, alguses olin abitreener, nüüd peatreener. Selle aja jooksul oleme karikafinaali jõudnud korra ja siis ka ei võitnud. Isu ja tahtmine seda muuta on suur,” tunnistas Lüütsepp. „Loodan, et jõuvahekord on 50 : 50. Mingit hirmu või aukartust vastase ees küll pole.”

Juhendaja sõnul on viimane täiendus, austraallane Samuel Walker kenasti võistkonda sulandunud. Pärast tema liitumist on Stefan Kaibaldit kasutatud libero kohal ja servi vastuvõtt on muutunud stabiilsemaks. Finaalist jääb hüppeliigese vigastuse tõttu eemale temporündaja Martin Ruul.

Tali: „Tankiga üle sõitmist ei tule. Sellist tanki pole kummalgi, pigem tuleb kaevikutes lahingut pidada.”

Kas lähiajal võib Tartu meeskonnaga liituda ka Eesti koondise libero Rait Rikberg, kes hiljuti Belgia klubist lahkus? „Saan täna temaga kokku, räägime juttu ja vahetame muljeid,” jättis Lüütsepp esialgu vastuse andmata.

Kindlasti aitavad Tartu Bigbanki ka häälekad toetajad. Klubi mänedžer Hendrik Rikand on veenunud, et finaali tuleb kaema täismaja ehk 1600 silmapaari. „Ka Saaremaalt on tulemas üle saja fänni, iseküsimus muidugi, kuhu Rikand nad tribüünil istuma paneb,” väljendab Tali usku, et neilgi on väljaku kõrval tubli tagala.

Saaremaa on tänavu kaotanud ainult korra – Selverile. Ainsas omavahelises mängus alistati Tartu 3 : 2. Tartu tee finaali on seevastu olnud keerulisem. Veerandfinaali avamängus jäädi Avo Keele juhitud Pärnu meeskonnale 2 : 3 alla, kuid 700 pealtvaataja ees peetud kodumäng suudeti 3 : 1 võita ja Keel üle pika aja karikafinaalist eemale jätta. Tõsi, ka Keel on täna siiski Tartus kohal. Ta on meeste finaalmängu telekommentaator ja ühtlasi jagab raamatu „Terava keelega. Avo Keele ja võrkpallimeeskonna lugu” ostjatele autogramme.

Kell 16 algavas naiste karikafinaalis lähevad vastamisi Argo Araku juhitav Tallinna Ülikool ja Andrei Ojametsa naiskond Tartu Ülikool/Eeden. Seni ainsas tänavu omavahel peetud matšis jäid peale tartlannad 3 : 1.