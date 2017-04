FOTOD: 20aastane Allik hullas ja Selver võitis Bigbanki juba märksa kindlamalt

Koduhall, toetav publik ja Tartu vaim Bigbanki ei aidanud. Avageim kaotati 20 : 25, teine võideti 25 : 19, kuid järgmised kuulusid taas Selverile 25 : 23 ja 25 : 14. "Täna oli kole mäng mõlemalt poolt. Ütlesin meestele üsna ruttu: maksab ainult see, kes võidab. Mingit YouTube’i materjali siit ei saa," nentis Selveri loots Rainer Vassiljev.

Seekord polnud Selveri diagonaalründajal Lincoln Williamsil parim päev (tõi siiski 15 punkti), rünnakul võtsid vastutuse enda peale 20 punkti kogunud Karli Allik ja 13 silma panustanud Oliver Orav. Tartul õiget liidrit ei kerkinudki, Meelis Kivisilla ja Bradley Gunteri kontosse kirjutati 12 punkti.

Kaotajatel oli tuju nullis. Isegi alati heatujuline libero Rait Rikberg keeldus kommentaaridest: "Las Oliver räägib, tema teab…" Peatreener Oliver Lüütsepp oli sama morn: "Williams tegi enda kohta kehva partii, kuid meie suurim punktitooja (peab silmas Gunterit – M. R.) oli veel viletsam. Me ei suutnud võimalust jälle ära kasutada."

Bigbank lõi 95 tõstest punktiks vaid 34 (36%). Ehk taas suutis Selver peale suruda oma taktika ning blokis ja kaitses seisti õigetel kohtadel. Tallinna meeskond juhib nelja võiduni peetavat seeriat 2 : 0. Seeria jätkub reedel Tartus.

STATISTIKA

Intervjuu Karli Allikuga:



ENNE MÄNGU

Tallinnas peetud avamängus õnnestus Selveril tänu Lincoln Williamsi headele servidele välja tulla 0:2 kaotusseisust ja võtta 3:2 võit.

Selveri poolt ei teinud täna kaasa hüppeliigest vigastanud Siim Ennemuist, kelle jaoks on hooaeg lõppenud.

Volle

Märt Roosna: Täname jälgimast ja üritame asjaosaliste kommentaare saada.

Märt Roosna: 14:25. Uuskari eksimus lõpetab mängu. Selver võitis 3:1 ja juhib seeriat 2:0.

Märt Roosna: 14:24.

Märt Roosna: 13:23. Oravalt punkt tagaliinist.

Märt Roosna: 12:22.

Märt Roosna: 11:21

Märt Roosna: 10:20. Selver liigub vääramatult teise võidu suunas.

Märt Roosna: 8:18. Alliku serviäss - see mees on kuum!

Märt Roosna: 8:16. Mäng kipub minema juba ühte auku.

Märt Roosna: 8:15.

Märt Roosna: Platsile on tulnud Järv ja Soo, kuid mingit pööret on raske uskuda.

Märt Roosna: 8:13.

Märt Roosna: 6:11. Rannarilt esimalt punktiblokk, siis edukas rünnak. Tartul ei tundu vasturohtu olevat, kuidagi ei suudeta lahti harutada Selveri bloki-kaitsemängu, rünnak Tartul kõigest 37%.

Märt Roosna: 6:8. Allik lööb palli maha ja viskad käed üles - tehtud!

Märt Roosna: 4:2. Hea serv Vanagsilt ja Kivisild nopib kerge punkti.

Märt Roosna: 0:2. Gunter auti.

Märt Roosna: Tartul on selg vastu seina. Gunteril pole parim päev, kuid kas Lüütsepp julgeb katsetada Uuskariga? Väheusutav. Kaibaldi vastuvõtt on olnud kesine, võimalus oleks proovida Michelaud. Aga ei - platsile tuleb sama algkooseis.

Märt Roosna: 23:25. Uuskari eksib servil. Selver juhib mängu 2:1.

Märt Roosna: 23:24. Kaibaldi rünnak

Märt Roosna: 22:24. Gunter auti.

Märt Roosna: 22:23. Orava tagaliini hädalöök jääb õnnega pooleks maha.

Märt Roosna: 22:22. Williams raiub tõste punktiks

Märt Roosna: 22:21. Losnikov laseb Kivisilla planeeriva servi sõrmede vahelt läbi.

Märt Roosna: 21:21. Allik lööb auti. Selver pole otsusega rahul, viitab blokipuutele. Tanila saab kollase kaardi.

Märt Roosna: 20:21. Kivisild

Märt Roosna: 19:21. Rikberg saab Williamsi löögile käed alla, kuid pall tabab lage.

Märt Roosna: 19:20. Tanila paneb Kaibaldi löögile käed peale

Märt Roosna: 19:19. Veel mitte - ta teine serv lendab napilt auti.

Märt Roosna: 18:19. Williamsilt hea serv ja pall tagasi Selveri poolele ei jõua. Kas austraallane teeb jälle mängu ära?

Märt Roosna: 18:18

Märt Roosna: 17:17. Vanags blokeerib Williamsi ja seis taas viigis.

Märt Roosna: 15:16

Märt Roosna: 15:15. Teine üles! Kaibald annab õhku ja Viiber vajutab ise!

Märt Roosna: 13:15 Alliku serviäss viib Selveri ette. Nüüd on mees hoos, edukad ja ilusad rünnakud mõlemast nurgast ja äss takkipihta. Kokku on tal juba 14 punkti kirjas.

Märt Roosna: 11:11. Vanags teenis kollase kaardi vaidlemise eest.

Märt Roosna: 10:10. Rikberg põrutas äsja palli päästes ajakirjanike ees olevasse reklaamtahvlisse. Tartu sai vahepeal punkte taas tänu Viiberi headele servidele.

Märt Roosna: 6:8 Selverile. Mäng on muutunud närviliseks, päris palju on õiendamist kohtunik Risto Strandsoniga. Rikberg käis korduvalt selgitas, et sai pallile jala alla, enne kui see maha põrkas. Ju mõlemad meeskonnad tunnetavad, et see geim on otsustav ja üritatakse võidelda iga punkti eest.

Märt Roosna: Gunter on leidnud punktisoone, tal kontos juba 8 silma. Vanags on toonud 6 ja Kivisild 5. Selveri resultatiivseimad on Williams (9), Orav (8) ja Allik (8).

Märt Roosna: Teine geim Tartule 25:19 ja seis on viigis 1:1.

Märt Roosna: 23:15. Tartu on hoo üles saanud ja võtab selle geimi kindlalt ära.

Märt Roosna: 17:11

Märt Roosna: 16:10. Naaber on blokimasina käima saanud ja kaks blokki lühikese aja jooksul Kivisillal on kirjas juba neli blokki. See on Tartu mäng. Kas Selver suudab selle geimi hullude servidega päästa?

Märt Roosna: 14:10. Gunter saab palli maha, rünnak valmistab Tartule endiselt probleeme

Märt Roosna: 11:7 Tartule.

Märt Roosna: 8:5 Tartule

Märt Roosna: 4:0. Viiber lööb mitu serviässa järjest ja Kivisillalt blokk - see on Tartu mäng!

Märt Roosna: Tartu peaprobleemid: rünnak (25%), Bradley Gunter (-3), temporünnakud (0 edukat) ja vilets servi vastuvõtt (42%).

Märt Roosna: 20:25 geim Selverile.

Märt Roosna: 19:24. Williamsi rünnak

Märt Roosna: 19:23. Vanags lööb palli auti

Märt Roosna: 19:22. Jälle Orav

Märt Roosna: 19:21. Orava rünnak jääb maha

Märt Roosna: 19:20. Vanagsi hanitus vähendab vahe minimaalseks. Vahepeal eksisid rünnakul Williams ja Allik.

Märt Roosna: 16:19. Kohtunik vilistab Dolgopolovile sooja palli

Märt Roosna: 14:16. Tartu on hädas servi vastuvõtuga ja see kandub rünnakusse (25%), aga ometi on nad mängus endiselt sees.

Märt Roosna: 9:12 Selverile. Kusjuures Williamsi saldo on -2!

Märt Roosna: 7:8 Selverile. Külalismeeskond on saanud servi hästi kätte ja tõsted hästi ära löönud (50%). Rikbergil kirjas juba kaks kaitsepalli. Publikut on kahjuks märksa vähem kui neljapäeval poolfinaalis Rakvere vastu.

Märt Roosna: Rannari rünnak viib Selveri ette 5:3.

Märt Roosna: Tartu poolelt on algkooseisus seekord Kevin Soo asemel Meelis Kivisild. Selveris on Karli Alliku kõrval teine nurgaründaja Oliver Orav.

Märt Roosna: Ahoi! Kohtumine Tartu Ülikooli spordihallis on algamas.