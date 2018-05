FOTOD JA VIDEOD| Eesti nuhtles EM-il neljanda koha saanud Belgiat. Teppan imelisest rünnakust: meil ongi ilged loomad platsil!

Võistkonna aitas teises geimis heade servidega reele tagasi kapten Julija Mõnnakmäe. Hästi sekkus vahetusest Nette Peit, suurepäraselt tegutses rünnakul ta õde Eliisa Peit, kes lõi 18 tõstest punktiks 11 (61%). Eliisa Peit kogus 14, Nette Peit 12, Anu Ennok 13 ja Liis Kullerkann 12 punkti. STATISTIKA

Naistele meeldis meeskonnaga samal päeval mängimine. „Väga lahe! Viiendaks geimis oli juba päris palju rahvast kohal. Tore, meestega koos mängimine toob naiste mängule ka publikut juurde,” rõõmustas Laak. Laupäeval minnakse Rakveres vastamisi Rootsiga, kes avavoorus ei loovutanud Šveitsile geimigi. Võtmekohtumiseks on aga 3. juunil võõrsil toimuv korduskohtumine Šveitsiga. Euroopa Hõbeliiga võitja tõuseb järgmiseks hooajaks Kuldliigasse.

Euroopa liiga: Eesti - Belgia Märt Roosna: 25:17. Kollo lööb matšpalli maha! Eesti on võitnud Belgiat 3:1 ja jätkab Euroopa Kuldliigas täiseduga. Tõesti oli hea mäng täna, milline rünnak! Märt Roosna: 24:17. Imeline kaitsemäng Toobalilt ja Teppan lööb ära. Märt Roosna: 23:17. Tammemaa ja Teppani blokk peab. Märt Roosna: 22:17. Cox auti. Märt Roosna: 21:17. Teppani löök võtab veidi pingeid maha. Märt Roosna: 20:17. Oi! Nüüd ei taibanud Tammemaa, et peab ise palli päästma ja sööstis temporünnakule... paraku oli Toobal kaitsetuhinas paigast liikunud. Märt Roosna: 20:16. Venno jätab servi vastu võtmata. Ega ometi seda geimi käest anta? Märt Roosna: 20:15. Märt Roosna: Belgia ründas auti, aga kuna kohtunikud ei näinud, kas oli puude või mitte, anti uus pall. Eesti abikohtunikud tunnistasid peakohtunikule ausalt: me ei näinud. Märt Roosna: 20:14. Teppani rünnak. Märt Roosna: 19:14. Aganits! Temagi kohta tuleb täna vaid kiidusõnu öelda. Märt Roosna: 18:14. Klinkenbergi rünnak. Märt Roosna: 18:13. Teppan teeb servivea, õnneks eksivad ka belglased. Märt Roosna: 17:12. Aganitsa kaapelöök jääb maha. Märt Roosna: 17:12. Aganitsa kaapelöök jääb maha. Märt Roosna: 16:12. Märt Roosna: 16:11. Grobelny serviviga. Märt Roosna: 15:11. Venno lööb pallingu auti. Märt Roosna: 15:10. Teppan lööb ära ja teeb oma möirakaru nägu, et kaaslasi sütitada. Märt Roosna: 14:10. Täht lööb ja 2000 inimest Rakvere saalis rõkkab. Märt Roosna: 13:10. Belgia rünnak ebaõnnestub. Märt Roosna: 12:10. Teppanilt punktilöök, aga punkti peaks kaitsetöö eest saama ka Rikberg. Märt Roosna: 11:10. Tammemaa hani. Märt Roosna: 10:10. Belgia sidemängija välkhani. Märt Roosna: 10:9. Venno! Märt Roosna: 9:9. Aga selle jutu peale lajatab Teppan ka kohe palli maha! Märt Roosna: 8:9. Teppan blokki. Tema rünnaku efektiivsus on langenud. Kolme geimi järel oli rünnak 47%, Tähel ja Vennol 71%. Märt Roosna: 8:8. Grobelny viigistab. Märt Roosna: 8:7. Venno löök. Märt Roosna: 7:7. Nüüd lüüakse Venno ja Rikbergi vahele äss, kumbki ei liiguta. Märt Roosna: 7:6. Belgia rünnak jääb õnnega pooleks maha. Märt Roosna: 7:5. Aganits! Märt Roosna: 6:5. Rikberg ei saa vastaste hanitust kätte. Märt Roosna: 6:4. Märt Roosna: 6:3. Toobali-Aganitsa blokk peab! Märt Roosna: 5:3. Aganits jälle blokis! Märt Roosna: 4:3. Belgia rünnak. Märt Roosna: 4:2 Venno! Märt Roosna: 3:2. Belgia rünnakuviga. Märt Roosna: 2:2. Aganits paneb nüüd bloki. Väga ei valeta, kui ütlen et küünarnukiga. Märt Roosna: 1:2. Grobelny serviviga. Märt Roosna: 0:2. Grobelnylt superserv. Märt Roosna: 0:1. Märt Roosna: 27:29. Coxilt veel üks hea serv, Venno tõste läheb liiga külje peale ja Täht... lööb palli võrgu alt läbi. Ent pole hullu, Eesti juhib jätkuvalt 2:1. Märt Roosna: 27:28. Cox vajutab oma vasaku käega serviässa ristnurka. Belgia geimpall... Märt Roosna: 27:27. Teppani serviviga. Märt Roosna: 27:26. Pardon eksib servil. Neljas matšpall... Märt Roosna: 26:26. Cox viigistab. Märt Roosna: 26:25. Täht blokist auti! Kolmas matšpall... Märt Roosna: 25:25. Belgia hanitus. Märt Roosna: 25:24. Tammemaa keskelt! Teine matšpall... Märt Roosna: 24:24. Toobal eksib servil. Märt Roosna: 24:23. Grobelny lööb vastu antenni. Märt Roosna: 23:23. Venno viigistab! No kelle närvid peavad vastu? Märt Roosna: 22:23. Grobelny rünnak. Märt Roosna: 22:22. Tamme tuleb servima ja panebki kõva pommi. Tammemaa löök jääb maha. Märt Roosna: 21:22. Aganitsa välkkiire hanitus. Märt Roosna: 20:22. Tähe servipomm takerdub võrgus. Märt Roosna: 20:21. Coxi serviviga. Kas suudame selle geimi ära võtta? Venno tuleb tagasi Kollo asemel. Märt Roosna: 19:21. Coxi rünnak. Märt Roosna: 19:20. Täht blokist auti. Belglased vaidlevad. Märt Roosna: 18:20. Belgia temporünnak. Märt Roosna: Kollo tuli Venno asemele. Märt Roosna: 18:19. Tammemaa! Märt Roosna: 17:19. Vaieldav olukord. Aga kohtunik näitab, et pall lendas Tammemaa blokist auti. Märt Roosna: 17:18. Ja nüüd lööb sünnipäevalaps Venno võrgutripsust ässa! Märt Roosna: 16:18. Ja nagu valatult: Venno serv lendab meie poolele tagasi ja Tammemaa ei mõtle pikalt. Märt Roosna: 15:18. Belgia serviviga. Nüüd oleks vaja mõnd minibreiki servi või bloki või kaitse näol. Märt Roosna: 14:18. Märt Roosna: 14:17. Märt Roosna: 13:17. Grobelny blokist auti. Märt Roosna: 13:16. Täht tagaliinist. Märt Roosna: 12:16. Tähe serviviga. Märt Roosna: 12:15. Tammemaa keskelt. Märt Roosna: 11:15. Klinkenberg blokist auti. Märt Roosna: 11:14. Täht leiab kolmeses blokis pilu. Märt Roosna: 10:14. Venno lööb auti. Märt Roosna: 10:13. Venno sai pallile käed alla, aga polnud jätkajat. Märt Roosna: 10:12. Grobelny serviviga. Märt Roosna: 9:12. Belgia rünnak. Märt Roosna: 9:11. Belgia serviviga. Märt Roosna: 8:11. Märt Roosna: 8:10. Grobelny on hästi sisse tulnud, jälle lööb ära. Märt Roosna: 8:9. Klinkenbergi rünnak. Märt Roosna: 8:8. Teppan raiub blokist auti ja seis on viigis. Märt Roosna: 7:8. Belglased eksivad ja vahe sulab. Märt Roosna: Kahe geimi järel on Eesti rünnak koguni 64%. Venno ja Täht on 10 ja Teppan 9 punkti peal. Märt Roosna: 5:8. Märt Roosna: 5:7. Aganits ründab. Märt Roosna: 4:7. Tähe serviviga. Märt Roosna: 4:6. Märt Roosna: 3:6. Van de Velde rünnak. Beglased on teinud mängu jooksul mitmeid vahetusi. Märt Roosna: 3:5. Teppan! Märt Roosna: 2:5. Rikberg ei saa Pardoni servi kätte. Märt Roosna: 2:4. Tammemaa serviviga. Märt Roosna: 2:3. Grobelny serviviga. Märt Roosna: 1:3. Superkaitse Toobalilt, kuid punkt siiski Belgiale. Märt Roosna: 1:2. Venno rünnak. Märt Roosna: 0:2. Venno ei saa servi kätte. Märt Roosna: 0:1. Märt Roosna: Edukalt on jätkamas Läti koondise eesotsas Avo Keel, Euroopa Hõbeliigas alistati Makedoonia 3:0 (17, 16, 19). Märt Roosna: 24:20. Nüüd ei taba Tammemaa palli õigesti ja see lenda auti. Märt Roosna: 25:20. Venno löök lõpetab geimi. Eesti juhib 2:0 ja mängupilt on tõesti väga hea. Märt Roosna: 24:19. Belgia järjekordne serviviga. Aga mis neil üle jääb - tuleb serviga riskida. Märt Roosna: 23:19. Klinkenbergi rünnak. Märt Roosna: Rauno Tamme tuleb Aganitsa asemele servima. Märt Roosna: 23:18. Täht! Märt Roosna: 22:18. Klinkenberg blokist auti. Märt Roosna: 22:17. Aganits "viskab" palli maha ja belglased ei saa arugi, mis juhtus. Märt Roosna: 21:17. Teppani serviviga. Märt Roosna: 21:16. Tugev serv, Vennolt ideaalne vastuvõtt ja Aganits lööb palli maha. Märt Roosna: 20:16. Tammemaa serviviga. Märt Roosna: 20:15. Coxi serviviga. Märt Roosna: 19:15. Belgia rünnak. Märt Roosna: Täna 28-aastaseks saanud Venno on valmistamas endale suurepärast sünnipäevakinki. Märt Roosna: 19:14. Teppan lollitab blokeerijad ära, kui löömise asemel hanitab. Märt Roosna: 18:14. Belgia serviviga. Märt Roosna: 17:14. Grobelny rünnak. Märt Roosna: 17:13. Venno lööb kolmesest blokist auti. Märt Roosna: 16:13. Teppani rünnakuviga. Märt Roosna: 16:12. Märt Roosna: 16:11. Teppani rünnak. Märt Roosna: 15:11. Belgia temporünnak. Märt Roosna: 15:10. Teppan! Märt Roosna: 14:10. Klinkenbergi rünnak. Märt Roosna: 14:9. Venno hanitus jääb maha ja mehe näol on naeratus. Märt Roosna: 13:9. Tammemaa serviviga. Märt Roosna: 13:8. Tõesti ilus vaadata: Toobal tõstab võrgu tühjaks ja Venno lajatab. Märt Roosna: 12:8. Coxi serviviga. Märt Roosna: 11:8. Belgia rünnak. Märt Roosna: 11:7. Märt Roosna: 10:7. Coxi rünnak. Märt Roosna: 10:6. Klinkenberg eksib servil. Märt Roosna: 9:6. Aganitsa serviviga. Märt Roosna: 9:5. Vaimustav! Täht põrutas nüüd jõuga läbi bloki. Eesti lahendab raskeid palle oivaliselt. Märt Roosna: 8:5. Märt Roosna: 8:4. Tähelt äss. Märt Roosna: Avageimis oli siis Eesti rünnak 60%, Belgial 30%. Venno tõi 6, Täht 5 ja Teppan 4 punkti. Märt Roosna: 6:4. Belgia rünnak. Märt Roosna: 6:3. Teppanilt servipomm, mis rändab tribüünile belglase käest. Märt Roosna: 5:3. Rousseaux' serviviga. Märt Roosna: 4:3. Aganits eksib palli üle mängides. Märt Roosna: 4:2. Tähelt vaimustav tark löök diagonaali. Märt Roosna: 3:2. Vennolt hea serv, kuid Rikberg hindas veidi valesti ja jättis meie poolele täpselt joonele kukkunud palli võtmata. Märt Roosna: 3:1. Venno number kuuelt ja üle bloki. Märt Roosna: 2:1. Belgia serviviga. Märt Roosna: 1:1. Märt Roosna: 1:0. Tammemaa rünnak. Märt Roosna: 25:16. Teppan lõpetab geimi. Ja milline geim see oli! Eesti tegi Belgiaga, mis ise tahtis. Nii hoida! Märt Roosna: 24:16. Venno löök. Märt Roosna: 23:16. Märt Roosna: 23:15. Venno ei löö, vaid sokutab palli kuidagi võrgu ja bloki vahele. Märt Roosna: 22:15. Märt Roosna: 22:14. Milline punkt! Klinkenberg lööb neli korda järjest Toobali blokki ja viimane kord kukub pall Belgia poolele maha. Vanameister on kõva! Märt Roosna: 21:14. Aganits keskelt. Märt Roosna: 20:14. Rousseaux. Märt Roosna: 20:13. Midagi sellist oleks nagu täna juba näinud: Tähe pommserv, Venno nopib kerge punkti. Märt Roosna: 19:13. Täht! Märt Roosna: 18:13. Teppani serviviga. Märt Roosna: 18:12. Van Walle auti. Märt Roosna: 17:12. Rikberg söödab ja Teppan lööb. Nagu Tartu Bigbanki kokkutulek! Märt Roosna: 16:12. Coxi hanitus. Märt Roosna: 16:11. Täht blokist auti. Märt Roosna: 15:11. Venno teeb servivea. Märt Roosna: 15:10. Belgia rünnak auti. Märt Roosna: 14:10. Klinkenbergi serviviga. Märt Roosna: 13:10. Märt Roosna: 13:9. Rousseaux' rünnak. Märt Roosna: 13:8. Venno löök jääb maha, ehkki belglased võitlevad nagu hullud. Märt Roosna: 12:8. Belgia rünnak. Märt Roosna: 12:7. Teppan! Märt Roosna: 11:7. Tähe serviviga. Seoses Venno ja Teppani mõlema platsil olemisega on Eestil rohkem riskeeriva servi lööjaid. Ehk: Eesti serv võib olla tappev, aga paratamatult on ka rohkem vigu. Märt Roosna: 11:6. Tähelt pommserv, Vennolt punktilöök. Märt Roosna: 10:6. Rousseaux serv auti. Märt Roosna: 9:6. Teppan auti. Märt Roosna: 9:5. Belgia rünnak. Märt Roosna: 9:4. Aganitsa blokk! Ilusat mängu näitab Eesti praegu. Märt Roosna: 8:4. Teppan saab kirja ässa. Märt Roosna: 7:4. Kombinatsioon "vahelt" ja Aganits lajatab palli maha. Märt Roosna: 6:4. Rousseaux' rünnak. Märt Roosna: 6:3. Klinkenbergi rünnak. Märt Roosna: 6:2. Belgia rünnakuviga. Märt Roosna: 5:2. Tähe rünnak. Märt Roosna: 4:2. Tähe blokk! Märt Roosna: 3:2. Hea blokipidurdus Aganitsalt, Venno raiub palli number kuuelt maha. Märt Roosna: 2:2. Pardon astub servides joonele. Märt Roosna: 1:2. Venno serviviga. Märt Roosna: 1:1. Tähe ründelöök oli nii võimas, et paiskas mul siin joogipudeli ümber :) Märt Roosna: 0:1. Vennolt halb vastuvõtt ja seejärel pannakse ta löögile blokk ette. Märt Roosna: Eesti koosseis: Kert Toobal, Oliver Venno, Robert Täht, Renee Teppan, Timo Tammemaa, Andri Aganits ja liberod Silver Maar ja Rait Rikberg. Venno on seega taas nurgas. Märt Roosna: Rakveres spordihallis on täismaja. Märt Roosna: Mulluse põhikoosseisuga võrreldes on Belgial puudu nende tähtmängija Sam Deroo, kaks tempomeest ja diagonaal. Samas MM-valiksarjas ei kukutanud meid nende põhidiagonaal, vaid Gert van Walle. Ja tema on täna kenasti platsis. Märt Roosna: Meeste mäng on algamas. Näis, kuidas tänane sünnipäevalaps Oliver Venno Belgia vastu nurgaründaja kohal hakkama saab. Märt Roosna: 15:12. Kuid nüüd paneb Laak põnevale mängule kuldse punkti! Eesti võttis raske 3:2 võidu ja jätkab Euroopa liigas täiseduga. Märt Roosna: 14:12. Laagi löök maha ei jää, küll aga Künzleri oma. Märt Roosna: 14:11. Nette Peit võrku ja Ojamets võtab aja maha. No oskavad need naised närvidega mängida! Märt Roosna: 14:10. Jälle see Künzler. Märt Roosna: 14:9. Märt Roosna: 14:8. Märt Roosna: 13:8. Eliisa Peit! Oli see nüüd halb tabamus või osav hanitus, aga pall on maas. Märt Roosna: 12:8. Märt Roosna: 11:7. Nette Peit tagaliinist! Hea lahendus Mõnnakmäelt. Märt Roosna: 10:7. Künzleri rünnak ja seis muutub kriitiliseks. Märt Roosna: 10:6. Peit ei saa servi kätte. Märt Roosna: 10:5. Künzler nurgast. Märt Roosna: 10:4. Mõnnakmäe osav hanitus. Märt Roosna: 9:4. Servima toodud Hanna Pajula eksis. Märt Roosna: 9:3. Aga nüüd korvab ta selle blokiga! Märt Roosna: 8:3. Ennok blokki. Märt Roosna: 8:2. Nette Peidi planeeriv serv kukub kui mõõdetult sisse! Märt Roosna: 7:2. Jälle tõeline maratonpunkt, lõpuks lööb Ennok blokist auti. Märt Roosna: 6:2. Veel kord Kullerkann. Märt Roosna: 5:2. Kullerkann keskelt. Märt Roosna: 4:2. Märt Roosna: 4:1. Märt Roosna: 3:0. Künzler lööb auti. Märt Roosna: 2:0. Laagilt rünnak, seejärel Kullerkannult blokk. Märt Roosna: 25:18. Seis viigis 2:2 ja viies geim tulebki! Märt Roosna: 23:17. Lõpuks jääb Laagi löök maha. Märt Roosna: 22:16. Edu uinutas, Ojamets võtab aja maha. Märt Roosna: 22:14. Märt Roosna: 21:13. Šveitsi rünnakuviga. Märt Roosna: 19:13. Märt Roosna: 19:11. Kullekann lööb serviässa. Märt Roosna: 18:11. Märt Roosna: 17:10. Laagi püss paugub kaunilt. Märt Roosna: 15:9. Märt Roosna: 14:9. Ja seda ta teebki! Märt Roosna: 13:9. Veel üks äss Laagilt! Nii hoida! Märt Roosna: 12:9. Märt Roosna: 11:9. Ja Laagilt salakaval serviäss otsa! Märt Roosna: 10:9. Ennoki löök lõpetab maratonpunkti. Märt Roosna: 7:8. Märt Roosna: 6:6. Laagilt juba kuues blokk selles mängus! Märt Roosna: 4:6. Nõlvak on olnud kõva servitule all ja ega tal väga kerge pole olnud. Servi vastuvõtul oleme alla jäänud Šveitsile. Nüüdki lendab pall tema puutest treener Ojametsa suunas. Märt Roosna: 4:3. Mõnnakmäelt äss ja Eesti juhib. Märt Roosna: 24:26. Põnev pallivahetus lõppeb eestlannade eksimusega. Šveits juhib 2:1. Märt Roosna: 24:25. Künzleri löök ei jää maha, kuid Laak eksib kontrapallil. Märt Roosna: 24:24. Laak ei värista kätt! Pall on maas! Märt Roosna: 23:24. Künzler lööb blokist auti. Märt Roosna: 23:23. Künzler viigistab. Märt Roosna: 23:22. Aga vastased on viisakad ja teevad sama. Märt Roosna: 22:22. Ai-ai! Nüüd võttis pall Ennoki servil veidi "tuule alla" ja lendas auti. Märt Roosna: 22:21. Šveitsi rünnakuviga. Milline pööre! Märt Roosna: 21:21. Ja nüüd kostitab pikalt servijoone taga olnud Ennok vastaseid ässaga! Märt Roosna: 20:21. Laagi rünnak! Märt Roosna: 19:21. Nüüd sulustab Eliisa Peit! Õed möllavad võrgu all! Märt Roosna: 18:21. Nette Peidi sooloblokk! Märt Roosna: 17:21. Märt Roosna: 16:20. Aga Mõnnakmäe tegi servivea. Kas jälle ei näe me põnevat lõppmängu? Märt Roosna: 16:19. Eliisa Peiti rünnak. Märt Roosna: 14:18. Nüüd ei saada Künzleri servi kätte. See 188-sentimeetrine mängija on meile paksu pahandust valmistanud, juba kahe geimigi oli ta 9 punkti toonud. Märt Roosna: 14:17. Märt Roosna: 14:15. Nette Peit lööb serviässa. Märt Roosna: 12:15. Märt Roosna: 12:13. Märt Roosna: 9:13. Väga halb viga, Laak ja Kullerkann põrkasid võrgu all kokku ja lihtne löök ebaõnnestus. Märt Roosna: 8:12. Serviviga Ennokilt ja rünnakuviga Laagilt. Märt Roosna: 8:9. Laagi blokk! Märt Roosna: 6:9. Tõeliselt pika pallivahetuse lõpetab Laagi edukas löök. Märt Roosna: 3:8. Märt Roosna: 2:6. Märt Roosna: Kahe geimi järel oli Laak ja Eliisa Peit toonud 8 punkti, Kullerkann 6, Ennok 5 ja vahetusest sekkunud Nette Peit 4. Märt Roosna: 0:3. Märt Roosna: 25:17. Seis viigis 1:1 ja Eesti on oma mängu leidnud. Loodetavasti ei kao see kohe järgmise geimi alguses ära, vaid püsib kohtumise lõpuni. Märt Roosna: 23:16. Märt Roosna: 21:16. Šveits teeb järjest vea servil ja rünnakul. Märt Roosna: 19:16. Märt Roosna: 18:14. Ennoki rünnak. Ilus kaitsemäng Eesti poolt, tundub, et enesekindlus on lõpuks ometi leitud ja naised suudavad näidata oma tegelikku taset. Märt Roosna: 16:14. Veel üks blokk! Edu aluseks on olnud Mõnnakmäe servid. Märt Roosna: 15:14. Hea töö! Kaks rünnakut järjest Eliisa Peidilt, siis lisaks blokk temalt ja Laagilt ja olemegi ees! Märt Roosna: 12:14. Märt Roosna: 10:13. Wassner lööb kolmanda ässa järjest. Märt Roosna: 10:12. No kuidagi ei saada Wassneri serve kätte! Märt Roosna: 10:10. Märt Roosna: 10:8. Nette Peit ründab blokist auti. Märt Roosna: 8:6. Märt Roosna: 6:5. Ennoki serv tuleb otse tagasi ja Eliisa Peit lööb ära. Märt Roosna: 4:4. Märt Roosna: 1:1. Eestil on algkoosseisuga võrreldes paar muudatust, Miilenit asendab Nette Peit, Nõlvakut asendab kaitsefaasis jätkuvalt Marje Rosenblatt. Märt Roosna: 21:25. Geimi lõpetas Kullerkannu serviviga. Šveits juhib 1:0, aga lohutuseks võin öelda, et Eestil on väga palju juurde panna. Märt Roosna: 21:24. Märt Roosna: 20:23. Moor toksab ja pall on maas. Märt Roosna: 19:23. Märt Roosna: 17:23. Asi logiseb igalt poolt. Märt Roosna: 17:22. Jälle ei saada Šveitsi servi kätte. Märt Roosna: Lisaks on tulnud ka Kristel Moor. Märt Roosna: 17:20. Platsile vahetatud Kaisa Bahmatsev alustab ässaga. Märt Roosna: 15:20. Kuidagi ei suudeta Šveitsi rünnakuid pidurdada. Märt Roosna: 13:18. Miileni asemel tuleb Nette Peit. Märt Roosna: 12:16. Aga ei, Šveits teeb vahe sisse tagasi. Märt Roosna: 12:13. Head servid Mõnnakmäelt, punktid Peidilt ja Miilenilt ning vahe on minimaalne. Märt Roosna: 10:13. Märt Roosna: 8:11. Ennokilt serviäss. Märt Roosna: 6:10. Eesti on krambis, ei saa planeerivat servi kätte. Loodetavasti tõmbas Kullerkannu pommlöök võistkonna käima. Märt Roosna: 4:8. Märt Roosna: 3:4. Mäng on alanud mõlemalt poolt lihtsate vigadega. Eesti koosseis: Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Anu Ennok, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Eliisa Peit ning libero Kristi Nõlvak. Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! Kohtumine Eesti ja Šveitsi naiskondade vahel on kohe algamas. Hoiame olulisel mängul silma peal ja hoiame teid kursis.

Belgia on peatreener Gheorghe Crețu sõnul võrreldes Slovakkiaga teisest klassist meeskond, kuigi neil on mitmeid puudujaid nagu Sam Deroo. „Neil on piisavalt kvaliteeti ka suuremate tähtede puudumisel ja Slovakkiast on Belgia klassi võrra kõrgem. Ka neil noortel, kes koondisekutse on saanud, on selja taga väga edukad klubihooajad tugevates liigades ja mäng tuleb kahtlemata väga võitluslik,“ sõnas Crețu ja kutsus võrkpallifänne Rakverre kaasa elama. „Koduseinad on ülimalt olulised ja ma väga loodan, et inimesed leiavad tee Rakvere saali, et meile kaasa elada. See on esimene kodumäng ja usun, et fännid tahavad poisse üle pika aja taas väljakul näha,“ lisas peatreener.

Euroopa tippu kuuluv Belgia oli avakohtumises 3:1 parem Rootsist. Sel aastal Belgia koondise ohjad üle võtnud itaallasest peatreener Andrea Anastasi lükkab favoriidikoorma Eesti õlule.