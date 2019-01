FOTOD JA VIDEO | Kristel Moor võrkpallikoondise treeneri rangetest noomitustest, meeleoludest ja oma uuest positsioonist

3:1 võidumängus Rootsi üle tõi ta võrgu keskel tegutsedes üheksa punkti. Tegelikult päris uus see amet talle ei ole, mõned aastad tagasi tegutseski ta sellel positsioonil. Kui Rootsi jaoks võis Moori temporündajaks nihutamine olla üllatus, siis Soome vastu üllatusmoment puudub. See ei tähenda, et neil jõuliselt rünnakule sööstva 188-sentimeetrise naise lööke kerge tõrjuda oleks.

Lisaks positsiooni muutusele uurisime Moorilt, kuidas sujus tänane treening Hämeenlinnas, mis mulje jättis Elenia Areena ning millised meeleolud valitsevad naiskonnas päev enne suurt EM-valikmängu Soomega. „Meeleolu on tegelikult päris hea, eks natuke ikka närvilisust tuleb sisse, aga midagi hullu ei ole. Tiim on koos. Teame, et süda olgu soe ja pea jäägu külmaks. Üritame rahulikuks jääda. Kuigi eks meediast loed, kui tähtis see mäng on, siis tuleb endal ka närv sisse,” rääkis Moor, kelle sõnul treener Andrei Ojamets meediakeeldu veel kehtestanud pole.

Ojamets tegi tänase treeningu ajal vahepeal paaril korral päris kurja häält. Kas see on tavapärane või on treenergi veidi närvilisem kui muidu? „Võib-olla on keskmisest natuke närvilisem, aga me teame, et kui ta ütleb, siis ütleb asja eest. Eks meil ei tulnud ka siin trennis päris kõik nii välja, palju oli lihtvigu. Me kõik teame, et see tuli asja eest, ei ole mõtet hinge väga võtta,” kinnitas Moor, et karmimad sõnad käivad teinekord asja juurde ning isiklikult keegi seda ei võta.