Võrkpall Selver vs Pärnu karikas

Pärnu Võrkpalliklubi meeskond krooniti tasavägises finaalis Tallinna Selveriga Eesti karikavõitjaks. Pinget ja intriigi jagus viie geimi jagu ning otsustavas geimis jäi Pärnu tahtmine peale numbritega 15:12.

Kogu mäng Pärnule 3:2 (20:25, 25:21, 25:21, 22:25, 15:12).

Võitjatele tõi parimana 19 punkti lätlane Edvarts Buivids, Taavet Leppik lisas 14 punkti. Leppik vormistas pommlöögiga ka Pärnu võidu. Selveri poolel oli 24 punktiga edukaim Lincoln Williams.

Intervjuu Pärnu VK peatreeneri Avo Keelega:

Intervjuu Selveri peatreeneri Rainer Vassiljeviga:

Juha finaali eel prognoosis Pärnu klubi peatreener Avo Keel, et karikafinaal kujuneb eeldatavalt võrdsete duelliks.

"Arvestades meistriliiga seisu, oleme läinud suhteliselt võrdselt ja usun, et selline on seis ka enne karikafinaali. Eelist ei oska ma mängu eel küll kummalegi anda," rääkis Pärnu meeskonna juhendaja volley.ee-le. Mõlemad meeskonnad lõpetasid meistriliiga põhiturniiri esimese ringi 11 võidu ja kahe kaotusega. Selveril on punkte 31, Pärnul üks enam. Omavahelises meistriliiga mängus pidi Pärnu koduväljakul leppima 2:3 (25:23, 25:23, 12:25, 21:25, 13:15) kaotusega.