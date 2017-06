FOTOD: Eesti võitis Mehhikot stiilselt ja kohtub Maailmaliiga finaalis Hispaaniaga

Eesti võrkpallikoondis alistas Mehhikos Leonis 3500 pealtvaataja kurvastuseks Maailmaliiga poolfinaalis võõrustajad kindlalt 3:0.

Avageimis loovutati oponentidele 22 punkti, teist domineeriti täielikult, Mehhiko kogus vaid 13 silma. Siiski polnud vastased veel löödud ja pääsesid kolmandas vaatuses ette 7:2. Kaotusseisus 10:13 tõmbas peatreener Gheorghe Cretu kaardipakist jokkeri, Oliver Vennot asendas Renee Teppan. Just tema servide toel jõutigi viigini 14:14 ja seejärel said eestlased enesekindluse tagasi.

Robert Tähe kontosse kogunes 16, Vennole 14, Ardo Kreegile 8, Andrus Raadikule 8, Andri Aganitsale 6 ja Renee Teppanile 2 punkti. Põhikoosseisu kuulusid veel tavapäraselt sidemängija Kert Toobal ja libero Rait Rikberg. STATISTIKA

Teises poolfinaalis sai Hispaania 3:0 (24, 18, 22) võidu soosikuks peetud Saksamaa üle. Seega kohtub Eesti homme öösel Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalis hispaanlastega.

Riike tõstetakse lambist ümber

Ühtlasi on avalikuks saanud lisainfo Maailmaliiga reformi kohta. Kui varem oli välja lekkinud plaan vähendada osalejate hulka 36lt riigilt 16le ja teha vaid üks tugevusgrupp, siis nüüd selgus, et Maailmaliiga teine ja kolmas liiga ikkagi ei kao ära.

Seega on muudatus veelgi absurdsem. Praegu on kolm liigat, igas liigas osaleb 12 võistkonda. Selle hooaja tulemuste põhjal peaks keegi tõusma esimesse liigasse ja keegi sealt välja langema. Nüüd on aga rahvusvaheline alaliit (FIVB) vilistanud reeglitele, mis on ise kirja pannud ning tõstab riike oma suva põhjal lihtsalt liigades ümber. Lisaks antakse osadele garantii, et nood püsivad tulemustest sõltumata esimeses liigas seitse aastat.

Seitsme aasta pikkune leping sõlmitakse Brasiilia, Argentina, USA, Poola, Itaalia, Serbia, Prantsusmaa, Saksamaa (3. liiga!), Venemaa, Iraani, Hiina (2. liiga) ja Jaapaniga (2. liiga). Lisaks valiti järgmiseks hooajaks kõrgemasse seltskonda Kanada, Bulgaaria, Lõuna-Korea ja Austraalia. Samas tänavu esimeses liigas hästi esinev Belgia valikusse ei mahtunud. Võimalik, et nad võidavad tänavu esimese liiga ära ja... kukuvad teise liigasse.

Kas ja kuidas edaspidi esimesse liigasse tõusta saab, pole teada. Kui 12 riiki on lepingu järgi igal juhul koha taganud, siis on võimalik ("loogiline"), et välja langeb neljast ülejäänust nõrgim. Samas on FIVBi puhul võimalik ka, et välja langeb kõige tugevam. Või see, kes kõige vähem maksab. Või riik, kus on kõige rohkem mäletsejaid. Või kanu. Tont seda teab. Muide, analoogse selgrootusega on FIVB varemgi hakkama saanud, näiteks kui Venemaa esimesest liigast välja pudenes, muudeti samuti "formaati" ja tõsteti idanaabrid kenasti esiliigasse tagasi.

Igal juhul võib eeldada, et kui Eesti homme finaalis Hispaaniat võidab, tõuseme teise tugevusgruppi. Iseküsimus, kes seal osalema hakkavad ja kui palju riike seal järgmisel aastal üldse on. Ühtlasi on Sinilõvid kindlustanud vähemalt 50 000 USA dollarit, sest kolmanda liiga võitja teenib 60 000 ja finaali kaotaja 50 000. Nii vähemalt lubati...

Robert Täht rünnakul. fivb.org





Oliver Venno realiseeris 24 tõstest 13. fivb.org





Ardo Kreek - taas näitas end tähtsas mängus heast küljest. fivb.org





Mehhiko fännid. fivb.org





Eesti võrkpallikoondis. fivb.org





Kaks metsikut meest - Andrus Raadik ja Robert Täht. fivb.org





Publikuhuvi võrkpalli vastu on Mehhikos arvestatav. fivb.org