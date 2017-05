FOTOD: 178sentimeetrise "põrgulisega" kurja vaeva näinud Sinilõvid alistasid ikkagi Hispaania

MM-valiksarjaks valmistuv Eesti võrkpallimeeskond võitis Kalevi spordihallis sõprusmängus Hispaaniat 3:1 (22:25, 25:16, 25:16, 25:22).

Robert Täht tõi Eestile 16 punkti (rünnak 68%), Oliver Venno 14, Ardo Kreek 14 (rünnak 70%) ja Andri Aganits 10. Kahes esimeses geimis usaldas peatreener Gheorghe Cretu teise nurgaründajana Tähe kõrval Andrus Raadikut, kahes järgmises Kristo Kollot. Sidemängijaks oli Kert Toobal, liberoks Rait Rikberg.

Hispaania poolel oli suurimaks vaatamisväärsuseks kõigest 178sentimeetrine nurgaründaja Francisco Jose Ruiz (särginumber 17). Meie võrkpallurite kõrval imepisikesena tundunud pallur sai alguses väga hästi hakkama ja tekitas oma servi ja rünnakutega paksu pahandust. Lõpus suudeti ta siiski blokiga kinni panna ja ta vahetati välja. Väike-Ruiz tõi 11 silma, diagonaalründaja Andres Villena 15.

Lõppkokkuvõttes tegigi Eesti vahe sisse sulustamisega: meie saime kirja 18 punktiblokki, kasvult lühemad vastased kõigest 3. Aganits hiilgas 6, Kreek 5 ja Kert Toobal 4 blokiga.

"Täitsa tugev kolm. Okei, tegelikult isegi veidi rohkem," andis Toobal hinnangu Sinilõvide etteastele. "Esimeses geimis oli üks asetus, kus me ei saanud kuidagi hakkama. Nad said meie servi hästi kätte ja kohe kuidagi ei saanud me kuskilt hambaid taha. Rahule jään rünnakul vigade ja blokki löödud pallide arvuga (vastavalt 4 ja 3 - M. R.). See on täpselt see, mis meil vaja."

Hispaania koondise "Pisikese Põrgulise" kohta lausus Toobal, et tegu ongi ühe põhimehega. "Eelmisel aastal tegutses ta samamoodi. Eks selliseid maailma võrkpallis on, aga vähe. Tundub, et saab kõigega hästi hakkama," sõnas Toobal.

Eesti võrkpallikoondis kohtub homme kell 18 uuesti Hispaaniaga, pühapäeval on koguni kaks mängu - kell 15 Hispaaniaga (meie teine koosseis), kell 18 Venemaaga (põhikoosseis). Sõprusmängudes kolmel korral Portugali sugenud Sinilõvide võitude-kaotuste saldo on seega praegu 4:0.

ENNE MÄNGU

Kohtumised on pealtvaatajatele avatud ja neile saab pileteid osta mängupäevadel Kalevi spordihallist. Täispilet maksab viis eurot, soodushind pensionäridele, õpilastele ja tudengitele on neli eurot. Aastal 2005 ja hiljem sündinud lapsed pääsevad mänge vaatama tasuta. Pühapäeval, 21. mail on tegemist päevapiletiga, mis tähendab, et ühe pääsmega näeb nii Eesti mängu Hispaania kui Venemaaga.

„Vastased on tugevad ja meile kõigile on see ettevalmistuse viimaseks osaks enne paar päeva hiljem algavaid maailmameistrivõistluste valikmänge,” rääkis rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu. Hispaania on 2007. aasta Euroopa meister ja mängib sarnaselt meile tänavu nii Maailmaliiga kolmandas tugevusgrupis kui augustis Poolas toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel, idanaaber on maailma võrkpalli absoluutne tipp. „Venemaaga mängimine on sellise väikese riigi nagu Eesti jaoks midagi erilist. Me peame võtma seda kui tohutult suurt võimalust ja suurt boonust,” lisas Crețu.

Kes nädalalõpul saali ei jõua, saab Delfi vahendusel jälgida otseülekandes mõlemat pühapäevast matši.

MM-valiksarja Euroopa tsooni teise ringi mängud toimuvad Kalevi spordihallis 24.-28. maini. Esimeses mängus on rahvusmeeskonna vastaseks kolmapäeval, 24. mail kell 18:00 Rumeenia. Lisaks kuuluvad kuueliikmelisse alagruppi Kosovo, Montenegro, Ungari ja Venemaa. Otsepääsme 2018. aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale MM-finaalturniirile tagab üheringilise turniiri võitja, teise koha omanik jätkab MM-i pääsme püüdmist suvel valiksarja kolmandas ringis. Neile matšidele saab pääsmeid osta Piletilevist.