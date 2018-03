FOTOD | Andrei Ojamets tüüris Tartu naiskonna ülipingelises finaalis Balti meistriks

Tartu Ülikool/Eeden alistas naiste võrkpalli Balti liiga finaalmatšis Leedu võistkonna Alytus-Jotvingiai 3:2.

Mitusada Tartu Ülikooli spordihalli kogunenud pealtvaatajat said võrkpalli kogu raha eest. Tartu võitis avageimi 25:21, kaotas teise 20:25 ja võitis kolmanda 25:21. Neljandas olid võõrustajad ees 20:15, kuid seejärel ei saadud kuidagi kätte Alena Bernatovitši serve ning kaotati 23:25. Andrei Ojametsa hoolealused ei lasknud end murda ja võitsid otsustava vaatuse 15:11.

Võidu peamiseks märksõnaks oli suurepärane serv. Tartu lõi kokku 17 ässa, neist koguni 8 kanti Ingrid Kiiski arvele. Ukraina ja Valgevene leegionäridele toetuva Leedu klubi vastuvõtt oli äärmiselt vilets – vaid 37 protsenti. Tartul 59. Kokku tõi Kiisk resultatiivseimana 22 punkti (+7). Tulemuslikult tegutsesid rünnakul keskblokeerijad, Laura Reiter ja Juta Kraav kogusid kumbki 14 silma. STATISTIKA

Tegemist oli sel hooajal juba teise finaaliga, kus tartlannad viiendas geimis peale jäid. Mäletatavasti venis ka Eesti karikafinaal maksimaalseks, seal võitis TÜ/Eeden 3:2 Tallinna Ülikooli.

Ojamets on teinud ajalugu sellega, et on viinud treenerina Balti meistriks nii meeskonna kui ka naiskonna. Meestega teeniti Balti liiga võit 2015. aastal, kui Tartu Bigbanki eest mängis veel Robert Täht. Tõsi, Pärnu naiskonnaga on Ojamets varemgi Balti meistriks tulnud, kuid toona ei olnud Balti liiga päris nö täisvereline, kuna Eesti parimad tollased võistkonnad Kohila ja Viljandi seal ei osalenud, vaid keskendusid Soome liigale.