FOTOD JA VIDEOD | Suurepärane! Eesti koondis võitles vapralt ja toppis Euroopa esitosina naiskonna kotti

Laak tõi 20 punkti (kasutegur +18), Miilen 18 (+9), Liis Kullerkann 10 (+10), Hollas 10 (+9), Nette Peit 9 (-2) ja sidemängija Julija Mõnnakmäe 4 (-1). Protokollis on üks punkt kirjas ka servimas käinud Hanna Pajulal, kui 20-aastase neiu kasutegur oli sellest ühest punktist märksa suurem. Just tema head pallingud aitasid ka viiendas geimis kaotusseisust välja ronida. Äsja Moskva Dünamoga lepingu sõlminud Tšehhi nurgaründaja Helena Havelkova kostitas võõrustajaid 24 punktiga. STATISTIKA

Tegu on ilmselt Eesti võrkpallinaiskonna kõige väärtuslikuma võiduga. Tšehhi tuli 1997. aastal EM-il pronksile ja seejärel on Vana Maailma tšempionaadil püsitud vahemikus 8.-12. Eesti pole siiani kunagi tõsiselt EM-finaalturniiri uksele koputanud.

EM-valikmäng Eesti - Tšehhi

Märt Roosna: http://tv.delfi.ee/uudised/sport/video-kertu-laak-eesti-koondise-ulitahtsast-voidust-me-ei-andnud-lopuni-alla?id=83462517

Märt Roosna: 16:14. Miileni rünnak lõpetab mängu, Eesti on meisterdanud suurüllatuse ja võitnud Tšehhit 3:2!

Märt Roosna: Olemas!

Märt Roosna: 15:14. Miileni rünnak! Eestil kasutada kolmas matšpall. Kas nüüd?

Märt Roosna: 14:14. Holaskova viigistab.

Märt Roosna: Head servid Pajulalt.

Märt Roosna: 14:13. Havelkova auti!

Märt Roosna: 13:13. Miilen viigistab!

Märt Roosna: 12:13. Miilen lõpetab löögiga pika punkti.

Märt Roosna: 11:13. Laak auti.

Märt Roosna: 11:12. Miilen ründab, kuid pall tuleb blokist tagasi ja tabab teda ennast.

Märt Roosna: 11:11. Havelkova blokist auti. Taas algab kõik nullist.

Märt Roosna: 11:10. Havelkova haamerdab palli maha.

Märt Roosna: 11:9. Laak!

Märt Roosna: 10:9. Mõnnakmäe ja Peit ei mõista teineteist, rünnakust ei saa asja ja vastus tuleb kiirelt.

Märt Roosna: 10:8. Tšehhi hanitus jääb maha.

Märt Roosna: 10:7. Laagilt veel üks äss!

Märt Roosna: 9:7. Tšehhi rünnak võrku.

Märt Roosna: 8:7. Teine äss! Nüüd servib ta kahe tšehhitari vahele, kumbki palli ei mängi.

Märt Roosna: 7:7. Laak lööb tänu õnnele ässa - pall keerab võrgutrossist üle ja kukub maha.

Märt Roosna: 6:7. Peit!

Märt Roosna: 5:7. Mlejnkova rünnak.

Märt Roosna: 5:6. Tšehhi serviviga.

Märt Roosna: 4:6. Tšehhile töövõit. Toovad väga raske palli ära, seisavad hästi blokis ja viimaks lööb Peit blokki.

Märt Roosna: 4:5. Taas temalt hea serv ja Mlejnkova lööb palli maha.

Märt Roosna: 4:4. Orvosova äss.

Märt Roosna: 4:3. Tšehhi rünnak.

Märt Roosna: 4:2. Hea serv Miilenilt ja Peit nopib võrgu kohal punkti.

Märt Roosna: 3:2. Peit lükkab osavalt blokist auti!

Märt Roosna: 2:2. Mõnnakmäe tõste jääb madalaks, kuid Hollas suudab selle kuidagi maha lükata.

Märt Roosna: 1:2. Holaskova serviäss.

Märt Roosna: 1:1. Miilen blokki.

Märt Roosna: 1:0. Holaskova eksib rünnakul.

Märt Roosna: Üldiselt tuleb rõhutada, et Eesti võit oleks igal juhul suur üllatus. Tšehhitarid tulid 1997 EM-il pronksile, sealt edasi on EMil oldud kohtadel 8.-12. Meie naiskond pole mitte üksnes kunagi EMile jõudnud, vaid pole kunagi ka tõsiselt selle koha eest võidelnud. Seal on vaks vahet. Aga loodame muidugi, et viies geim keeratakse mingi nipiga veel meie kasuks!

Märt Roosna: 16:25. Tšehhide mängumootor on täistuurid üles võtnud ja seis on viigis 2:2.

Märt Roosna: 16:24.

Märt Roosna: 16:23. Miilen auti.

Märt Roosna: 16:22. Laagil on pikad käed ees ja neist ta palli mööda lüüa ei suuda.

Märt Roosna: 16:21. Hea serv Pajulalt, kuid Havelkova ründelöök lahendab olukorra Tšehhile soodsalt.

Märt Roosna: 16:20. Holaskova serviviga.

Märt Roosna: 15:20. Holaskova äss Nõlvakule ja seegi geim kipub käest libisema.

Märt Roosna: 15:19. Orvosova rünnak.

Märt Roosna: 15:18. Peit blokist auti.

Märt Roosna: 14:17.

Märt Roosna: Ojamets võttis mõtlemisaja.

Märt Roosna: 12:17. Tšehhi blokk jõuab hästi ette ja puhtalt jõuga meie pommitajad neid üle ei mängi.

Märt Roosna: 12:15. Laak blokist auti.

Märt Roosna: 11:15. Havelkova rünnak.

Märt Roosna: 11:14.

Märt Roosna: 10:13. Peit lajatas südame põhjast ja pall jäi maha.

Märt Roosna: 9:13.

Märt Roosna: 9:12.

Märt Roosna: 9:11. Laaki rünnak.

Märt Roosna: 8:11.

Märt Roosna: 7:10.

Märt Roosna: 7:9. Kullerkannult blokk.

Märt Roosna: Kolme geimi statistikast. Eestit on vedanud võrdselt 13 punkti toonud Miilen ja Laak, ka tempod on olnud head - Kullerkann 9, Hollas 8 punkti (sh 5 blokki) - aga Peidil on kirjas vaid kolm silma.

Märt Roosna: 6:9. Laak blokki.

Märt Roosna: 6:8. Peit blokki. Kas Ojamets julgeb teha vahetust või loodab, et Peit peab vastu?

Märt Roosna: 6:6. Väga oluline, et nüüd sai rünnakul lõpuks palli maha Nette Peit. Siiani oli tal õnnestumiste saldo 19-st 3.

Märt Roosna: 5:5. Hollaselt veel üks punkt.

Märt Roosna: 3:5. Mõnnakmäelt ilus liigutus: suunab ühe käega palli Hollasele, kes selle ka maha lööb.

Märt Roosna: 2:5. Miilen hädas servivastuvõtul.

Märt Roosna: 2:3.

Märt Roosna: 0:2.

Märt Roosna: 24:26. Miilen lööb blokki ja geim Tšehhile. Eesti siiski peal 2:1.

Märt Roosna: 24:25. Nõlvak luges mängu valesti ja lase servil sisse kukkuda.

Märt Roosna: 24:24. Holaskova lööb blokist auti.

Märt Roosna: 24:23. Kullerkann lööb palli maha ja meil on kasutada matšpall!

Märt Roosna: 23:23. Mlejnkova blokk Kullerkannule.

Märt Roosna: 23:22. Havelkova toksab kenasti bloki taha maha.

Märt Roosna: 23:21. Kullerkann blokist auti ja suurüllatus on õhus...

Märt Roosna: 22:21. Tšehhi rünnak.

Märt Roosna: 22:20. Mõnnakmäelt veel üks blokk! Super!

Märt Roosna: 21:20. Mõnnakmäe blokk!

Märt Roosna: 20:20. Nette Peit ei julge üldse enam tugevasti lüüa, õnneks teevad Tšehhid rünnakul vea.

Märt Roosna: 19:20. Laak blokist auti.

Märt Roosna: 18:20.

Märt Roosna: 18:19. Ai-ai! Nüüd oli mitut puhku meil pall lüüa, aga asi päädis sellega, et lõpuks kukkus nahkkera läbi Mõnnakmäe käte.

Märt Roosna: 18:18. Mõnnakmäe ebapuhas tõste.

Märt Roosna: 18:17. Havelkova lööb palli läbi Kullerkannu kätest punktiks.

Märt Roosna: 18:16. Nette Peit paneb ka bloki!

Märt Roosna: 17:16. Hollas paneb väga olulise bloki!

Märt Roosna: 16:16.

Märt Roosna: 16:15. Tšehhi rünnak auti.

Märt Roosna: 15:15. Mlejnkova auti.

Märt Roosna: 14:15. Mõnnakmäe serviviga.

Märt Roosna: 14:14. Miilen blokist auti.

Märt Roosna: 13:13. Miilenilt tark nõrk löök bloki taha.

Märt Roosna: 12:13. Miileni pommlöök tuuakse üles ja kahjuks pole Eesti järgmiseks olukorraks enam valmis.

Märt Roosna: 12:12. Holaskova keskelt.

Märt Roosna: 12:11.

Märt Roosna: 11:10.

Märt Roosna: 8:9. Peit on rünnakul jätkuvalt raskustes.

Märt Roosna: 7:7.

Märt Roosna: 6:6. Laak viigistab ja naised platsil rokivad mõnuga.

Märt Roosna: 5:6. Veel üks hea serv Mõnnakmäelt ja Hollas särab blokis.

Märt Roosna: 4:6. Miilen lööb elegantselt blokist mööda. Ja Laak lisab seejärel rünnakupunkti.

Märt Roosna: 2:5.

Märt Roosna: 1:4. Laak aitab punnseisust välja.

Märt Roosna: 0:4. Õnnetu algus geimile. Peidi rünnak maha ei jäänud, Kullerkann sai blokist tulnud palliga ise pihta.

Märt Roosna: 0:2. Geim algab Nette Peidi vastuvõtu ja rünnakuveaga.

Märt Roosna: Miilen on toonud 8, Kullerkann, Hollas ja Laak kõik võrdselt 7 silma. Kõvasti on iseendaga võitlemist Nette Peidil, kel kirjas 3 punkti ja plussmiinus on -6. Plusspoolel on servid, Kullekannu järel on ta eestlannadest kõige rohkem pallinud.

Ants: Poisid võiks tüdrukute käest serve õppida: palju ilusaid.

Märt Roosna: Kui esimese geimi järel rääkisime äratuskellast, siis nüüd signaalid juba üürgavad tugevatele vastastele. Nende jaoks oleks 24 riigiga EMilt eemale jäämine üsna katastroofiline. Mullu said nad EM-il 12. koha.

Märt Roosna: 26:24. Hollase blokk! Eesti juhib 2:0!

Märt Roosna: 25:24. Mlejnkova lööb auti.

Märt Roosna: 24:24. Kullerkann viigistab! Geimpall kaitstud.

Märt Roosna: 23:24. Orvosova toob serviga punkti.

Märt Roosna: 23:23. Nette Peit eksib servil.

Märt Roosna: 23:22. Laak!

Märt Roosna: 22:22. Eesti mängib hästi blokis ja kaitses, paraku Miileni kontrarünnak lendab kolmesesse blokki.

Märt Roosna: 22:21. Laagilt äss!

Märt Roosna: 21:21. Havelkova serviviga.

Märt Roosna: Kullerkannu asemele tuleb Eliisa Peit.

Märt Roosna: 20:21. Serv käes, Mõnnakmäe annab temposse, kuid Kullerkann tabab blokki.

Märt Roosna: 20:20. 188-sentimeetrine Havelkova jõuga maha. Ja siis põrutab serviässa otsa. Algavad mängumee... Mängunaiste punktid.

Märt Roosna: 20:18. Tšehhi serviviga.

Märt Roosna: 19:18. Miileni serviviga.

Märt Roosna: 19:17. Mõnnakmäe tõste ebaõnnestub ja kohati pole otsused parimad, õnneks on segadust ka vastaste poolel ja Tšehhid ründavad auti.

Märt Roosna: 18:17. Hollas saab rünnakule käed ette, kuid pall kukub siiski meie poolele.

Märt Roosna: 18:16. Mlejnkova auti.

Märt Roosna: 17:16. Laak auti ja juba ongi Tšehhi vahe minimaalseks mänginud.

Märt Roosna: 17:15. Nette Peit tagaliinist blokki.

Märt Roosna: 17:13. Kullerkannult serviäss! No tema pallingutest näevad Tšehhi piigad kaotuse korral küll õudusunenägusid. Aga selleni on jätkuvalt pikk tee.

Märt Roosna: 16:13. Miilen lahendab kõrge tõste kahese bloki vastu.

Märt Roosna: 15:13.

Märt Roosna: 14:13. Orvosova äss teeb vahe minimaalseks. Tšehhi on oma taset kõvasti tõstnud.

Märt Roosna: 14:12.

Märt Roosna: 14:10. Laak toob väga vajaliku punkti.

Märt Roosna: 13:10. Tšehhi on servil juurde pannud ja olema paaril puhul hätta jäänud.

Märt Roosna: 13:9.

Märt Roosna: 12:8. Havelkova vajutab tugevat servi nagu mõni mees.

Märt Roosna: 12:6. Hollaselt äss ja Eesti naised on väga enesekindlad ja võitluslikud.

Märt Roosna: 11:6.

Märt Roosna: 10:5. Miilen lööb tugeva pallingu... sisse!

Märt Roosna: Vahepeal on Soome võitnud Rootsit 3:0 (14, 25, 19) ja jätkab meie grupis täisedu ehk nelja võiduga.

Märt Roosna: 8:4. Miilen paneb kinni väleda temporündaja Sturškova, kes avageimis viis punkti tõi.

Märt Roosna: 6:3.

Märt Roosna: 5:2. Ka teise geimi alguses on tšehhitarid hädas Kullerkannu servidega ja Eesti on pääsenud ette.

Märt Roosna: Huvitav, et avageimis oli Tšehhi vastuvõtt parem (41% vs 31%), aga rünnakusse see ei kandunud sugugi (27% vs 48%). Neli punkti tõid esimeses geimis Miilen ja Kullerkann.

Märt Roosna: 0:2.

Märt Roosna: Naistel täismaja toetajaid Kalevi spordihallis pole, aga kohal on piisavalt inimesi, kes raatsivad ka häält teha. Tore, et naisi pole unustatud!

Märt Roosna: 25:15. Eesti blokk peab ja avageim meile! Kui Tšehhi tõesti meid alahindas, siis nüüd on äratuskell küll tirisenud ja kindlasti läheb ka nende poolt vihaseks andmiseks. Tore algus mängule, soosikult on geim juba kätte saadud.

Märt Roosna: 24:15. Tšehhi rünnak blokist auti.

Märt Roosna: 24:14. Hanna Pajula tuleb servima ja... lööb ässa!

Märt Roosna: 23:14. Mõnnakmäelt riskantne tõste selja taha ja Kullerkann hanitab palli maha.

Märt Roosna: 22:14.

Märt Roosna: 22:13.

Märt Roosna: 20:13. Punktid Miilenilt ja Kullerkannult.

Märt Roosna: 18:13.

Märt Roosna: 17:12. Nette Peit teeb vastuvõtul kaks viga järjest - esmalt jätab pallingu vastu võtmata, siis lendab see ta kätest auti. Aga kuna Anu Ennok on seljaprobleemiga audis, siis pole sellele kohale eriti kedagi kogenut ka Ojametsal pingilt võtta. Peab hakkama saama!

Märt Roosna: 17:10.

Märt Roosna: 16:9. Laagi äss! Planeeriv serv kukkus kohe üle võrgu jõudes kivina alla.

Märt Roosna: 14:9. Struškova lööb kaks korda järjest palli maha.

Märt Roosna: 14:7. Hollaselt äss!

Märt Roosna: 13:7. Laagi rünnak ja Tšehhi soe pall.

Märt Roosna: 11:7.

Märt Roosna: 11:5. Hollase blokk! Kas Tšehhi tuli pärast äsjast kindlat võitu veidi mütsiga lööma?

Märt Roosna: 10:4. Vastased eksivad esmalt servil, siis rünnakul.

Märt Roosna: 8:4. Tšehhi on löönud kaks ässa järjest.

Märt Roosna: 8:2. Kullerkannu servide ajal tehti korralik spurt.

Märt Roosna: 6:1. Väga võitluslik ja otsustav algus Eesti poolt. Tundub, et eelmine kindel kaotus ei anna rahu ja naised tahavad täna tõestada, et suudavad paremini.

Märt Roosna: 5:1. Laagi rünnaku järel juba neljapunktine vahe.

Märt Roosna: 3:1. Eestile, Kullerkann säras blokis.

Märt Roosna: 1:0. Sidemängija Mõnnakmäe viib Eesti ette.

Märt Roosna: Eesti alustab koosseisus Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Nette Peit, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Eliise Hollas ning libero Kristi Nõlvak.

Märt Roosna: Tere, head võrkpallihuvilised! Eesti koondise mäng Tšehhiga on algamas. Naised teevad sooja, pealtvaatajaid koguneb. Meie naiste võit oleks täna suur üllatus ja samas ka ülioluline alagrupi järjestust silmas pidades. Aga nagu ütles treener Andrei Ojamets: eelkõige tahaks näha head ja võitluslikku mängu.