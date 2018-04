FOTOD | Andrei Ojamets võttis naistega meistrikulla ära, meeste finaal seisab ees

Lühiintervjuu kokkuvõtteks pidas Andrei vajalikuks toonitada, et selle hooaja Tartu Ülikool/Eedeni naiskond on parim, kellega tal oma treenerikarjääri jooksul on olnud võimalus töötada: "Ärgu teised pahandagu, aga vaadates kuidas need naised on viimase kahe aasta jooksul tööd teinud, siis pean tunnistama, et nii tublisid mängijaid pole mul varasema 33-aastase karjääri jooksul veel olnud. Töö ja kooli ning laste kõrvalt trenni tegemine on uskumatult raske ja ma võtan taas mütsi maha oma mängijate ees!"

Marko Mett oli stoliselt rahulik ja arvas, et TTÜ naiskond võttis hooajast maksimumi: "Me ei andnud siin finaalseerias vastasele midagi lihtsalt. Esimeses kahes mängus saime veidi paremini hakkama, täna olime samuti teises geimis kenasti mängus sees, aga ühel hetkel ei saanud side-kaks asetusest minema Tartu raske servi vastu. Tartu lõi kõigis mängudes väga stabiilselt head servi ja me jäime selgelt vastuvõtul hätta. Sellest ka kõige suurem kvaliteedivahe nende kahe naiskonna vahel. Aga nagu ütlesin, lõppkokkuvõttes oleme hõbemedali üle väga õnnelikud!"