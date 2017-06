FOTOD | Eesti võrkpallimeeskond alistas dramaatilises mängus Kreeka ja pääses Maailmaliiga finaalturniirile!

Sinilõvid said Maailmaliiga kolmanda divisjoni peksupoisi üle Kalevi spordihallis oodatust raskema võidu. Avageim meile 25:13, järgmised neile 25:21 ja 25:22, kuid lõpp siiski Eestile 25:17 ja 15:11.

Eesti kogus kuue alagrupimänguga viis võitu. Jagu saadi Taiwanist (3:2), Montenegrost (3:0), Katarist (3:0), Venezuelast (3:0) ja Kreekast (3:2). Ainsana vannuti alla Tuneesiale.

Tänases mängus Kreeka vastu ei jätnud peatreener Gheorghe Cretu midagi juhuse hooleks, saates platsile algkoosseisus Kert Toobali, Oliver Venno, Robert Tähe, Andrus Raadiku, Ardo Kreegi, Timo Tammemaa ja libero Rait Rikbergi. Kolmanda geimi lõpust alates usaldas Cretu diagonaalründaja kohal Renee Teppanit, kes seekord ka kenasti välja vedas. Samuti tuli Andri Aganits sisse Tammemaa asemel.

"Renee sekkus väga hästi," kiitis Täht 10 punkti kogunud ja 7 silmaga plussi jäänud ründajat. Täht ise oli 19 punktiga (+13) Eesti resultatiivseim, Kreegi arvele jäi 14 (sh 6 blokki!), Vennole 9, Raadikule 6, Tammemaale ja Andri Aganitsale 3 ja Kristo Kollole 2 punkti.

"Väga emotsionaalne on olla. Kui oleksime võitnud 3:0, läinuks koju ja mõelnud, et noh, nüüd lähme Mehhikosse. Aga täna jättis iga mees oma maksimumi väljakule," rääkis Täht, kes ei nõustunud mõttekäiguga, et kergelt tulnud avageim uinutas. "Alati räägitakse seda juttu. Kreeklased lihtsalt hakkasid teises geimis õnnestuma. Lõid kinnisilmi meie blokki ja pall lendas sealt auti. Eks nemad teevad samamoodi trenni nagu meiega ja seal pool on samuti häid mängijaid. Ma ei ütleks, et meil oli palju mõõnasid, aga oli tõesti jube raske mäng."

Järgmisel nädalavahetusel Mehhikos Leonis peetaval finaalturniiril on meie vastasteks võõrustajad, põhiturniiri võitja Saksamaa ning Hispaania ja Austria tänase mängu võitja. Final Four’i parim tiim pääseb uuel hooajal Maailmaliiga 2. divisjoni.

Mehhiko saab korraldajana esimese asetuse. Teised reastuvad vastavalt tulemustele. Kui Hispaania või Austria - ükskõik kumb - võidab praegu peetava omavahelise mängu 3:0 või 3:1, läheb Eesti poolfinaalis vastamisi Mehhikoga. "Pole vahet, kellega kohtume. Tahame kõiki võita," kommenteeris Täht.

Uudis täieneb!

Maailmaliiga: Eesti - Kreeka Valdo: Elagu Eesti võrkpallurid.Aga 3kordne "ELAGU!" siinkirjutaja kui pedagoogi poolt eelkõige treenerile!Väga tark juhendamine! Mikk: Supertublid! Margot Slastinovskaja: Vapustavalt vahva ! Väga tublid ! Keda: eelistada finaalturniirile jõudmast,kas Austriat või Hispaaniat?Kumb oleks sobivam vastane? Märt Roosna, Kalevi spordihall: 15:11. Teppani äss lõpetab mängu! Eestile raske 3:2 võit ja koht Maailmaliiga finaalturniiril. Palju õnne! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 14:11. Täht! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 13:11. Teppan lööb korraliku tõste pikaks. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 13:10. Kokkinakise rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 13:9. Kasampalis lööb pallingu auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 12:9. küs: kas Austria Hispaania mõlemad ei saa mööda minna kui 3 2 mängu teevad? Märt Roosna, Kalevi spordihall: 12:8. Teppan lahendab väga raske olukorra, lüües ebamugava tõste kolmese bloki vastu kätest auti! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 11:8. Täht hanitab blokist auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 10:8. Võrk jumala tühi ja Fragkos lööb palli maha. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 10:7. Fragkos teeb servivea. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 9:7. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 9:6. Kreeka serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 8:6. Kreek lööb võrgu pealt auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 8:5. Fragkos auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 7:5. Kreeklane servis jalad maas ja auti...? Märt Roosna, Kalevi spordihall: 6:5. Teppanilt hea serv, kuid Raadik lööb üle tulnud palli auti. Valus! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 6:4. Kreegi blokk! Jälle! See mees on hoos! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 5:4. Kreegi blokk! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 4:4. Kokkinakise serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 3:4. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 3:3. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 3:2. Teppani blokk! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 2:2. Adrian Aas: Vähem hädaldamist, rohkem Eesti võrkpallikoondis toetamist kõigile. GO GO EESTI ( Pole vahet mis ka juhtub õige fänn on alati sinuga) Märt Roosna, Kalevi spordihall: 1:2. Raadik lööb blokist auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 0:2. Teppan auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 0:1. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Eesti jätkab samas koosseisus. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Tegelikult on mängu võit siiski oluline. Sellest sõltub põhiturniiri auhinnaraha suurus ja ka asetus Final Four'is. Jan: Go go eesti Märt Roosna, Kalevi spordihall: 25:17. Eesti viigistab mängu ja kindlustab koha finaalturniiril! Nüüd võtame mängu ka ära! Märt Roosna, Kalevi spordihall: Geimpalle. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Sorri! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 24:17. Tselios teeb servivea. Terve hunnik matšpalle :) Märt Roosna, Kalevi spordihall: 23:17. Tselios keskelt. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 23:16. Teppan raiub palli blokist auti! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 22:16. Koumentakise rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 22:15. Teppan lööb palli maha nagu haamriga naela seina! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 21:15. Kreeka temporünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 21:14. Raadiku rünnak! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 20:14. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 20:13. Kreeka serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 19:13. Märt Roosna, Kalevi spordihall: On küll, oleme siin arvutanud Pärt Talimaaga nii ja naapidi. Kui saame punkti tabelisse juurde, siis ei saa meist keegi peale Austria või Hispaania mööduda. ok: on see ikka kindel,, et 2:3 kaotusest piisab? Kindluse mõttes loodan, et võidame 3 2 Märt Roosna, Kalevi spordihall: 18:12. Kreeka sidemängija teeb sooja palli. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 17:12. Täht jookseb nüüd Toobalile tavapärasest lähemale ja lööb kerge vaevaga palli blokist mööda. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Finaalturniirist lahutab veel 9 punkti... Märt Roosna, Kalevi spordihall: 16:12. Täht! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 15:12. Koumentakise serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 14:12. Koumentakise hanitus. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 14:11. Tselios teeb servivea. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 13:11. Raadikult nüüd serviviga. Tom: Ega Kollo ka väga head mängu ei näita. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 13:10. Teppan! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 12:10. Aga laseb endale külma mehena kohe ässa lüüa. Natuke arusaamatuks jäi, miks Raadik üldse vahepeal välja võeti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Raadik tuleb Kollo asemele. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 12:9. Kreeka rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 12:8. Kollo lööb auti. Tom: Samas Venno on ikkagi ju üks Eesti suuremaid liidreid. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 12:7. Koumentakis lööb auti ja Eesti edu kasvab. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 11:7. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 11:6. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Vabandust. seis ikka 10:6. Ju olen ise ka elevil :) Märt Roosna, Kalevi spordihall: 6:10. Toobali tõste jääb Tähe tagaliini rünnaku jaoks liiga madalaks. Pall lendab võrku. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 5:10. Täht! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 5:9. Rikbergile lüüakse äss. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 4:9. Fragkos lööb Aganitsa kätest auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Vennot ei ole, sest treener ei jäänud ta panusega rahule ja katsetab Teppanit. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 3:9. Aganitsa blokk! Märt Roosna, Kalevi spordihall: Tegime kiired rehkendused. Eestile piisab finaalturniirile jõudmiseks ka 2:3 kaotusest. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 8:3. Tundub, et kreeklaste õnnelimiit on otsa saanud - järjekordne serviviga. Tom: Miks Venno hetkel platsil ei ole? Märt Roosna, Kalevi spordihall: 7:3. Kreegi serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 7:2. Hea serv Kreegilt, Aganits lükkab pall kahe käega maha. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 6:2. Kreeka serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 5:2. Eestil oli lüüa, aga pall ei jäänud maha. Fragkos toob Kreekale punkti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 5:1. Kreekalt taas viga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 4:1. Kreeka ründab auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Eesti koosseis: Teppan, Kert Toobal, Täht, Kollo, Kreek, Aganits, Rikberg. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 3:1. Teppani rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 2:1. Kreek keskelt. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 1:1. serg: Ules ja alla.Mis toimub?Eesti peab kindel voitma,aga praegu juhib Kreeka. Ei saa aru Märt Roosna, Kalevi spordihall: 1:0. Teppan! Marks: Muidugi mängib Eesti maha selle suurepärase võimaluse! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 3:2 võit viib finaalturniirile, 2:3 peaks vist ka viima. küsimus: Kas 2:3 kaotusest ei piisa enam mingil juhul, enne vikerraadios ütles, et peaks piisama. Max: Kas 3:2 võiduga saab ka Eesti finaalturniirile? Märt Roosna, Kalevi spordihall: 22:25. Täht lööb palli auti. Kreeka on ootamatult pääsenud ette 2:1! Kas Eesti mängib suurepärase võimaluse finaalturniirile jõuda suurejooneliselt maha? Märt Roosna, Kalevi spordihall: 22:24. Kokkinakise rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 22:23. Fragkos teeb servivea. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 21:23. Ja Kreek vastab omapoolse kingitusega - serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 21:22. Uskumatu! Koumentakis lööb TÄIESTI tühja võrgu pealt auti. Al: Vaadake video kordust siis Märt Roosna, Kalevi spordihall: 20:22. Koumentakis lööb Tähe blokist auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 20:21. Täht tagaliinist! Eelmise punkti järel sai ka Eesti meeskonnas keegi kollase kaardi. Kired möllavad! aloh: tublid!! edasi, edasi ! kuhu poisid teie optimism on jäänud, ega siis väikse tagasilöögi pärast ei pea kohe kurja vanduma Märt Roosna, Kalevi spordihall: 19:21. Kohtunik teeb jämeda vea. Kreeklane on tugevalt võrgus, kuid seda ei vilistata ära. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 19:20. Teppan teeb servivea. Valus! Märt Roosna, Kalevi spordihall: Kreeka vahetab sidemängijat. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 19:19. Kreeka ründab auti. Vaidlevad. Ja saavad kollase kaardi. Kas see on murdemoment? Märt Roosna, Kalevi spordihall: 18:19. Kreegi käed on blokis õigel ajal ees! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 17:19. Täht tagaliinist! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 16:19. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 16:18. Kreegi blokk! Rahvas saalis möllab. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 15:18. Kreeka blokk võrgus. Huh... rain: Eesti mäng on nagu ameerika mäed kõigub sama moodi üles all Madis: Siit tuleb kindel kaotus Märt Roosna, Kalevi spordihall: 14:18. Koumentakise rünnak. OK: Ega tõesti Eestil seal finaalturniiril sellise ebastabiilsusega ei olegi midagi teha. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 14:17. Tselios keskelt. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 14:16. Aganitsa blokk! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 13:16. Kreekale vilistatakse soe pall. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 12:16. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 12:15. Täht! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 11:15. Takouridise rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 11:14. Koumentakise serviviga. Miki: Lihtsalt juba kui ebastabiilne võib Eesti koondise mäng olla, peale venemaa mängu toimus väike tagasiminek siis tegime kaks korralikku mängu montenegros ühe halva,siis kodus kaks head kodus ja üks kehvake jälle Märt Roosna, Kalevi spordihall: 10:14. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 10:13. Kollo rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 9:13. Venno lööb blokki. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 9:12. Fragkose rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 9:11. Fragkos lööb blokist auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 9:10. Koumentakise viga rünnakul. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 8:10. Kokkinakise äss. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 8:9. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Ikka tahab Cretu võita. Põhimehed ju platsis - mis jutt see on? Märt Roosna, Kalevi spordihall: 8:8. Koumentakis auti. mc: Kas Cretu ei tahagi tänast mängu võita? Märt Roosna, Kalevi spordihall: 7:8. Kreeka blokk võrgus. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 6:8. Täht pallib auti, ikka pikalt auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 6:7. Täht! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 5:7. Kreeka temporünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 5:6. Tähe pommlöök! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 4:6. Fragkose rünnak. mc: Eesti täna Kreekat küll ei võida. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 4:5. Koumentakise serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 3:5. Fragkos lööb palli maha. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 3:4. Kreek! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 2:4. Venno serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 2:3. Kreeka servivga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 1:3. Kollolt vale otsus - mängis palli, mis oleks auti kukkunud. Tseliose punkt. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 1:2. Tseliose rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 1:1. Koumentakis auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 0:1. Koumentakise rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Kreeka, selg vastu seina, riskis ja õnnestus. Eesti jäi liiga passiivselt ootama, et võit koju tuleks. Võrreldes algkoosseisuga on Cretu teinud nüüd ühe muutuse, Raadikut asendab Kollo. serg: Uskumatu.Voidame esimene geim kindel,aga kaotame teine. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 21:25. Kreeka viigistab seisu 1:1-le. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 21:24. Teppani blokk! Elame veel! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 20:24. Aganitsalt äss! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 19:24. Kokkinakise serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 18:24. Kreeka äss. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 18:23. Segadus meie poolt... Toobali tõste läheb tagaliini... Rikbergile! Kreeka rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 18:22. Venno löögid ei jää maha, kreeklased realiseerivad kontrapalli. Teppan tuleb Venno asemel. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 18:21. Kreeka temporünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 18:20. Venno lööb blokist auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Aganits tuleb Tammemaa asemel. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 17:20. Venno nurgast. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 16:20. Kreeka rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 16:19. Täht blokist auti. Gunnar Leheste: 15:19. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Kollo tuleb Raadiku asemel platsile. Gunnar Leheste: 15:18. Eesti võtab aja maha. serg: Teine geim on praegu halb.Eestil on palju vigu. Go Eesti.Peame võitma ! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 13:16. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 13:15. Rikberg hiilgab kaitses, Raadik lööb palli maha. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 12:15. Tseliose serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 11:15. Tammemaa serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 11:14. Raadiku blokk! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 10:14. Tammemaa keskelt. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 9:14. Täht serviviga on stiilipuhas - pikalt ja kaugele auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 9:13. Tammemaa keskelt. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 8:13. Toobali ülepall. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 8:12. Kasampalise äss. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 8:11. Uuesti üllatab meid sidemängija Kasampalis. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 8:10. Venno nopib võrgult kerge punkti, see pole löök vaid lüke, kuid see-eest täpne. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 7:10. Täht lööb vasaku käega blokist auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 6:10. Kreek põrutab servi auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 6:9. Kreeka serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 5:9. Täht puudutab palli Kreeka "õhuruumis". Märt Roosna, Kalevi spordihall: 5:8. Koumentakis tabab Kreegi blokki. Aga tuleb öelda, et vastased mängivad viimase riski piiril ja on oma taset kõvasti tõstnud. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 4:8. Kreeklased võitlevad kaitses kui hullud, aga Kreek lajatab võrgu pealt palli siiski maha. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 3:8. Vennolt väga vihane serv, kuid kreeklased saavad selle kuidagi siiski kätte ja õnnega pooleks löövad läbi Eesti bloki ka palli maha. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 3:7. Venno lööb kolme maha! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 2:7. Koumentakise rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 2:6. Tammemaa! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 1:6. Koumentakise rünnak. Tundub, et täna võib pikemalt minna, kui lootsime. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 1:5. Kokkinakiselt ka äss... Märt Roosna, Kalevi spordihall: 1:4. Fragose rünnak. Kreeka riskib serviga ja mängib head kaitset. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 1:3. Kokkinakise rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 1:2. Venno rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 0:2. Koumentakis viib Kreeka juba kahe silmaga ette. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 0:1. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Geimi alguses taas sama algkoosseis: vanem Toobal, Venno, Täht, Raadik, Kreek, Tammemaa ja Rikberg. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 25:13. Tähe blokk! Eesti juhib 1:0. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 24:13. Kreek keskelt. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 23:13. Fragose rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 23:12. Tähe rünnak. Eestilt kena kaitsemäng ja hea kannatlikkusega rünnak - täiega lüüakse siis, kui vaja. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 22:12. Koumentakis mõtleb, et on kaval, aga hanitus maandub võrgus. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 21:12. Kreeka blokk võrgus. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 20:12. Väljakule on tulnud Teppan ja Andres Toobal. Viimane söödab Kreegile ja punkt on tõsiasi. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 19:12. Venno serv läheb napilt auti. Aga nagu ütles Peet Raig: ka napp aut on aut. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 19:11. Kreeka rünnak luhtub. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 18:11. Kokkinakise serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 17:11. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 17:10. Tammemaa serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 17:9. Venno blokk! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 16:9. Sidemängija Kasampalis üllatab Eestit, lüües ise palli maha. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 16:8. Venno rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 15:8. Koumentakise rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 15:7. Täht nurgast. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 14:7. Fragkos teeb servivea. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 13:7. Koumentakise rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 13:6. Kreek! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 12:6. Raadiku serviviga. Muide, ta vahetas servimise kohta ja tundub, et see mõjus hästi, sest mees tegi pika seeria. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 12:5. Mehed juba lustivad! Nüüd leiab Toobal vasturünnakul endast kolme meetri kaugusel oleva Kreegi ja temporünnak toimib kenasti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 11:5. Venno löök. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 10:5. Raadikult äss ja otsa Tähelt hanitus. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 8:5. Tselios eksib viimaks servil. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 7:5. Kreeka on hoo sisse saanud. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 7:4. Tselios lööb ässa. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 7:3. Kreeka rünnak. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 7:2. Koumentakis auti. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 6:2. Kreeka ülepall. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 5:2. Raadiku löök. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 4:2. Kreegi blokk! Märt Roosna, Kalevi spordihall: 3:2 Kreek keskelt. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 2:2. Aganits teeb sama. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 2:1. Kasampalise serviviga. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 1:1. Rikbergi soe pall. Märt Roosna, Kalevi spordihall: 1:0. Tammemaa blokk. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Kreek, Kert Toobal, Täht, Venno, Raadik, Tammemaa ja libero Rikberg. Ehk Cretu ei jäta midagi juhuse hooleks. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Eesti algkoosseis.... Märt Roosna, Kalevi spordihall: Kihlveoportaalid on Eesti võidus veendunud. Võidukoefitsient on kõigest 1,01! Kreekal 16. Näis, mis koosseisuga Eesti välja tuleb. Aga minu arust 1,01 on natuke liiga optimistlik, vahet pole, et kreeklased pole parimas koosseisus ning et neil pole õiget diagonaalründajat võtta. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Soojendus käib, mäng peaks kirjade järgi algama kell 19. Eelmine kohtumine venis pikaks, Katar sai 3:1 võidu. Võimalik, et Eesti mängu algus nihkub õige pisut edasi. Raiki Kruuk: Mis kell mäng algab? Priit Männik: Jõudu ja jaksu nii mängijatele kui meile Märt Roosna, Kalevi spordihall: Võidu korral on Eesti Maailmaliiga kolmanda divisjoni alagrupiturniiril esimene või teine. Edasipääsu lootus on ka kaotuse puhul, aga siis sõltub meie käekäik juba teiste riikide omavahelistest mängudest. Kusjuures lõppkoht pole sugugi tähtsusetu. Põhiturniiri võitja teenib 19 920, teine 16 600, kolmas 13 280 ja neljas 9960 dollarit. Final Four'is mängitakse välja juba priskemad boonusrahad: võitjad võtab 60 000, teine 50 000, kolmas 40 000 ja neljas 30 000 dollarit. Märt Roosna, Kalevi spordihall: Tere, head võrkpallisõbrad! Kalevi spordihallis käib alles Katari ja Venezuela kohtumine. Katar juhib 2:1, kolmas geim võideti harvanähtavate numbritega 45:43. Loodetavasti Eesti ja Kreeka mäng tuleb kiirem!

„Oleme Maailmaliigas kogu aeg liikunud põhimõtte järgi, et üks mäng korraga. Tahame neid kõiki võita ja ega see tänane ka mingi erand ei ole. Oluline on keskenduda oma mängule ja omi asju hästi teha,” rääkis rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal.

Rahvusmeeskond on senisest viiest alagrupimatšist võitnud neli. Ainus allajäämine tuli eelmisel laupäeval 1:3 Tuneesialt. Nüüd on meie vastaseks Kreeka, kes on Maailmaliiga kolme tugevusgrupi peale ainus võistkond, kel võiduarve avamata.

Kreeklaste ridu on korralikult räsinud vigastustelaine, mistõttu meeskond ei ole sarjas mänginud oma parima koosseisuga. Trauma jättis eemale ka nende põhipommitaja Mitar Tzouritsi kes, hiljuti toimunud MM-valiksarjas sai nelja mängu peale 203 tõstet ja paugutas neist punktiks 99. Veelgi hullemaks läks Kreeka olukord eelmisel nädalal, kui vigastada sai ka Tzouritsit asendanud diagonaalründaja, mistõttu peab olude sunnil positsiooni mehitama nüüd nurgaründaja Rafail Koumentakis.

Tegemist on meie meeskonnale väga hästi tuttava mehega, sest klubivõrkpalli mängib pallur Lubini Cuprumis, mida juhendab teadupärast rahvusmeeskonna loots Gheorghe Creţu ja kus mängivad nii Keith Pupart kui Robert Täht. Lisaks on klubi statistikuks Alar Rikberg ja füüsilise ettevalmistuse treeneriks Mirko Fasini.

Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalturniir toimub Mehhikos Leónis 17. ja 18. juunil. Võõrustajate kõrval jõuavad sinna üldise paremusjärjestuse kolm paremat. Enne viimast päeva on neli võitu nii meil, Austrial, Hispaanial kui Saksamaal. Kindlasti jõuab finaalturniirile kas Austria või Hispaania, sest meeskonnad kohtuvad viimases voorus omavahel ja üks kerkib seega viie võidu peale. Saksamaal seisab ees matš Mehhikoga.