FOTOD: Eesti võrkpallikoondis võitis Mehhikot stiilselt ja kohtub Maailmaliiga finaalis Hispaaniaga

Avageimis loovutati oponentidele 22 punkti, teist domineeriti täielikult, Mehhiko kogus vaid 13 silma. Siiski polnud vastased veel löödud ja pääsesid kolmandas vaatuses ette 7:2. Kaotusseisus 10:13 tõmbas peatreener Gheorghe Cretu kaardipakist jokkeri, väsima kippunud Oliver Vennot asendas Renee Teppan. Just tema servide toel jõutigi viigini 14:14 ja seejärel said eestlased enesekindluse tagasi.

Robert Tähe kontosse kogunes 16, Vennole 14, Ardo Kreegile 8, Andrus Raadikule 8, Andri Aganitsale 6 ja Renee Teppanile 2 punkti. Põhikoosseisu kuulusid veel tavapäraselt sidemängija Kert Toobal ja libero Rait Rikberg. STATISTIKA

Teises poolfinaalis sai Hispaania 3:0 (24, 18, 22) võidu soosikuks peetud Saksamaa üle. Seega kohtub Eesti homme öösel Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalis hispaanlastega. Ühtlasi on Sinilõvid kindlustanud vähemalt 50 000 USA dollarit, sest võitja teenib 60 000 ja finaali kaotaja 50 000.

MAAILMALIIGA: Mehhiko - Eesti

Maren: Palju õnne

Märt Roosna: 20:25. Mehhiko serviviga lõpetab mängu. Eesti võttis kindla 3:0 võidu ja kohtub homme finaalis Hispaaniaga.

Märt Roosna: Olemas!

Märt Roosna: 20:24.

Märt Roosna: 19:24. Raadiku blokk.

Märt Roosna: 19:23. Teppani rünnak.

Märt Roosna: 19:22.

Märt Roosna: 19:21. Orelleana rünnak.

Märt Roosna: 18:21. Aganitsa-Teppani blokk!

Märt Roosna: 18:20.

Märt Roosna: 17:20. Raadik tagaliinist.

Märt Roosna: 17:19. Kreegi serviviga.

Märt Roosna: 16:19. Aganitsa blokk.

Märt Roosna: 16:18. Cordova serviviga.

Märt Roosna: 16:17. Raadiku serviviga.

Märt Roosna: 15:17. Täht!

Märt Roosna: 15:16. Täht realiseerib Raadiku söödu. Juhime!

Märt Roosna: 15:15. Barajasi serviviga.

Märt Roosna: 15:14. Teppanilt serviviga, aga tegi hea seeria.

Märt Roosna: 14:14. Täht!

Märt Roosna: 14:13. Ruiz auti, Teppan jätkab servimist.

Märt Roosna: 14:12. Teppanilt serviäss! Hea vahetus Cretult.

Märt Roosna: 14:11. Täht blokist auti.

Märt Roosna: 14:10.

Märt Roosna: Teppan tuleb platsile.

Märt Roosna: 13:10. Morena serviviga.

Märt Roosna: 13:9. Barajas blokist auti. Mehhiko on tuurid ülesse saanud, 3500 pealtvaatajat toetab neid tugevalt.

Märt Roosna: 12:9. Vargas tagaliinist.

Märt Roosna: 11:9. Aganits blokki. Nüüd on ta jäänud rünnakul veidi hätta.

Märt Roosna: 10:9.

Märt Roosna: 9:9. Tähe rünnak.

Märt Roosna: 9:8. Vargasi rünnak.

Märt Roosna: 8:8. Täht blokist auti.

Märt Roosna: 8:6.

Märt Roosna: 7:6. Venno!

Märt Roosna: 7:5. Ruiz auti. Taas hea serv Kreegilt.

Märt Roosna: 7:4.

Märt Roosna: 7:2.

Märt Roosna: 6:2. Täht auti.

Märt Roosna: 7:3. Cordoba serviviga.

Märt Roosna: 5:2. Täht ei saa servi kätte. Tundub, et kergelt teinud teine geim on teinud oma töö ja meie keskendumine ei ole enam 100%.

Märt Roosna: 4:2.

Märt Roosna: 3:2. Venno rünnak.

Märt Roosna: 3:1. Barajas lööb ässa Tähe ja Raadiku vahele.

Märt Roosna: 2:1. Venno serviviga.

Märt Roosna: 1:1. Venno rünnak.

Märt Roosna: 1:0. Vargas blokist auti.

Märt Roosna: 13:25. Taas on Täht see mees, kes realiseerib geimpalli. Eesti juhib 2:0.

Märt Roosna: 13:24.

Märt Roosna: 13:23. Barajase rünnak.

Märt Roosna: 12:23. Venno löök.

Märt Roosna: 12:22.

Märt Roosna: 11:22. Tähe serviviga.

Märt Roosna: 10:22. Venno hanitus.

Jaan Kaer: hispaania võitis saksamaad 3:0 kui eesti tahab hispaaniale vastu hakata ei tohi nii palju servivigu küll teha.

Märt Roosna: 10:21. Martinez keskelt.

Märt Roosna: 9:21. Põmm! Täht!

Jaan Kaer: no käes teine

Märt Roosna: 9:20. Orellanna serviviga.

Märt Roosna: 9:19.

Märt Roosna: 8:19. Aganitsa rünnak maha ei jää, Raadiku tagaliini löök aga jääb.

Märt Roosna: 8:18. Uuesti.

Märt Roosna: 8:17. Mehhiko ründeviga.

Märt Roosna: 8:16. Venno hanitus. Ilus on see Eesti koondise mäng siiani!

Märt Roosna: 8:15. Venno blokist auti.

Märt Roosna: 8:14. Mehhiko rünnakuviga, 210sentimeetrine Venno tõi hetk varem pantrina palli ülesse.

Märt Roosna: 8:13. Kreek hanitab vahelduseks. Igatahes taas võin tõdeda, et kui käes on suured mängud, on see mees hoos.

Märt Roosna: 8:12. Vargasi rünnak.

Märt Roosna: 7:12.

Märt Roosna: 6:11. Oi-oi! Kreegi ründelöök on kuri! Koristage see mees platsilt ära, enne kui ta rünnakud mõne mehhiklase sandiks teevad ;)

Märt Roosna: 6:10. Barajasi rünnak.

Märt Roosna: 5:10. Chavezi serviviga.

Märt Roosna: 5:9.

Märt Roosna: 4:9.

Märt Roosna: 4:8. Raadik lõpetab kombinatsiooni pipe ehk rünnak positsioonilt number kuus.

Märt Roosna: 4:7.

Märt Roosna: 3:7. Mehhiko blokk võrgus.

Märt Roosna: 3:6. Kreegi serviviga.

Märt Roosna: 2:6. Venno rünnak.

Märt Roosna: 2:5. Aganitsa blokk või mehhiklase rünnakuviga.

Märt Roosna: 2:4. Mehhiko vastab serviveaga.

Märt Roosna: 2:3. Oi-oi, Raadik lööb servi poolde võrku.

Märt Roosna: 1:3. Kreegi blokk!

Märt Roosna: 1:2. Venno!

Märt Roosna: 1:1. Venno serviviga. Eksimusi on pallingul ikka tulnud...

Märt Roosna: 0:1. Täht tagaliinist.

Märt Roosna: 22:25. Olemas! Täht lööb palli maha, Eesti ees 1:0.

Märt Roosna: 22:24.

Märt Roosna: 21:24. Tähe hanitus.

Märt Roosna: 21:23. Martinez keskelt.

Märt Roosna: 20:23. Vargase rünnak.

Märt Roosna: 19:23. Täht lööb blokist auti.

Märt Roosna: 19:22. Jälle vahe kolm punkti.

Märt Roosna: 18:22. Kreegi blokk!

Märt Roosna: 18:21. Venno serviviga.

Märt Roosna: 17:21. Venno blokist auti.

Märt Roosna: 17:20. Raadik lööb blokist auti.

Märt Roosna: 17:19.

Märt Roosna: 16:19.

Märt Roosna: Nagu ma just ütlesin, siis vaadake meie uudise kommentaariumisse, ma ei imestaks, kui seal on ka infot otsepildi kohta.

Inimene 50: Kus saab vaadata mängu otse ?

Märt Roosna: 15:19. Barajas vastab.

Märt Roosna: 14:19. Venno rünnak.

Märt Roosna: 14:18

Märt Roosna: 13:17. Vargas auti.

Märt Roosna: 13:16.

Märt Roosna: Kindlasti on meie kommentaariumisse laekunud infot ka otsepildi kohta.

Märt Roosna: 12:16. Tähe rünnak.

Märt Roosna: 12:15. Täht!

Märt Roosna: 12:14.

Märt Roosna: 10:14. Kreek keskelt.

Märt Roosna: 11:13. Raadikult serviviga.

Märt Roosna: 10:13. Kreegilt pommlöök!

Märt Roosna: 10:12. Venno serviviga.

Märt Roosna: 9:12. Raadiku löök. Tundub, et Toobali tõstetes on täna päris palju ebatäpsust.

Märt Roosna: 9:11. Vargase rünnak.

Märt Roosna: 8:11. Tähe rünnak.

Märt Roosna: 8:10. Tähe serviviga.

Märt Roosna: 7:10. Täht!

Märt Roosna: 7:9.

Märt Roosna: 6:9. Täht lööb kontrapalli auti.

Märt Roosna: 5:9. Venno rünnak.

Märt Roosna: 5:8. Kreegi serviviga.

Märt Roosna: 4:8. Täht nurgast.

Märt Roosna: 4:7. Vargase rünnak.

Märt Roosna: 3:7. Kreek lööb kätest auti.

Märt Roosna: 3:6. Venno serviviga.

Märt Roosna: 2:6. Vennolt hea serv, Raadik lööb palli maha.

Märt Roosna: 2:5. Venno rünnak.

Märt Roosna: 2:4. Rikberg servi vastuvõtul hädas.

Märt Roosna: 1:4. Barajas toob Mehhikole esimese punkti.

Märt Roosna: 0:4. Kreegi-Venno blokk.

Märt Roosna: 0:3. Pikkale pallivahetusele paneb punkti Raadiku löök.

Märt Roosna: 0:2. Venno löök ei jää maha, Vargas lajatab auti.

Märt Roosna: 0:1. Kreek keskelt.

Märt Roosna: Meie algkoosseis tavapärane: Toobal, Venno, Täht, Raadik, Kreek, Aganits ja libero Rikberg.

Märt Roosna: 5000 inimest mahutav saal pole sugugi täis, kuid publikut jagub. Kõlavad hümnid.

Märt Roosna: Äratus, Eestimaa! Tugevamatel on nüüdseks esmene poolfinaali nähtud, kus Hisaania andis sakslastele geimides 24, 18 ja 22 punkti. Kohe on algamas Eesti mäng.

h: Loodame, et Eesti vastuvõtul läbi ei põle.

Märt Roosna: Omaette segane lugu on Maailmaliiga reformiga. Kui juba varem teatasime, et välja on valitud 12 riiki, kellega sõlmitakse Maailmaliigas jätkamise suhtes seitsmeaastane leping ning lisaks pääseb tippseltskonda veel neli riiki, siis täna teatas maailma võrkpalliliit Eesti alaliidule, et alles jäävad ka teine ja kolmas liiga! Seega tegemist on äärmiselt veidra reformiga, mille käigus sisuliselt tõstetakse täiesti suvaliselt võistkondi ringi. Näiteks kolmandas liigas olev Saksamaa on üks neist tosinast, kellel järgmised seitse aastat muretu on. Mitu riiki jääb teise ja kolmandasse liigasse ning kas ja kuidas esimesse liigasse edaspidi pääseb, on siiani selgusetu.

Märt Roosna: Kõik unetud saavad kell 1 algavat esimest poolfinaali vaadata siit. https://www.youtube.com/watch?v=MA1nRz88-ik

Märt Roosna: Andke siis teada, mida öisest kohtumisest ootate. Kes võiksid olla põhikoosseisus? Kas Eesti on tõesti pärast pikka reisi ebamugavasse ajatsooni kohtumise soosik, nagu leiavad kihlveoportaalid. Kindlasti kiigake ka meie kommentaariumisse, sest seal on tavapäraselt palju infot ;)

Märt Roosna: Vahelugemiseks tore uudis Robert Viiberi klubivahetuse kohta. Veel üks võrkpallur välismaal, pole paha. http://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/20aastase-soodujagaja-robert-viiberi-karjaar-jatkub-atlandi-ookeani-saarel?id=78597616

Märt Roosna: Tere, võrkpallihullud! Täna läheb asi tõsiseks. Esmalt tuleb võrkpallisõpradel taktikaline plaan paika panna. Kas minna magama ja siis öösel vaadata kell 1 algavat teist poolfinaali (Saksamaa - Hispaania) ka või vahepeal magada, et homme mitte täiesti zombina ringi käia.