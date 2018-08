FOTOD | Eesti võrkpallinaiskond alustas EM-valiksarja väga valusa kaotusega, Avo Keel ja Läti meeskond samuti

See on nukker algus valiksarjale. Tuleb muidugi arvestada, et Tšehhi, Rootsi ja Soomega ühte alagruppi kuuluv Eesti ongi igas kohtumises pigem autsaider. Kui Andrei Ojametsa hoolealused tulid suvel Euroopa Hõbeliigas neljandaks, siis näiteks soomlannad olid samal kohal Kuldliigas. EM-ile pääseb iga alagrupi kaks paremat. Pühapäeval mängitakse võõrsil Rootsiga, mis täna mõneti üllatuslikult sai võõrsil 3:2 jagu Tšehhist.

Meeste valiksarjas kohtusid täna omavahel Eesti alagrupikaaslased. Avo Keele juhendatav Läti vandus Iisraelis võõrustajatele alla 0 : 3 (-23, -27, -13). Enne mängu ütles Keel, et kaotuse korral muutuvad Läti edasipääsu võimalused väga väikeseks. Pühapäeval mängib Eesti Riias Lätiga.