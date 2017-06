FOTOD: Imeline! Eesti võrkpallikoondis seljatas Maailmaliiga finaalis Hispaania!

Eesti andis Mehhikos Leónis toimunud Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalis Hispaaniale geimides 22, 16 ja 21 punkti.

"Väga super tunne on! Ülim. Mõtted on täpselt sellised, et võtke välja või tehke järgi! Tegime meeskonnaga super töö ära," kiitis Andrus Raadik võidu järel kambavaimu.

Põnevust jagus eelkõige avageimi. Gheorghe Cretu hoolealused toitsid vastaseid alguses servivigadega, pallingul eksiti kuus korda ja hispaanlase tundsid end enesekindlalt, juhtides 19:15. Seejärel Robert Tähelt resultatiivne rünnak ja kaval lühike serv - äss! Meie meestest asus järgmisena pallima Andri Aganits, kes suutis servijoone taga kaua püsida ja eksimusi vältida. Riskida polnudki vaja, sest Eesti blokk, kaitse ja kontrarünnak toimisid väga hästi.

Raskest olukorast välja tulnud Sinilõvid võitsid avageimi ja suutsid edaspidi servijoonel külma pead hoida. Hispaanlased enam väga ohtlikuks ei saanudki, kolmandas geimis juhtisid Sinilõvid vahepeal koguni 13:4.

Kuigi kogu Eesti koondis mängis suurepäraselt, siis eriti tõusis esile temporündaja Ardo Kreek, kes vääris MVP tiitlit. Kreek tõi meie resultatiivseimana 14 punkti (rünnak 75%; 5 blokki), kolme serviässaga vastaseid kostitanud Venno arvele kanti 12, Tähele 11, Raadikule 8, Aganitsale 8 (5 blokki) ja sidemängija Kert Toobalile 2. Liberona tegutses tavapäraselt Rait Rikberg. STATISTIKA

„Selliste hetkede nimel seda asja tehakse,“ rõõmustas Täht. „Ja no kui mõelda, mis toimus Montenegros, siis võitsime selle turniiri läbi raskuste nagu meile kohane. Kogu koondisele hindeks 5+. Oleme mõnus ühtlane sats. Tiimivaim on asja võti. Ja muidugi raske töö.“

Sama meelt on ka Rikberg: „Sel aastal on võistkonna vaim nii kõva, et hoia ja keela, see ongi minu arvates kogu asja võti.“

Kogu kohtumine kestis vaid tund ja 13 minutit. Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi võit tõi eestlastele 60 000 USA dollari suuruse boonuse, juba varem olid nad põhiturniiri kolmanda kohaga kindlustanud 13 280 dollarit.

"Arvan, et võitu meilt keegi eriti ei oodanudki. Ise ka ei oodanud. Mõtlesin, et osalevad Saksamaa, Hispaania, Katari koosseis tundus väga tugev," rääkis Kreek. "Arvan, et ka kolmanda tugevusgrupi võit on kõva saavutus. See pole muidugi hullupööra tähtis tiitel, aga on näha, et koondis on tõusuteel."

Vastavalt reeglitele tõuseb kolmanda tugevusgrupi võitja järgmiseks hooajaks teise gruppi. Loodetavasti Maailmaliiga reformimine seda ei muuda ja Eesti saab järgmisel aastal võimeid võrrelda juba veel tugevamate tiimidega.

"Igati korrektne nädalavahetus," võttis Toobal Mehhikos peetud mängud kokku. "Numbriliselt suhteliselt kindlad võidud. Me ei kaotanud geimigi, see näitab midagi. Mitte et ma tahaksin öelda, et olime nii palju üle, aga meeskonda on juurde tekkinud kõvasti eneseusku. Me enam ei karda kedagi, kes on teisel pool võrku."

Eesti koondis tuleb nüüd Mehhikost tagasi ja läheb auga välja teenitud lühikesele suvepuhkusele. Tänavune saldo on muljetavaldav: 16 võitu, 4 kaotust.

Andrus Raadik ja Robert Täht.





