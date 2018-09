FOTOD | Eesti võrkpallimeister leidis viimase pusletüki MM-finaalturniirilt

Osalevad meeskonnad (sulgudes koht eelmisel hooajal):

Eestist:

Saaremaa VK (1.)

Pärnu VK (2.)

Rakvere VK (4.)

Bigbank Tartu (5.)

Selver Tallinn (6.)

TalTech (11.)

Lätist:

SK Jēkabpils Lūši (3.)

RTU/Robežsardze (7.)

VK Biolars/Jelgava (8.)

Daugavpils Universitate (12.)

OC Limbaži/MSG (14.)

Eesti meeskonnad tutvustasid lühidalt oma eesmärke.

Saaremaa VK

Klubi president Hannes Sepp: „Usun, et meie meeskond on oma komplekteerituselt üsna samal tasemel nagu eelmisel hooajal. Üritame ikka oma tiitleid kaitsta, kuigi tean, et see on sel aastal keerulisem. Lisaks tahame novembriks heasse vormi saada, et eurosarjas hästi esineda.“ Meeskonna peatreenerina jätkab Urmas Tali.

Pärnu VK

Peatreener Avo Keel: „Eestist on viis ja Lätist kaks meeskonda, kes sel hooajal võivad üsna ettearvamatult ja tasavägiselt mängida. Eesmärkidest rääkides tahaksime ikka võita kõiki tiitleid, mida pakutakse. Palju see õnnestub, on raske öelda.“

Rakvere VK

Peatreener Andres Toode: „Tahame veel saavutuslikumad olla kui eelmisel aastal. Meeskond on tubli ja töökas ja oleme himulised medalite järele. Sel aastal oleme diagonaalründaja kohal Taavi Nõmmistu näol tugevamad, lisaks on Markus Uuskari lisandumine meie jaoks väga positiivne.“

Bigbank Tartu

Peatreener Andrei Ojamets: „Tartu meeskond on alati kõrgete kohtade eest võidelnud ja nälg esikohtade järele on meil ka täna olemas. Mängijad, treenerid ja klubijuhid kõik tahavad medaleid võita.“

Selver Tallinn

Peatreener Aapo Rantanen: „Meil on väga noor tiim ja me pole ehk liiga tippude sekka kuulujad, ent meie eesmärk on kevadel praegusest paremini mängida.“ Sidemängija Renet Vanker lisas: „Loodan, et suudame ikka tugevamaid „hammustada“.“

TalTech

Peatreener Janis Sirelpuu: „Nimi on meil uus, ent meeskonna moodustavad endiselt suuresti meie enda üliõpilased. Esimest korda on mul peatreenerina kasutada kahe kuuiku jagu mängijaid, mis on väga positiivne. Medalitest ma pigem ei räägi, pigem tahaks näidata, et ka kooli kõrvalt on võimalik kaks korda päevas treenida ja kevadeks parem võrkpallur olla.“

Credit24 Meistriliiga põhiturniir algab juba sel laupäeval, 29. septembril ning lõpeb 17. veebruaril. Nelja meeskonna osalusel toimuv finaalturniir peetakse märtsi esimestel päevadel. Pärast Credit24 Meistriliigat peetakse 6 Eesti meeskonna osalusel Eesti meistrivõistluste mängud. EMV veerandfinaalid algavad 9. märtsil.

Naiste Eesti meistriliigas osaleb 7 naiskonda, Balti liigas teeb kaasa 2 Eesti klubi

Naiste Eesti meistriliigas osalevad klubid:

• Tartu Ülikool/Bigbank (1.)

• TalTech/Tradehouse (2.)

• Tallinna Ülikool (3.)

• Kohila VK/E-Service (4.)

• Audentese SG/Noortekoondis (5.)

• Famila/Võru VK (6.)

• Saaremaa

Tartu Ülikool/Bigbank

Peatreener Kristjan Kais: „Viie naiskonnast lahkunud mängija asemel on lisandunud mitmeid noori, meil on kokku 8 oma kasvandikku (SK Duost). Eelmisest aastast on siiski tugev tuumik säilinud ja eesmärgid peavad olema kõrged. Loomulikult tahame võita, aga selleks tuleb vaeva näha. Peamised konkurendid saavad ilmselt olema Saaremaa ja TalTech/Tradehouse.“

TalTech/Tradehouse

Peatreener Marko Mett: „Ootame samaväärset või isegi natuke paremat hooaega kui oli eelmine. Põhituumikust on pool mujale läinud, aga miks mitte selgi aastal medaleid võita. Intriigi naiste liigas on, Tartu on väga hea, Saaremaa, meie ja Võru on üllatusvõimelised.“

Tallinna Ülikool

Peatreener Laos Lukas: „Et olen naiste võrkpallist eemal olnud, siis on mul raske veel üldist pilti hoomata ja eesmärke seada. Meie naiskonnas on enamasti minu enda käe alt (Tallinna VK) tulnud noored mängijad, kellelt eelkõige ootan isiklikku arengut.“

Audentese SG/Noortekoondis

Peatreener Peeter Vahtra: „Meie põhieesmärk on anda noortekoondislastele täiskasvanute seas mänguväljundit ja seeläbi neid omaealiste tiitlivõistlusteks ette valmistada.“

Saaremaa

Naiskonna abitreener ja esindaja Kristi Põld: „Viimati mängis Saaremaa naiskond meistriliiga tasemel 1995. aastal. Nüüd oleme esiliigas kaasa teinud ja tundus, et oleme valmis uueks väljakutseks. Sihid on seatud medali peale.“ Naiskonna peatreeneriks on Peeter Vahtra.

Famila/Võru VK

Peatreener Raivo Jeenas: „Naiskonnas on muutusi olnud palju, olulisemad lisandujad on Mari-Liis Graumann, Salme Adeele Hollas ja Evely Heliste. Põhiliselt mängime ikka oma kasvandikega. Igal hooajal oleme seadnud eesmärgiks medali võitmise.“

Kohila VK/E-Service

Kohila naiskond osaleb Eesti liigas peamiselt oma kasvandikega, naiskonna peatreeneriks on Ingrid Kangur.