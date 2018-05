FOTOD | Hiilgav debüüthooaeg! Kuressaarest (loe: Saaremaast) sai ametlikult Eesti võrkpalli pealinn

Juubeldamine, šampus, autogrammid, pildistamised ja kõik jutud. Nagu ikka meistrite puhul. Kuid Saaremaal oli näha seda esmakordsuse võlu. Peatreener Urmas Tali avaldas arvamust, et Saaremaa meeskonna edukas sünd oli saarel koguni aasta sündmus number kaks. Esimene oli suurvalla loomine.

Eesti suurima omavalitsuse juht Madis Kallas on päri. „12 meest tulid kokku ja neist sai Eesti parim võrkpallimeeskond. Meil tuli 12 valda kokku ja päris kindlalt võib öelda, et oleme Eesti parim omavalitsus,” muheles Kallas, kelle sõnul võrkpallimeeskonna tähendus kogukonnale on väga suur, pakkudes pimedaks talveajaks meeldivat meelelahutust ja liites rahvast. „Müts maha Aldi ees! Juttu on sellest ammu olnud, nüüd tehti ära. Sisuliselt loodi sellega 20 uut töökohta,” märkis Kallas.

Mingis mõttes on Saaremaa olnud juba ammu Eesti võrkpalli kese. Kui 70-ndatel sirgus kõige rohkem häid noori Võrust ja hiljem Pärnust, siis viimasel kümnendil on tooni andnud Saaremaa. Omad teened on siin kindlasti Saaremaa teisel treeneril Toomas Jasminil, kes on väga andekas noortetreener. Nüüd on aga asi ametlik: Kuressaarest (õigemini kogu Saaremaast) sai Eesti võrkpalli pealinn.

Lisaks võib öelda, et alanud on Urmas Tali valitsemisaeg. Mullu üllatas ta sellega, et viis poolamatööridest koosnenud Rakvere Balti meistriks. See oli paras üllatuspomm. Lõppenud hooajal sai ta nautida teistsugust treeneripõlve: Saaremaa meeskond oli hästi komplekteeritud, ühtlasi kaasnes sellega soosikukoorem. Pidasid vastu nii Tali kui ka ta hoolealuste seljad. Viimati oli Tali tulnud Eesti meistriks aastal 2006 Tartu Pere Leivaga.

„Seal pole midagi võrrelda! Siis tegid Vjatšeslav Grimailovs ja Argo Meresaar kaks supermängu ja tiitel oligi käes. See oli ka esimene komistuskivi Avo Keelele. Rohkem neid siis ei tulnudki. Mina olin siis noor ja loll, nüüd natuke tean ka, mida teen,” võrdles Saaremaa treeneripingil jätkav Tali kahte meistritiitlit.

Järgmisel hooajal osaleb Saaremaa ka eurosarjas. „Ilmselt pigem Challenge Cupil kui aste kõrgemas CEV Cupil. Alustame rahulikult. Pole vaja minna kohe Kaasani Zeniiti hirmutama!” viskas Alt taas lõbusalt nalja.

Aga palju meeskonnast alles jääb? „Idee saarlasi alles hoida, jääb kindlasti. Muidu ei tule publik ka enam saali. Paljude meestega on 1 + 1 lepingud, aga kui neil avaneb võimalus välismaale minna, siis seda takistada oleks lollus. Soovi jäämiseks on avaldanud Helar Jalg ja Johan Vahter,” raporteeris Tali.

Aga ka Tamme. „Kui Eestisse jääda, siis kindlasti Saaremaale. Selle publiku ees mängimine on olnud vapustav. Ma ei uskunud, et Eestis saab sellise kogukonna ees nõnda klubivõrkpalli mängida,” tegi nurgaründaja suure kummarduse kõigi toetajate ees.