Eesti meeste võrkpallikoondis, mis tuli Euroopa Kuldliiga võitjaks tegi koduses miljöös lustaka kokkusaamise kardirajal.

Suurte meeste all pisikesed kardid väga nobedalt liikuda ei tahtnud, aga nalja sai ikka. Piruette jagus igale maitsele ning mahlakad jutud sinna juurde. Vot see on tõeline kombo!