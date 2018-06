FOTOD | Eesti B-koondis alustas Tallinna turniiri väga kindla võiduga, noortest iraanlastest vastast ei olnud

Geimid võideti 25:20, 25:14 ja 25:18. Iraan oli hädas Eesti servi vastuvõtuga ning nende rünnak oli seetõttu alla igasugust arvestust. Urmas Tali saatis väljakule algkoosseisus Robert Viiberi, Markus Uuskari, Stefan Kaibaldi, Dimitri Korotkovi, võistkonna kapteni Kevin Soo, Mart Naabri ning liberod Silver Maari ja Johan Vahteri. Hiljem sekkusid ka Renet Vanker, Mihkel Varblane, Kevin Soo ja Albert Hurt.

Homme kell 20.20 mängitakse Itaalia noortekoondisega, kes täna lõi Venemaa järelkasvu 3:1.



Eesti - Iraan

Märt Roosna: 25:18. Eesti võttis väga kindla võidu 3:0. Homme on meie vastaseks Itaalia, kes täna lõi Venemaad 3:1.

Märt Roosna: 21:15

Märt Roosna: 17:13.

Märt Roosna: 14:8. Naabrilt ei tea mitmes blokk. Teda näevad vaesed iraanlased küll täna öösel unes.

Märt Roosna: 12:6. Kaks ässa Kaibaldilt ja kindel vahe taas sees.

Märt Roosna: 9:6. Eesti mängib muidu algkoosseisus, kuid Korotkovi asemel on Kevin Saar. Iraani mäng on väga vigade rohke, rünnak on alla igasuguse arvestuse.

Märt Roosna: 5:1. Uuskarilt kaks ässa ja tundub, et mäng lõppeb kolme geimiga.

Märt Roosna: 25:14. Eesti võidab teise geimi väga kindlalt ja juhib 2:0. Iraani noortekoondisest meile vastast vist ei ole.

Märt Roosna: 23:13. Renet Vanker tuleb Viiberi asemele.

Märt Roosna: 22:13. Eesti üleolek on ilmne. Urmas Tali on mänguvõimalust pakkunud ka Mihkel Vabrlasele ja Albert Hurdale, kutsudes Naabri ja Korotkovi puhkama.

Märt Roosna: 16:9. Eesti edu Soo rünnaku järel on kindel.

Märt Roosna: 12:4. Eesti teeb, mis ise tahab.

Märt Roosna: 9:3. Vahepeal säras Naaber kahe järjestikuse blokiga.

Märt Roosna: 4:1. Eesti jätkab samas koosseisus.

Märt Roosna: 25:20. Korotkovi ründelöök paneb esimesele geimile punkti. Eesti juhib 1:0.

Märt Roosna: 23:19. Naabri blokk.

Märt Roosna: 20:17.

Märt Roosna: 19:17. Eesti koondist tabas kramp, Iraan on saanud neli punkti järjest.

Märt Roosna: 16:12. Vahe tehti sisse Kaibaldi ohtlike servide ajal. Mees kirjutas enda arvele kaks ässa, blokipunktid said kirja Soo ja Korotkov.

Märt Roosna: 6:8.

Märt Roosna: 5:3. Eesti mängib koosseisus Robert Viiber, Markus Uuskari, Stefan Kaibald, Dimitri Korotkov, Mart Naaber, Kevin Soo ning liberod Silver Maar ja Johan Vahter.

Märt Roosna: Iraanil on ka fännid kohal. Läheb lahti!

Märt Roosna: Tere, head võrkpallirahvas! Aeg on avada... limonaadipudelid ja suunata pilgud Audentese spordisaali poole. Pika nimega turniiri avamängus alistusid 1999. aastal sündinud Venemaa noored veidi vanematele itaallastele 1:3.