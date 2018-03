FOTOD JA VIDEOD | Ülipõnev Balti liiga sai väärilise punkti: Pulk purustas punktirekordi ja tüüris Saaremaa karikavõitjaks

Finaalmängus tegi Saaremaa treener Urmas Tali algkoosseisus poolfinaaliga võrreldes paar olulist muutust, platsile jooksid Hindrek Pulk ja 209-sentimeetrine Matej Hukel. Just need mehed andsid täna tooni. Saaremaa võitis esimesed geimid 25:21 ja 25:19 ning juhtis ka kolmandas 12:7. Kuid mäng polnud veel tehtud, Pärnu võitles sellest lootusetust seisust välja, võites geimi 25:23. Eriti hästi tegutsesid sel perioodil Pärnu temporündajad Tamar Nassar ja Harri Palmar. Ja Pärnu võitis ka järgmise – 25:20!

Ent täismaja 1400-pealine Kuressaare publik ei pidanud pettuma, viies geim oli Saaremaa jõudemonstratsioon. 15:9 ja kogu mäng neile 3:2. Kohtumise MVP oli igasuguse kahtluseta 33 punkti toonud Pulk. Tegu peaks olema liiga finaalide rekordiga. Seega Pärnu kukutas mees, kes kolm aastat nende oranži vormi kandis ja aitas suvepealinna mitmeid karikaid tuua. STATISTIKA

Uudis täieneb!

Pronksimatš Rakvere ja Jekabpilsi vahel kulges kummalise stsenaariumi järgi. Lätlased alustasid agressiivsemalt ja värskemalt ning tegid alguses, mis ise tahtsid, tampisid otsekui poksikotti: 25:15 ja 25:19. Siin aga rollid vahetusid: ühtäkki lõi Rakvere head servi, Jekabpilsi mehi vaevas aga võidukartusest tekkinud kipsistumine. Andres Toode hoolealused võitsid kaks geimi 25:12 ja 25:22.

Kuressaare spordihalli kogunenud peaaegu täismaja publikut sai oodatud viienda geimi. Hoolimata Siim Ennemuisti väga headest sooritustest blokis ja rünnakul võttis Jekabpils nüüd 15:10 võidu.

Kokkuvõttes tuli Rakvere kahel korral rongi alt välja, nii geimidega 0:2 kaotusseisust kui ka viiendas geimis seisust 0:5. Ometi lahkuvad veerandfinaalis Tartu Bigbanki üle mänginud mehed Saaremaalt tühjade pihkudega. Samas kolme viimase hooaja kohad Balti liigas on neil igati tublid: neljas, esimene, neljas. Jekabpils tõi aga Lätile medali aastase vaheaja järel.

Rakvere vedajaks oli täna 18 punkti kogunud Tanel Uusküla, kes trotsis, hambad ristis, põlvevalu. Lisaks muidugi ka Ennemuist, kes tõi viiendas geimis viis punkti ja kokku 19 (sh 9 blokki!). "Kõik tahtsid siit ikkagi medalit. Meie Balti liiga hooajale võib hindeks panna kolm miinuse," ütles Uusküla. STATISTIKA

Eelinfo:

Eilsetes poolfinaalides alistas Saaremaa Rakvere 3:1 ja Pärnu sama tulemusega Jekabpilsi. Eilsetest mängudest saad pikemalt lugeda SIIT.

Pronksimäng Rakvere ja Jekabpilsi vahel algab kell 14. Jooksev statistika

Kullamäng Saaremaa ja Pärnu vahel algab kell 17. Jooksev statistika

Delfi ja Eesti Päevaleht on spordisaalis kohal ja toob sündmused sõnas ja pildis huvilisteni. Pronksimängu me päris iga punkti järel ei kajasta, küll aga finaali.



VÕRKPALLI BALTI LIIGA

Märt Roosna: Jääge veel meiega, toome teieni ka asjaosaliste arvamused.

Märt Roosna: Vöimas mäng! Pulgalt 32 punkti - see peaks olema Balti liiga finaalide rekord. Pärnu ees samuti müts maha, võitlesid mängu tagasi lootusetust seisust. Oldi ju kolmandas geimis taga 7:12.

Märt Roosna: 15:9. Saaremaa on Balti meister!

Märt Roosna: 14:9. Vaškelis. Mis toimub? Karikakramp?

Märt Roosna: 14:8. Taas Tammearu.

Märt Roosna: 14:7. Tammearu blokist auti.

Märt Roosna: 14:6. Halanda rünnak.

Märt Roosna: 13:6. Tammearu kolmesesse blokki.

Märt Roosna: 12:6. Saar auti.

Märt Roosna: 11:6. Siim Tammearu serviviga.

Märt Roosna: 10:6. Nassari rünnak.

Märt Roosna: 10:5. Hukeli blokk!

Märt Roosna: 9:5. Pärnu blokk võrgus.

Märt Roosna: 8:5. Saar lööb kolmesesse blokki.

Märt Roosna: 7:5. Tuschi hanitus.

Märt Roosna: 6:5. Vaškelise äss tekib erimeelsusi - kas see pall oli ikka sees? Ajakirjanike kohalt pole seda öelda võimalik.

Märt Roosna: 6:4.

Märt Roosna: 6:3. Saar

Märt Roosna: 6:2. Vaškelise eksimus rünnakul

Märt Roosna: 5:2.

Märt Roosna: Eesti koondise peatreener Gheorghe Cretu, kui sa seda vaatad, siis tea, et Pulgal on Eesti pass...

Märt Roosna: 5:1. Pulk! Veel üks äss! 32. punkti

Märt Roosna: 4:1. Pulga äss. 31. punkt

Märt Roosna: 3:1. Pulk. 30. punkt

Märt Roosna: 2:1. Jalg.

Märt Roosna: 1:1. Hukeli serviviga.

Märt Roosna: 1:0. Pulk, 29. punkt

Märt Roosna: Pulk on toonud 28 punkti juba.

Märt Roosna: Daamid ja härrad, viies geim :)

Märt Roosna: 20:25. Mäng viigis 2:2, Balti meistri selgitab "kiire lõppmäng!!

Märt Roosna: 20:24. Vaškelise rünnak.

Märt Roosna: 20:23. Pulk taas blokist auti. Kas Pärnu mängib sellise eduseisu maha?

Märt Roosna: 19:23. Pulk blokist auti.

Märt Roosna: 18:23. Vaškelis lööb naljakalt nõrga servi ja saarlased ei saa seda kätte. Head võrkpallisõbrad, tundub, et tuleb viies geim.

Märt Roosna: 18:22. Saaremaa blokk võrgus.

Märt Roosna: 18:21. Hukel.

Märt Roosna: 17:21. Pulk Vaškelise blokki.

Märt Roosna: 17:20. Nassari blokk Hukelile!

Märt Roosna: 17:19. Tammearu reflekskaitse toob punkti! Milline punkt!

Märt Roosna: 17:18. Vaškelis.

Märt Roosna: 17:17. Pulga löök lenda kaitses läbi Keele käte.

Märt Roosna: 16:17. Saare osav hanitus! Tusch saab vaidlemise eest kollase kaardi.

Märt Roosna: 16:16. Palmari blokk Tammele.

Märt Roosna: 16:15. Tammearu!

Märt Roosna: Pulgal on koos 25 punkti, Pärnus pole kellelgi veel 10 punktigi. Aga võitlevad meeskondlikult.

Märt Roosna: 16:14. Keele serviviga.

Märt Roosna: 15:14.

Märt Roosna: 15:13. Tammearu ei saa Tamme lööki kätte.

Märt Roosna: 14:13. Pulgalt superserv, kuid Pärnu suudab selle kätte saada. Seejärel eksib Pulk rünnakul.

Märt Roosna: 14:12. Nassar teeb ülepalli.

Märt Roosna: 13:12. Hukeli srviviga.

Märt Roosna: 13:11. Tanila blokk Vaškelisele.

Märt Roosna: 12:11. Vaškelise serviviga.

Märt Roosna: 11:11. Tamme Pärnu blokki.

Märt Roosna: 11:10. Pulk leiab Pärnu poolel katmata pinna.

Märt Roosna: 10:10. Vaškelis tokseb blokist auti.

Märt Roosna: 10:9.

Märt Roosna: 10:8. Jalg.

Märt Roosna: 9:8. Tammearu saab kolmanda tõste ja lööb sellegi ära.

Märt Roosna: 9:7. Keele serviviga.

Märt Roosna: 8:7. Tammearu rünnak. See oli talle alles teine tõste.

Märt Roosna: 8:6. Vaškelis astub rünnates kolme meetri joonele. Rumal viga.

Märt Roosna: 7:6. Pulk.

Märt Roosna: 6:6. Vaškelis blokki.

Märt Roosna: 5:6. Pulga serviviga.

Märt Roosna: 5:5. Saare serviviga.

Märt Roosna: 4:5. Hukeli serviviga.

Märt Roosna: 4:4. Tamme.

Märt Roosna: 3:4. Halanda serviviga. Tema asemele tuleb Jalg.

Märt Roosna: 3:3. Palmari serviviga.

Märt Roosna: 2:3.

Märt Roosna: 2:2. Hukel.

Märt Roosna: 1:2. Vaškelise hanitus.

Märt Roosna: 1:1.

Märt Roosna: 0:1. Halanda võrku.

Märt Roosna: 23:25. Keele blokk Tammele. Saaremaa juhib nüüd 2:1.

Märt Roosna: 23:24. Tamme lööb Nassari ja Vaškelise blokki.

Märt Roosna: 23:23. Pulk lööb palli maha.

Märt Roosna: 22:23. Palmar lööb Halanda vastu ässa.

Märt Roosna: 22:22. Palmar keskelt.

Märt Roosna: 22:21. Saar kolmesesse blokki.

Märt Roosna: 21:21. Pulk viigistab.

Märt Roosna: 20:21. Saar.

Märt Roosna: 20:20. Halanda.

Märt Roosna: 19:20. Palmari blokk ja Pärnu on ees!

Märt Roosna: 19:19. Tamme serviviga.

Märt Roosna: 19:18. Švansi pallinguaps.

Märt Roosna: 18:18. Palmar viigistab.

Märt Roosna: 18:17. Saare serviviga. Pulk vastab samaga.

Märt Roosna: 17:16. Nassar.

Märt Roosna: 17:15. Pulga rünnak.

Märt Roosna: 16:15. Nassar paneb kinni ka Pulga. Kas saame ühe põneva geimi lõpu kah?

Märt Roosna: 16:14. Nassar.

Märt Roosna: 16:13. Tamme.

Märt Roosna: 15:13. Hukel.

Märt Roosna: 14:13. Nassar paneb Hukeli kinni keskelt.

Märt Roosna: 14:12. Saar nurgast.

Märt Roosna: 14:11.

Märt Roosna: 13:11. Palmar keskelt.

Märt Roosna: 13:10. Pulk taas.

Märt Roosna: 12:10. Palmar.

Märt Roosna: 12:9. Halanda võrku.

Märt Roosna: 12:8. Tammearu rünnak!

Märt Roosna: Tammearu tuli Leppiku asemele.

Märt Roosna: 12:7. Pulk!

Märt Roosna: 11:7.

Märt Roosna: 10:7. Tanila keskelt.

Märt Roosna: 9:7. Pulga serviviga.

Märt Roosna: Huvitav, miks Keel ikkagi Tammearu proovida ei taha?

Märt Roosna: 9:6. Tanila keskelt.

Märt Roosna: 8:6. Vaškelis TÜHJA võrgu pealt võrku.

Märt Roosna: 7:6. Vaškelise rünnak.

Märt Roosna: 7:5. Pulk.

Märt Roosna: 6:5. Halanda serviviga.

Märt Roosna: 6:4. Hukel keskelt.

Märt Roosna: 5:4. Pulk lööb vahelduseks võrku.

Märt Roosna: 5:3. Tuschi serviviga.

Märt Roosna: 5:2. Halanda.

Märt Roosna: Vaškelis Juhenvici asemele.

Märt Roosna: 4:2. Leppik hoiab Pärnut vee peal.

Märt Roosna: 4:1. Juhnevic auti.

Märt Roosna: 3:1. Halanda.

Märt Roosna: 2:1.

Märt Roosna: 2:0. Saar auti.

Märt Roosna: 1:0. Pulk hanitab.

Märt Roosna: Algab kolmas geim, vahetusi tehtud ei ole.

Märt Roosna: Pulgalt 14 punkti, Hukelilt 7. Pärnu rivistuses on Juhnevicil 8, Leppikul ja Saarel 5.

Märt Roosna: 25:19. Juhnevici serviviga. Saaremaad lahutab ajaloolisest Balti meistritiitlist üks geim.

Märt Roosna: 24:19. Saar.

Märt Roosna: 24:18. Palmarilt serviviga.

Märt Roosna: 23:18. Juhnevic.

Märt Roosna: 23:17.

Märt Roosna: 22:17.

Märt Roosna: 22:16. Keelel jookseb kokku ja ta tõstab nähtamatule ründajale. Pulgalt punkt.

Märt Roosna: 21:16. Tusch hanitab auti. Saarlased nõuavad blokipuudet... ja saidki selle!

Märt Roosna: 20:16. Palmar.

Märt Roosna: Kas Pärnu peaks vahetusi tegema? Juhnevic on rünnanud tegelikult hästi, Vaškelist tuua pole mõtet. Saar on olnud nii ja naa, selgelt parem siiski kui eile. Raske uskuda, et 17aastane Tammearu suudaks tuua muutust. Aga ühel hetkel Keel võib seda käiku proovida.

Märt Roosna: 20:15. Juhnevic auti.

Märt Roosna: 19:15. Švans eksib servil.

Märt Roosna: 18:15. Leppik nurgast.

Märt Roosna: 18:14. Pulk, Pulk, Pulk.

Märt Roosna: 17:14. Hukeli serviviga.

Märt Roosna: 17:13.

Märt Roosna: Mängu pingelisust ja kaalu võib näha ka tantsutüdrukute ilmetest.

Märt Roosna: 16:12. Juhnevici rünnak.

Märt Roosna: Pulk on toonud juba 13 punkti, tema on vähemalt siiani olnud trumpäss Tali kaardipakis. Ja Hukel on olnud jokker.

Märt Roosna: 16:11. Jokkeriks ristitud Hukel keskelt.

Märt Roosna: 15:11. Blokk läheb kirja vist Saarele. Hea mäng on! Pole midagi öelda, tase on korralik mõlemalt poolt.

Märt Roosna: 15:10. Hukel lammutab taas keskelt.

Märt Roosna: 14:10. Tanila serviviga.

Märt Roosna: 14:9. Keele serviviga.

Märt Roosna: 13:9. Juhnevici rünnak.

Märt Roosna: 13:8. Nassari serviviga.

Märt Roosna: 12:8. Pulga serviviga.

Märt Roosna: 12:7. Pulga serviäss!

Märt Roosna: 11:7. Saarel ees kolmene blokk, leiab sealt Tanila käed.

Märt Roosna: 10:6. Pulk, jälle Pulk. No ei ole tema vastu esialgu Pärnul rohtu.

Märt Roosna: 9:7. Saar hanitab osavalt blokist auti.

Märt Roosna: 9:6. Pulk.

Märt Roosna: 8:6. Nassari rünnak.

Märt Roosna: 8:5. Halanda serviviga.

Märt Roosna: 8:4.

Märt Roosna: 7:4. Halandalt veel üks äss, Pärnu vastuvõtu osakonnas on segadus.

Märt Roosna: 6:4. Pulk.

Märt Roosna: 5:4. Halanda äss.

Märt Roosna: 4:4. Pulk viigistab.

Märt Roosna: 3:4. Hukeli vastus on kiire ja konkreetne - nätaki!

Märt Roosna: 2:4. Ja kapten Palmar tulistab serviässa otsa.

Märt Roosna: 2:3. Viimaks suudab Pärnu blokiga Pulga maha võtta.

Märt Roosna: 2:2. Palmar keskelt.

Märt Roosna: 2:1. Pulga hanitus.

Märt Roosna: 1:1.

Märt Roosna: 1:0. Halanda rünnak.

Märt Roosna: Pulk on toonud Saaremaale 7 ja Hukel 4 silma, Pärnut on vee peal hoidnud Juhnevic 5 ja Leppik 4 punktiga.

Märt Roosna: 25:21. Tanila pommlöök lõpetab geimi. Saaremaa juhib 1:0.

Märt Roosna: 24:21. Leppik auti.

Märt Roosna: 23:21. Tamme lööb ühesest blokist kenasti mööda.

Märt Roosna: 22:21. Keele blokk Halandale. Läheb põnevaks!

Märt Roosna: 22:20. Leppiku rünnak.

Märt Roosna: 22:19. Hukeli serviviga.

Märt Roosna: 22:18. Pulk hanitab.

Märt Roosna: Õhustik on suurepärane, täismaja ja mäng heatasemeline. Ja võitlust on kõvasti!

Märt Roosna: 21:18. Halanda serv ja Pulk lükkab üle võrgu tulnud palli maha.

Märt Roosna: 20:18. Pulk.

Märt Roosna: 19:18. Hammastega hoiab Pärnu Saaremaast kinni. Punkt Juhnevicilt.

Märt Roosna: 19:17. Palmari serviviga.

Märt Roosna: 18:17. Ohoh! Nassar blokeerib Hukeli.

Märt Roosna: 18:16. Saare rünnak jääb maha.

Märt Roosna: 18:15. Leppiku serviviga.

Märt Roosna: 17:15. Leppiku rünnak.

Märt Roosna: 17:14. Pärnu kaitses visalt, kuid lõpuks sai Pulk tühjalt võrgult löögile ja sealt ta ei eksi.

Märt Roosna: 16:14. Juhnevici rünnak.

Märt Roosna: 16:13. Pulk! Justkui lööks üle bloki. Igatahes kõrgus on hea.

Märt Roosna: 15:13. Pulgalt serviviga.

Märt Roosna: 15:12. Saarelt serviviga.

Märt Roosna: 14:12. Leppiku hani tagaliinist.

Märt Roosna: 14:11. Ja nüüd 209sentimeetriselt Hukelilt äss! See mees on tänane jokker.

Märt Roosna: 13:11. Hukel vajutab keskelt.

Märt Roosna: 12:11. Saarelt hea löök piki piiri.

Märt Roosna: 12:10. Palmari serviviga.

Märt Roosna: 11:10.

Märt Roosna: 11:9. Leppiku serv läheb pikaks.

Märt Roosna: 10:9. Tanila serviviga.

Märt Roosna: 10:8. Pulk toimetab teisel korrusel edukalt, rünnak kirjas.

Märt Roosna: 9:8. Juhnevic teeb Halandale blokis selgeks: ära siit rohkem proovi!

Märt Roosna: 9:7. Ja Keel vastab samaga!

Märt Roosna: 9:6. Tusch üllatab rünnakuga! Ilus!

Märt Roosna: Viimase punkti tõi Saaremaale võrgu kohal peetud võitluses Tusch.

Märt Roosna: 8:6.

Märt Roosna: 7:6. Saaremaa blokk võrgus. Saar hiilgas kaitses.

Märt Roosna: 7:5. Pulk saab käe valgeks.

Märt Roosna: 6:5. Nassar keskelt.

Märt Roosna: 6:4. Nüüd tabab Saar Pulga ja Tanila blokki.

Märt Roosna: 5:4. Juhnevici serviviga.

Märt Roosna: 4:4. Halanda serviviga.

Märt Roosna: 4:3. Hukel paneb Saarele bloki.

Märt Roosna: 3:3. Hukel keskelt.

Märt Roosna: 2:3. Saar lööb palli maha.

Märt Roosna: 2:2. Halanda! Slovkk peab Leppikuga duelli :)

Märt Roosna: 1:2. Leppik teisest nurgast.

Märt Roosna: 1:1. Halanda rünnak.

Märt Roosna: 0:1. Leppik blokist auti.

Märt Roosna: Saaremaa algkoosseis: Pulk, Tusch, Tamme, Halanda, Hukel, Tanila ja Vahter. Ehk uute meestena Pulk ja Hukel.

Märt Roosna: Avo Keel alustab siiski Kevin Saarega. Teised: Keel, Juhnevic, Leppik, Nassar, Palmar ja libero Maar.

Märt Roosna: Saaremaa ja Pärnu suur finaal on algamas. Kohe saame vastuse küsimusele, mille üle treenerid öösel mõtlesid: mis meestega alustada? Kas Hindrek Pulk on põhikoosseisus?

Märt Roosna: ...ja teised joovastuses. Rakverest on kahju, kuid Jekabpilsi medalivõit tuleb vast liigale tervikuna kasuks. Ja kui vaadata hooaega tervikuna, siis väärisidki nemad seda ilmselt veidi rohkem. Rakvere tulemused Balti liigas on aga olnud väga tublid kolmel viimasel hooajal: neljas, esimene, neljas. Näis, kuidas läheb neil Eesti meistrivõistluste veerandfinaalis Selveriga.

Märt Roosna: Selline see sport on. Pärast mängu on ühed pettunud...

Märt Roosna: Uudisesse on lisatud Tanel Uusküla videointervjuu.

Märt Roosna: 10:15. Jekabpils võitis 3:2. Palju õnne lätlastele, Rakverest on muidugi kahju.

Märt Roosna: 10:14. Õunpuu rünnak.

Märt Roosna: 9:14.

Märt Roosna: 9:13. Abolinsi serviäss.

Märt Roosna: 9:12. Lulla auti.

Märt Roosna: 9:11. Abolinsi rünnak.

Märt Roosna: 9:10. Lulla rünnak.

Märt Roosna: 8:10. Pukitise serviäss.

Märt Roosna: 8:9.

Märt Roosna: 8:8.

Märt Roosna: 7:7. Jekabpilsi rünnak auti.

Märt Roosna: 6:7.

Märt Roosna: Ennemuist on selles geimis toonud KÕIK viis Rakvere punkti.

Märt Roosna: 5:6. Ennemuistilt ühekäeblokk!

Märt Roosna: Kuid ta mängib siiski edasi.

Märt Roosna: 4:6. Ennemuist pani bloki, kuid vigastas kergelt vasakut hüppeliigest.

Märt Roosna: 3:6.

Märt Roosna: 2:5. Ennemuistilt rünnak ja blokk.

Märt Roosna: 0:5.

Märt Roosna: 0:3. Voronko löök viib Jekabpilsi juba kolmega ette. Rakvere time-out.

Märt Roosna: 25:22. Lulla tõi väga kummalise punkti: viimases hädas söötis kahe käega üle, kuid Jekabpilsi libero ei olnud selleks valmis, tegi kauni pantrihüppe... ja lõi palli vastu seina. Tuleb viies geim!

Märt Roosna: 24:22.

Märt Roosna: 23:19. Ennemuistilt järjest rünnak ja blokk.

Märt Roosna: 20:18. Lulla tuuakse tagasi.

Märt Roosna: 20:16.

Märt Roosna: 16:10. Ennemuist on selles geimis toonud juba 5 ja Uusküla 4 punkti.

Märt Roosna: 11:8. Ennemuistilt 2 blokki.

Märt Roosna: 8:7. Rakvere alustas paremini, juhiti 6:3, kuid lätlased on eelmise geimi ehmatusest üle saanud. Nüüd läheb mänguks! Kui eile ei julgenud Toode Lulla asemele platsile saata Maidlet, siis täna on ta normaalselt sekkunud. Viis punkti toonud, rünnak 9st 5.

Märt Roosna: Kõva mängu teeb Tanel Uusküla, kellele ilmselt põlv teeb siiski veidi häda. Ta on toonud juba 13 punkti (+10), rünnak 18st 12 (66%).

Märt Roosna: 25:12. Rakvere võitleb järsku kui lõvi ega soostu kaotama! Pärast kahte esimest geimi tundus, et pole variantigi, nüüd on kõik muutunud.

Märt Roosna: 20:9. Rakvere läheb selles geimis oma teed.

Märt Roosna: 16:6.

Märt Roosna: 11:4. Ühtäkki lööb Rakvere ka ohtlikku servi. Ju siis mehed suutsid olukorras, kus taganeda enam kuskile polnud, tõsta oma taset.

Märt Roosna: 8:3. Mängupilt on täiesti muutunud! Rakvere mängib kui kulda ja Jekabpils on järsku kipsis. Minu diagnoos on, et see on lätlasi tabanud võidupalavik. Aga mitte ainult: Rakvere on rünnanud ühtäkki 6st 6!

Märt Roosna: 3:1. Rakvere mäng on olnud puntras nagu Karlo Remy Kallendi vahva soeng :) See oli sõbralik nali, soeng on minu meelest tõesti äge. Loodetavasti tekib nüüd see loogika ja voolavus Rakvere mängu.

Märt Roosna: 19:25. Jekabpils juhib 2:0 ja pronksist lahutab neid vaid üks geim. Raske on näha, kuidas Rakvere võiks mängu enda kasuks kallutada.

Märt Roosna: 18:23.

Märt Roosna: 16:20.

Märt Roosna: 11:16. Midagi pole öelda, Jekabpils on värskem, näljasem ja julgem. Nad on praegu üle sisuliselt igas elemendis, Rakvere meeskondlik efektiivsus on -13 ja rünnak 33%. Uusküla on kogunud 6 punkti.

Märt Roosna: Läti fännid teevad kõvasti mürtsu ja ei saagi aru, kumb meeskond tribüünilt rohkem tuge saab.

Märt Roosna: 7:8. Rakvere on nagu ärganud. Endiselt ollakse hädas rünnakute realiseerimisega, siiani on 29 tõstest ära löödud 10. Lulla on platsil tagasi, aga Õunpuu asemel on jätkuvalt Toom.

Märt Roosna: 15:25. Jekabpils juhib 1:0. Märksõnaks serv: Läti klubil see töötas, Rakverel mitte. Toode saatis kaotusseisus platsile noored Mait Toomi ja Karl Maidle, eesmärgiks ilmselt põhimeestele veidi puhkust anda. Uusküla on toonud 4 ja Ennemuist 3 punkti.

Märt Roosna: 13:22.

Märt Roosna: 11:16. Rakvere ei ole suutnud Jekabpilsi serviga survestada ja praegu läheb kõik lätlaste tahtmist mööda. Ennemuist on toonud 3 ja Uusküla (pildil aktsioonis) 2 punkti.

Märt Roosna: Saaremaale on jõudnud ka päris palju lätlasi, mõni on eriti pisike ja eriti sõjaks :)

Märt Roosna: 4:8. Jekabpils on alustanud selgelt agressiivsemalt. Rakvere meestest on silm peas Lullal ja Ennemuistil.

Märt Roosna: Rakvere alustab koosseisus Andris Õunpuu, Martti Keel, Elia Lulla, Tanel Uusküla, Siim Ennemuist, Joonas Popman ja libero Alari Saar. Ja saal on juba pronksimänguks meeldivalt rahvast täis.

Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad ja eriti Rakvere rahvas! Kohe algab Rakvere mäng Jekabpilsiga. Treener Andres Toode ütles, et eesmärk on saada medal, seega tänane võit tähendaks Rakvere jaoks väga palju. Hoiame teid sündmustega kursis iga tehnilise vaheaja järel ja geimide lõppedes.